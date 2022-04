¡Memorable! Checa los mejores momentos que nos ha dejado Coachella 2022

¡La espera finalmente terminó! Coachella regresó de manera inmejorable a nuestras vidas este año luego de la pandemia, con la presentación de grandes artistas que lo dejaron todo en los diferentes escenarios. Vale la pena, sin duda, revisar algunas de las imágenes que el festival dejó para la posteridad tras su primer fin de semana.

¡Coachella está de vuelta!

Y es que luego de su ausencia en 2020 y 2021 por el pin#$# coronavirus, Coachella regresó para su edición 2022 con un cartel de lujo encabezado por Billie Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia y Kanye West. Obviamente hablamos de puro artista que dificílmente pasaría por el escenario sin dejar algo para el recuerdo.

Harry Styles se llevó la primera noche del festival

Harry Styles fue el pirmero de los headliners en hacer su aparición en la edición 2022 del festival. Y sin duda se llevó los reflectores no sólo por ser quien encabezó el cartel en el primer día del evento. El exintegrante de One Direction dio una presentación inolvidable pues hasta estrenó un par de rolas esa noche.

yo viendo a harry en coachella era literalmente este hombre pic.twitter.com/Dj7yvL7uts — ro fetusera⊬ LTWT (@dlibyhxscripted) April 16, 2022

hilo absolutamente necesario de fotos en buena calidad de Harry Styles en su presentación en Coachella 💗 pic.twitter.com/XRNDbY9sr0 — ele boyfriends (@louissfrat_) April 16, 2022

por personas como harry styles no puedo superar mi directioner era pic.twitter.com/0NUd0lfHfV — anto (@89jealousy) April 16, 2022

Pero que no se diga que faltó talento mexicano en Coachella 2022 porque no fue así. Una de las sorpresas del primer fin del festival fue la presentación de nada menos que Grupo Firme. Por acá no estamos tan familiarizados con su música, pero fue todo un notición de este lado del río su aparición en el escenario.

Lo que nos falta por vivir en Coachella 2022

Ya para el segundo día de Coachella 2022 llegó el turno de artistas como Nicky Nicole, Anitta y la propia Billie Eilish de tomar el escenario que tardó 3 años en volver a vibrar.

REINA NICKI NICOLE REPRESENTANDO A ARGENTINA EN EL COACHELLA pic.twitter.com/wZgCQ6698d — agus (@naikilIah) April 17, 2022

Apenas dos noches y ya podemos decir que Coachella 2022 será ¡ME-MO-RA-BLE! Y naaaaambre, revisando otra vez el cartel completo te podemos decir que te agarres fuerte porque todavía nos espera mucho por disfrutar 🤟

Y por cierto, si no pudiste lanzarte a Coachella 2022, no te apures… te dejamos acá los links para verlo completamente en vivo desde la comodidad de tu casa.