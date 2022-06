A estas alturas hay quienes todavía dicen que el rock está muriendo. Podríamos comprarla porque debemos aceptarlo, en la actualidad no es el género más popular o el que más escuchan los jóvenes. Sin embargo, en estos momentos tenemos un montón de excepciones dentro de la industria musical, tal es el caso de IDLES, quienes llevan un buen rato volándonos la cabeza con sus rolas frenéticas.

En 2009, Joe Talbot, Adam Devonshire, Mark Bowen, Lee Kiernan y Jon Beavis, se juntaron para formar esta banda en Bristol. Pero fue hasta 2017 cuando sacudieron por completo la escena del Reino Unido con su álbum debut, Brutalism. A partir de ahí, esta agrupación nos ha dejado con el ojo cuadrado con cada álbum que lanzan. Y no es para menos, pues cada uno es una verdadera joyita.

Foto: Cortesía

También puedes leer: La terapia y el amor propio como acto de resistencia: una entrevista con IDLES

IDLES es una de las bandas que nos demuestran que el rock está vivo

Después de su debut, IDLES llegó para confirmar su estatus como una de las bandas más emocionantes del planeta con discazos como Joy as an Act of Resistance, Ultra Mono y el más reciente de todos, Crawler. Sin embargo, además de tener canciones crudas y distorsionadas que harían headbanguear al más metalero, todo lo complementan con sus conciertos, ya que sus presentaciones en vivo son simplemente una locura y no exageramos.

Sabemos que a estas alturas hay muchos escépticos que siguen pensando que el rock ya es cosa del pasado –como. el beso en la boca jiar jiar jiar–, pero no podrían estar más equivocados. Y acá les daremos algunas buenas razones por las que Joe Talbot y compañía nos traen esperanzas de que este género siga vivo y contagie a las nuevas generaciones.

Foto: Getty Images

Su música es simplemente electrizante

Ok, IDLES no es simplemente una banda de rock. Para ser justos, son de los pocos músicos que en la actualidad le entran al punk, hardcore y un toque de rock alternativo, pero también experimentan agregando elementos inesperados, como el espectacular intro de piano que compuso Jamie Cullum para “Kill Them With Kindness” (que si no lo han escuchado, vayan corriendo a darle play).

No importa si eres un rockero de la vieja escuela o te gustan agrupaciones no tan ponchadas, ambos tipos de personas se sienten atraídas por la propuesta de los de Bristol porque vamos, ¿a quién no le gustan unos buenos guitarrazos llenos de distorsión? Y sin duda, esto es algo que tiene los grandes nombres del rock.

Las letras de sus canciones tienen un mensaje importante

Un elemento importante de las bandas de rock grandes, es que las letras de sus canciones tenían algo que decir. No importaba si se trataba de un mensaje para simplemente divertirse o manifestarse en contra de conflictos culturales, siempre buscaban dejar algo a sus fans o a quien sea que los escuchar. Y por supuesto que este elemento lo podemos encontrar presente en la música de IDLES.

De hecho, son de los pocos grupos que en estos momentos retratan musicalmente y a su manera, temas crudos como lo son la cultura de la violación, las adicciones y lo que estas conllevan, el consumismo, el capitalismo, la masculinidad tóxica, las cosas buenas y malas de la fama, y la lucha y consciencia de clases. Aunque también encontramos cosas más personales como amor, empatía, sinceridad, la salud metal y buscar un futuro mejor. Esto por supuesto que les da un plus, porque buscan darle algo más a su público.

Tienen toda la actitud cuando se suben al escenario

En estos tiempos, quedan muy pocos músicos a los que podríamos considerar ‘rockstars’. Sin embargo, a pesar que en su día a día no llevan este estilo de vida, los IDLES sí son estas figuras que en cuanto se suben al escenario cambian por completo de actitud y se entregan en cuerpo y alma a las personas que se reúnen para verlos haciendo lo que mejor saben: tocar y cautivar a miles de personas.

Sobre todo, Joe Talbot es uno de los mejores frontman que existen en la actualidad, aquí no hay tema de discusión. Su carisma, voz, energía y hasta la manera en que maneja el público durante sus presentaciones en vivo, no lo hace nadie más. Y si no nos creen, pueden checar cualquier video de sus shows, donde demuestra que a la hora de liderar una banda, es un verdadero fuera de serie.

Sus conciertos están a otro nivel

Ya lo habíamos mencionado antes, pero los conciertos de IDLES son dinamita pura y no nos dejarán mentir aquellos que han tenido chance de verlos en vivo y a todo color (POR ACÁ les dejamos la reseña de su concierto en el Pabellón Oeste. del Palacio de los Deportes para que chequen como se puso). De verdad, es uno de sus más grandes fuertes y podemos asegurarles que jamás han vivido algo como lo que ellos provocan.

Caos, slam, desmadre, destrucción es lo que los británicos transmiten cuando interpretan sus rolas frente al público. Pero Joe Talbot y compañía también dejan todo, dan interpretaciones intensas y apasionadas. No importa si es en un festival o un show propio, siempre le vuela la cabeza a quienes toman la decisión acertada de darles una oportunidad y disfrutarlos como se debe, en el escenario.

Siempre demuestran el poder no solo del rock, sino de la música en general

Probablemente este sea el punto más importante por el que consideraos que IDLES es de esas pocas bandas que nos recuerdan que el rock no está muerto, pues a través de sus canciones, demuestran el enorme poder que tiene no solo este género para transmitir mensajes y emociones, también la gran mayoría de la música.

Para ser honestos, esto es algo que se estaba perdiendo con el tiempo, pues son muy pocos los que se atreven a escribir rolas sobre temas incómodos o que muchos callan, como sociedad y a nivel personal. Pero el trabajo de la banda de Bristol es muy importante porque gracias a sus canciones, muchas. personas pueden identificarse y darse cuenta que a pesar de todo, hay alguien ahí, en otra parte del mundo que lo entiende y lo acompaña a través de esta clase de composiciones. Y sí, esto es algo que históricamente ha caracterizado al rock.