Puede que pasen los años pero sin pensarlo, The Strokes sigue siendo una de nuestras bandas favoritas y de muchos fanáticos de la música. Lo que hicieron a inicios del siglo con Is This It fue espectacular, sacudieron por completo a la industria y demostraron que contrario a lo que muchos pensaban, el rock seguía más vivo que nunca (hay quienes los catalogaron como los salvadores del género).

Sin embargo, con el paso de los años, Julian Casablancas, Albert Hammond Jr., Nick Valensi, Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti maduraron su sonido y nos entregaron discos que ahora consideramos clásicos, como Room on Fire y First Impressions of Earth. Pero todo cambió en 2011 con la llegada de Angles, pues a partir de este álbum y los que siguieron (Comedown Machine y The New Abnormal), agregaron elementos electrónicos y hasta bailables que no estaban tan presentes en su discografía.

Foto: Ismael Quintanilla

Es hora de repasar esas rolas de The Strokes que tienen un buen rato sin tocar en vivo

Por supuesto que hay un montón de rolas de The Strokes que nos encantan y que amamos escuchar en vivo. En los últimos tiempos, hemos tenido chance de ver en varias ocasiones a esta bandota en nuestro país, pero también hay que ser honestos, de repente sus setlist no siempre cumplen con nuestras expectativas y no porque sean malas elecciones, sino que dejan de lado algunas canciones que rifan.

Es por eso que aprovechando que nos echaremos su presentación en el Corona Capital Guadalajara, queremos repasar esos temas que la agrupación neoyorquina no ha tocado en un buen rato –algunas hasta años– y que estaría increíble que se aventaran de nuevo en sus conciertos. ¿Están listos? Corran por sus audífonos porque los necesitarán para escuchar estos rolones.

Foto: Ismael Quintanilla

“Between Love & Hate”

Comencemos con un verdadero hitazo que apareció en el Room on Fire, “Between Love & Hate”. Si bien esta canción no tiene la vibra puramente rockera –como los demás temas de ese disco–, la verdad es que la letra, la manera en que la canta Julian Casablancas y la melodía como tal hicieron que sobresaliera en este álbum.

Sin embargo, esta rola ya tiene rato que no sale en los setlist de The Strokes. Para ser exactos, la última vez que la interpretaron en vivo y a todo color fue el 8 de octubre de 2010, cuando formaron parte del festival Austin City Limits, así que ya es momento de que la toquen de nuevo, ¿no creen?

“Taken For a Fool”

Como ya lo comentábamos antes, en 2011, The Strokes nos sorprendió lanzando su cuarto material discográfico, Angles. Con “Undercover of Darkness” emocionaron por completo, pues pasaron años para que lanzaran música nueva, pero sin duda, “Taken For a Fool” fue uno de los sencillos de este álbum que llamaron la atención, porque sonaba muy distinto a todo lo que venían haciendo.

Y al parecer, a la banda no le encanta tocarla en sus presentaciones. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues desde 2015, cuando fueron headliners del Primavera Sound en Barcelona, no ha aparecido en sus shows (ya sea en solitario o dentro de festivales). Y por supuesto que acá pensamos que no estaría mal que la retomaran porque es un temazo.

“12:51”

Regresamos al Room on Fire con una de las rolas más minimalistas del álbum, ni más ni menos que “12:51”. Probablemente el riff sea muy sencillo y el ritmo no cambie mucho a lo largo de sus casi dos minutos y medio de duración, pero esa es precisamente la genialidad de esta canción, que demuestra que a veces menos es mejor. Y la verdad es que si le agregaban algo más, no hubiera sido lo mismo.

Ok, tenemos que ser muy claros con ustedes, esta canción no tiene taaaanto que The Strokes no la toca. En realidad, la última vez que se la aventaron fue el 27 de octubre de 2021, cuando se presentaron en The Forum en California. Pero la agregamos en esta lista porque en sus últimos shows en México este tema nomás ha brillado por su ausencia y estaría increíble escucharla.

“Red Light”

Nos acercamos a la recta final y es momento de pasar a una canción que verdaderamente es muy rara en los conciertos de The Strokes, hablamos de “Red Light”. Esta dulce rola apareció en el tracklist de First Impressions of Earth y a diferencia de las canciones rockeras y animadas, esta sobresalió por su simplicidad, su tono tan melódico y por supuesto, por la letra un tanto cursi pero rifada.

Aunque a nosotros nos encanta y es increíble, tiene un buen rato que Julian Casablancas y compañía. Fue el 3 de junio de 2016 cuando encabezaron el festival Governor’s Ball de Nueva York cuando la banda se rifó agregándola al setlist. Pero la neta es que no estaría mal que la desempolvaran y nos sorprendieran echándosela.

“Hawaii”

Por último pero no menos importante, tenemos una canción que debió aparecer en algunos de los discos oficiales de The Strokes, así es, “Hawaii”. Esta rola la incluyeron como lado B en el sencillo de “Juicebox” y a diferencia de lo que pasa con otros temas que vienen como complemento de un single, este brilló por su ritmo frenético y por la melodía tan pegajosa. Tanto así que se convirtió en una de las favoritas de sus fans.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de sus millones de seguidores, ya han pasado varios años desde que la banda la tocó en vivo. De hecho, la última vez que se la aventaron fue el 3 de septiembre de 2006, cuando se presentaron en la Arena VFG de Guadalajara pero, ¿será que nos vuelen la cabeza echándosela en el Corona Capital? Eso ya lo veremos.