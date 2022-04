5 razones para lanzarse al concierto de Solomun en el Parque Bicentenario

Uno de los mejores DJ’s del mundo viene después de tres años de espera a nuestro país para presentarse en el Parque Bicentenario con una producción exclusiva para su show en México. Mladden Coroddo, mejor conocido como Solomun, tocará un set muy especial este viernes 22 de abril, como parte de la gira de promoción de su más reciente disco Nobody Is Not Loved (2021), y acá les contamos por qué es un evento imperdible para quienes siguen de cerca la música dance.

1. Trae de gira su primer disco en doce años

Con un legado impresionante como DJ, Solomun ha lanzado producciones propias de manera muy espaciada y selecta, atendiendo a la calidad en producción cada que un trabajo alcanza sus estándares en la maquila de rolas para el dancefloor. Tras varias visitas sin disco bajo el brazo, el viernes Solomun presentará por primera vez en nuestro país las doce nuevas rolas que componen su nuevo LP, sucesor de Dance Baby (2009). Esto cambia por completo los planes de su set y escucharemos por primera vez canciones como “Home” y “Tuk Tuk”.

2. Será un set maratónico desde el atardecer hasta el amanecer

Solomun nos colmará de música ya que su set promete ir desde el atardecer hasta el amanecer, con un exceso de música para ponernos a bailar, como una muestra de las ganas que tiene el croata de tocar en la CDMX. Le conocemos muchos sets brutales, como los de Boiler Room y Cercle, pero no podemos compararlos con un maratón de mezcla que seguramente será todo un viaje por su producción y por la curaduría selecta de rolas que invariablemente trae el DJ bosnio en su material para alimentar las tornamesas. Así que carguen pilas porque será todo un reto bailar por varias horas este viernes.

3. Suele tener canciones exclusivas antes de su lanzamiento

Al ser uno de los máximos seleccionadores de rolas del mundo, sin excepción alguna, Solomun presenta tracks que ni siquiera han sido lanzadas comercialmente. Pocas experiencias durante un set son tan refrescantes como escuchar algo que no se encuentra en plataformas digitales y que seguramente Shazam no reconocerá.

Como un DJ referente a nivel mundial, tiene joyas que le han sido confiadas para tocarse en eventos como el del viernes para impresionar a su público, que definitivamente no ha escuchado algunos de los tracks que mezclará en nuestro país. Tal fue el caso con la excelente “Reaktor” de ELAX, que nos mostró para dejarnos atentos a que se lanzara oficialmente en plataformas.

4. La producción de este show será exclusiva para nuestro país

Más allá de la garantía en el aspecto musical, la organización del evento promete una producción acorde con el sonido de Solomun, para vestir el escenario del Parque Bicentenario con un show completamente distinto al que el DJ bosnio ha mostrado en el resto de presentaciones de su actual gira. En una fiesta hecha alrededor del set que va del atardecer al amanecer, nos intriga aún más lo que conforma la parte visual del evento del viernes, con este productor como el headliner único de un set que tocará entre sus dos presentaciones en Coachella 2022.

5. Es la única fecha que tendrá en México

En esta fecha única en nuestro país como parte de su gira actual, Solomun exclusivamente se presentará en el Parque Bicentenario de la CDMX, antes de culminar su participación en Coachella 2022 durante el fin de semana, sin contar con fechas en otras ciudades de México.

La particularidad de dar solo un set en nuestro país nos deja ver que seguramente no se guardará algo, ya que esta única oportunidad en un set largo nos dejará ver todas las sorpresas que el bosnio ocupa en sus presentaciones, por lo que todas las variables que ocupa entre sets seguramente tendrán lugar este viernes, en un show absoluto para todos los que han seguido la carrera del productor.

Por esto y más no nos podemos perder este set prometedor de Solomun en nuestro país, por lo que estaremos el viernes en el Parque Bicentenario para dar cuenta de un evento poco común por las razones que hemos compartido. Si quieren lanzarse, a continuación les contamos que todavía pueden encontrar boletos que van de mil pesos para el general más cargos y 2 mil 500 morlacos por el VIP con sus respectivos cargos, y los pueden comprar dando click POR ACÁ.