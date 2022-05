Oh sí, lo veíamos más lejano que nada pero afortunadamente, estamos a unos cuantos días del regreso del Corona Capital Guadalajara. Sin duda, este es uno de los festivales que más esperamos, porque no solo nos presenta un cartel de lujo, también hace que nos lancemos hasta la perla tapatía para disfrutar de un fin de semana increíble.

Por supuesto que este 2022 y después de casi dos años de ausencia, tenían qué volver por la puerta grande. Es por eso que echaron la casa por la ventana armando un lineup de esos envidiables que muy pocas veces se pueden ver en nuestro país.

Foto: Corona Capital Guadalajara

En el Corona Capital Guadalajara 2022 tendremos chance de ver grandes bandas, como The Hives

Para que se den una idea, en esta edición del Corona Capital Guadalajara tendremos grandes nombres como The Strokes, Kings of Leon, Blondie, CHVRCHES, Metronomy, Kamasi Washington, Death Cab for Cutie, Jake Bugg, Chet Faker y muchos más (ACÁ pueden checar el cartel completo). Sin embargo, de entre todos esos actos, nos emociona muchísimo ver ni más ni menos que a The Hives.

Sin duda, esta bandota es una de las más queridas en nuestro país. Durante estos años hemos tenido chance de estar en varios conciertos que los suecos han dado en tierra mexa y la verdad es que jamás nos cansaremos de sus shows en vivo. Aunque eso sí, es probable que no a todos les convenza verlos sobre un escenario. Pero no se preocupen, que acá les daremos algunas razones para no perderse su presentación este 22 de mayo en el Valle VFG.

Foto: Alan Cortés

Ya tiene rato que visitan la perla tapatía

En 2019, The Hives visitó México para tocar en Tecate Pa’l Norte en Monterrey, pero también aprovecharon para dar un show en el Plaza Condesa y hasta fueron los invitados de Arctic Monkeys para el concierto que armaron en el Foro Sol junto a Miles Kane. Sin embargo, ya tiene un buen rato que Pelle Almqvist y compañía no pisan la tierra del mariachi.

Para ser exactos, fue en 2014 cuando la banda fue uno de los headliners del festival Coordenada. Así que después de casi siete años, regresarán al lugar que nos dio la torta ahogada y claro que esta es una oportunidad increíble para ver a esta gran banda rompiéndola en grande con unos cuantos tequilas encima jiar jiar jiar .

Hace algunos años nos sorprendieron con música nueva

Ok, si el regreso de The Hives a Guadalajara no les convence como para lanzarse al Corona Capital, esto quizá los anime. Como recordarán, en 2019 y luego de cuatro años sin presentar música, para sorpresa de todos la agrupación sueca se rifó estrenando un par de sencillos que nos volaron la cabeza: “I’m Alive” y “Good Samaritan”.

Es por eso que nos emociona muchísimo verlos sobre alguno de los escenarios del festival, porque estamos seguros que en el Valle VFG y cuando caiga la noche, estos rolones sonarán macizo frente a las miles de personas que se juntarán para checarlos en acción. De nosotros se acuerdan cuando eso pase.

Tampoco pueden faltar los hits de esta bandota

Por supuesto que las canciones nuevas de The Hives nos motivan a verlos en el Corona Capital Guadalajara. Sin embargo, por más que nos lata que estén haciendo cosas nuevas y reinventándose como artistas, tampoco podemos mentirnos a nosotros mismos: tenemos ganas de escuchar esos clásicos con los que los conocimos y que hicieron que nos enamoráramos por completo de esta gran banda.

Y claro que ya nos estamos saboreando el momento en que Pelle Almqvist y compañía se echen hitazos del tamaño de “Tick Tick Boom”, “Hate To Say I Told You So”, “Walk Idiot Walk”, “Main Offender”, “Won’t Be Long” y muchas más. Así que vayan afinando la garganta porque la necesitarán para corear estas rolas y quedarse sin voz. Ah, y también brincarán hasta que les duelan los pies.

Todos tienen qué verlos en vivo al menos una vez en la vida

Quizá piensen que esto suene algo exagerado, pero si ustedes se consideran melómanos o fanáticos de la música, definitivamente tienen qué ver a The Hives en vivo al menos una vez en la vida. Y no lo decimos a la ligera, pues en verdad, los conciertos que dan son increíbles, épicos y siempre hacen algo para que todos salgan con un gran sabor de boca.

Además de que el setlist siempre tiene al menos una canción que seguro te sabes, Pelle Almqvist y compañía dejan todo cuando se suben al escenario y se entregan por completo. De verdad, si no han tenido chance de estar en alguno de sus shows y andan en el Corona Capital Guadalajara, deben lanzarse porque de plano no se arrepentirán.

La conexión entre The Hives y el público tapatío será única

Por último pero no menos importante, tenemos un punto que sin duda los convencerá para dejar todo lo que estén haciendo en el Corona Capital Guadalajara 2022 y corran como si no hubiera un mañana para ver a The Hives: la enorme y espectacular conexión que tienen con el público mexicano.

No importa cuál sea el estado o ciudad que visiten, no hay ni un solo lugar donde los suecos no se hayan robado el show. Y es que la entrega y respuesta tanto de los integrantes como de sus fans en nuestro país es alucinante, algo inexplicable que necesitan experimentar para comprenderlo. Y si quieren descubrirlo, les recomendamos que se den una vuelta por su presentación en el festival.