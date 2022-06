5 razones para escuchar 'Every Single Thing', el nuevo disco de Will Joseph Cook

Este 2022 es un gran año para la música en general. Y sí, en eso van incluidos todos los festivales y conciertos que se están anunciando en México para los próximos meses. Pero también lo decimos porque un montón de bandas y artistas espectaculares se están rifando como los grandes estrenando música fresca. Tal es el caso de Will Joseph Cook, quien está de vuelta con un nuevo álbum de estudio.

Como recordarán, en 2020 este joven músico británico estrenó su más reciente álbum, Something To Feel Good About, el cual tuvo un montón de críticas positivas (si no nos creen. Pero eso no es todo, ya que aprovechando el momento, Will visitó México por primera vez para presentarse en el Corona Capital 2021, donde se llevó el aplauso del público e incluso logró que muchos cantaran sus canciones. Por cierto, ¿les contamos que hicimos una sesión muy especial en las alturas con él? A continuación se las dejamos por si no la han checado.

Will Joseph Cook regresa con ‘Every Single Thing’ y te contamos por qué debes escucharlo

Sin embargo, Will Joseph Cook es un artista que no se queda quieto, pues desde su show en la CDMX traía rolas recién salidas del horno bajo el brazo. Y eso nos quedó claro cuando arrancó el 2022 estrenando “Little Miss”, pero luego de juntar más sencillos, estrenó el EP Bop y finalmente anunció con bombo y platillo que este año tendríamos chance de escuchar su nuevo álbum de estudio titulado Every Single Thing.

Pero después de mucha espera y anticipación este 10 de junio ya está disponible este material discográfico en todas las plataformas digitales. Es por eso que como sabemos que tienen ganas de escuchar algo cool en estos días, acá les daremos algunas razones por las que no se pueden perder lo nuevo de este músico británico que promete mucho.

Foto vía Instagram: @willjosephcook

Este es un disco que muestra su enorme crecimiento como artista

Para muchos, el nombre de Will Joseph Cook es relativamente nuevo, pero a pesar de ser muy joven, ya lleva un buen rato picando piedra en la industria musical y creando canciones interesantes. Sin embargo, con Every Single Thing, demuestra que es un músico que no quiere quedarse en su zona de confort y es por eso que en este material discográfico juega con otros ritmos y temáticas. Ahora sí que es el reflejo del enorme crecimiento que ha tenido en un par de años.

Foto vía Facebook: Will Joseph Cook

No tiene miedo a experimentar y replantear su sonido

Parte de ese crecimiento de Will Joseph Cook se puede escuchar por completo en este material discográfico. No solo replanteó su sonido, añadiendo instrumentos nuevos a la base de la gran mayoría de sus canciones, también le entró a otros caminos sonoros que por momentos, nos da una vibra completamente distinta a sus álbumes anteriores. Lo decimos porque se nota que se esmeró en encontrar otra clase de herramientas musicales para reflejar lo que quiere deir en este punto de su vida y carrera.

Hay canciones ideales para escuchar en loop este verano

En la música de Will Joseph Cook encontramos un montón de emociones. Sin embargo, en Every Single Thing nos contagia de felicidad en la mayoría de las rolas. “Little Miss”, “Kisses”, “Gummy”, “Bop” y “Easy Undone” son tan solo unos cuantos ejemplos de las canciones del álbum que nos ponen de buenas y seguro a ustedes también. Pero les firmamos lo que quieran a que en cuanto las escuchen no pararán de ponerlas en loop y quién sabe, en una de esas se convierten en el soundtrack de su verano.

Y otras rolas para ‘pensar cosas’

No todo puede ser feliz en esta vida, porque la luz va acompañada de la oscuridad… ya saben a lo que nos referimos, ¿no? Por supuesto que Will Joseph Cook está consciente de esto y sobre todo en este material discográfico incluyó varias rolas como para hacer introspección o entrarle un poquito a la melancolía, como “Today, It’s Raining”, “Goofin’ Around”, “4AM” y “Guaranteed”. Así que si andan en este mood, seguramente estas canciones les caerán de perlas y tendrán un significado especial.

El álbum plantea un futuro emocionante para Will

Como ya lo mencionábamos antes, en Every Single Thing, Will Joseph Cook nos da una declaración de intenciones: quiere experimentar, pero tampoco deja de lado ese sonido vibrante y colorido que lo ha caracterizado. Con estos elementos combinados, les podemos asegurar que seguirá experimentando y madurando como músico para crear rolas y discos impresionantes. Y sí, la verdad es que esto nos emociona porque el futuro de este artista pinta espectacular y gracias a esa hambre que tiene, llegará muy lejos. De nosotros se acuerdan.