Lo que necesitas saber: En pleno furor por los anuncios de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, repasamos las giras más exitosas de la historia.

Después de el encierro pandémico, hemos notado un incremento en la cantidad de artistas que salen de gira, y también nuestros bolsillos han resentido que cada semana hay anuncios de conciertos y festivales en el mundo. Además, hay reuniones inesperadas, como la de Oasis o Blur, y artistas que parecen estar en la cima de su popularidad, como Taylor Swift o Beyoncé.

Ante todo esto, y con el reciente anuncio de la gira mundial de Bad Bunny, nos preguntamos: ¿Cuáles son las giras que más han recaudado a nivel mundial en la historia?

Les dejamos las 5 giras más exitosas de la historia en términos económicos, e incluimos algunas que quizás se cuelen en ese top próximamente.

Las 5 giras más recaudadoras a nivel mundial

Taylor Swift – The Eras Tour (2023-2024)

El título indiscutible de la gira que más ha recaudado en la historia lo tiene Tay Tay, que agotó 149 shows en 51 estadios por todo el mundo. La cantautora estadounidense, que no se ha cansado de lanzar discos durante los últimos años, recaudó la exorbitante cantidad de $2,077,618,725 Millones de Dólares (MDD), y se llevó la atención global durante su recorrido mundial.

Decenas de artistas invitados y bastantes outfits fueron parte de los lujos de esta gira, en la que Taylor Swift se consagró como la estrella pop de su generación. Habrá que ver qué hace para su siguiente gira.

Coldplay – Music of the Spheres World Tour (2022-23)

Coldplay tiene una magia especial en vivo, y se han hecho populares sus dinámicas durante los conciertos que ofrecen. Con todo y que su últimos dos discos no han sido de lo más destacado de su discografía, el Music of the Spheres World Tour rsobrepasó los mil millones de Dólares.

Elton John – Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-2023)

El grandísimo Sir Elton John se despidió de los escenarios con una de las giras más recaudadoras de la historia de la música. Con el éxito de la película Rocketman y un renovado entusiasmo por su música, la gira Farewell Yellow Brick Road recaudó $939 MDD.

De 2018 a 2023, con una pausa por el COVID, Sir Elton no paró de tocar, y aunque es un hombre de los escenarios, declaró que deseaba cerrar ese episodio para dedicarse a criar a sus hijos.

Ed Sheeran – The Divide Tour (2017-2019)

El inglés, que acaba de dar un mini concierto en la CDMX (pueden ver parte por acá), se aventó 258 shows en su más reciente gira, que fue un éxito rotundo. Con una recaudación de $776 MDD, rompió el récord que tenía hasta la fecha U2.

U2 – U2 360° Tour (2009-11)

La inolvidable “garra” de U2 revolucionó los conciertos en vivo, ofreciendo un espectáculo 360 que aprovechó por completo recintos que antes usaban parcialmente su aforo. Fue impresionante ver como el escenario se apoderaba de cualquier venue, y en México el Estadio Azteca fue el elegido para tal tarea.

El tour recaudó poco más de $736 MDD, en dos años de shows por todo el mundo.

Bad Bunny se perfila para meterse en el top 5

Benito no deja de anunciar fechas para fin de año en el Estadio GNP Seguros, dentro de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Bad Bunny juega en una liga propia, y es que tiene 2 giras en el top 5 de giras latinoamericanas más recaudadoras, una vez más de acuerdo con Billboard Boxscore.

Van 8 fechas que ha anunciado el Conejo Malo en la Ciudad de México, por lo que nos intrigan los números que dejará esta gira, de la que seguramente saldrá forrado el artista de Puerto Rico.

Coldplay sale de gira otra vez

A pesar de no haber lanzado los mejores discos de su discografía recientemente, el Moon Music, los ingleses de Coldplay se van a aventar 10 Wembleys este Agosto. Técnicamente es parte del Music of the Spheres Tour, pero traen disco nuevo y es una nueva parte de su aclamado acto en vivo.

La rumorada gira del adiós de U2

U2 lleva sin salir de gira desde 2019, sin contar las residencias en The Sphere de Las Vegas. La banda irlandesa cumple 50 años como banda en 2026, por lo que no nos sorprendería que estuvieran recargando energías para echarse una última gira antes de retirarse todavía en buen estado.

Recordemos los problemas de salud de Larry Mullen durante su estancia en the Sphere, por lo que fue reemplazado por Bram van der Berg.

Oasis, si terminan la gira sin pelearse

El anuncio de la gira de Oasis nos tomó por sorpresa, a pesar de que era el rumor eterno desde su separación. Con el anuncio de dos fechas en la CDMX, los hermanos Gallagher nos volvieron a emocionar mucho, y la gira tendrá más de 40 shows, por lo que esperaremos las cifras de recaudación. Eso, si Noel y Liam no se agarran del chongo en pleno tour.

La despedida de Paul McCartney de los escenarios

El Got Back Tour de Sir Paul parecía interminable, y es que estuvo de gira desde 2022 hasta 2024. Con muchos rumores sobre una posible despedida, tan solo podemos imaginar que una gira del adiós del Beatle recaudaría muchísimo y seguramente se aventaría varias fechas en los recintos más grandes de México.