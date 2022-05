Cualquiera que haya ido a un concierto de IDLES (afortunadamente en México varios ya tuvimos la oportunidad de comprobarlo) puede decir que los shows de la banda británica son una completa locura, pues tienen grandes dosis de slam, crowdsurfing, gritos, euforia y gotas de sudor salpicando por todos lados.

La banda comandada por Joe Talbot comenzó a hacer ruido por allá del 2012, aunque fue hasta el 2017 que captaron la atención de muchos y muchas con su disco debut ‘Brutalism’, uno donde hablan de la cultura de la violación que siempre ha existido en el mundo.

IDLES. Foto: Especial.

El ejercicio de la honestidad por parte de IDLES a través de su música

Desde sus inicios IDLES se ha mostrado como una banda que utiliza sus canciones para hablar de temas importantes. Por ejemplo, en el segundo disco de la banda, Joy as an Act of Resistance (2018), Talbol retrata la masculinidad tóxica; y en el tercer disco, Ultra Mono (2020), da su visión sobre el capitalismo, la lucha de clases y los aspectos positivos/negativos de la fama

Crawler (2021), su más reciente disco de estudio que fue sacado al mercado en noviembre del año pasado, es quizá el más personal que hemos escuchado por parte de Joe Talbot, pues a través de las 14 canciones del disco el cantante plasmó su lucha contra las adicciones y traumas que lleva cargando durante al menos 20 años.

Foto: Getty Images

Esto toma sentido al saber que la infancia del músico galés no ha sido fácil: su padre biológico lo abandonó cuando él era un bebé y durante su infancia presenció el problema que su madre tenía con el alcohol, sustancia que le rogó de rodillas dejar de consumir cuando él sólo tenía 10 años.

A los 12 años Joe Talbot entró al mundo de las drogas, algo que de alguna forma lo “ayudó” a sobrellevar un derrame cerebral e infarto que paralizaron a su madre, quien murió años después mientras se encontraba en la creación de su primera placa con IDLES.

IDLES en el Pabellón Oriente. Foto: Luis Avilés.

La importancia de rodearse de buenos amigos

“Creo que tiene que ver con que tengo muy buenos amigos dentro de la banda y eso me hace sentir seguro para expresarme”, afirma Joe Talbot sobre la tendencia que tiene de ser brutalmente honesto y el poder hablar a través de sus canciones sobre esas cosas malas que ha vivido.

“Todos hablamos de ello; Bowen habla de los suyos, sus inseguridades, sus descubrimientos, sus traumas (si es que tiene) y en fin… Todos hablamos porque existe un diálogo abierto”, agrega sobre sus compañeros y amigos de la banda, con quienes busca que la gente sienta que “no están solos en el mundo”.

Foto: Stephania Carmona

Y del poder de la terapia que Joe Talbot descubrió durante el confinamiento

Crawler fue un disco que los IDLES crearon en aislamiento durante la aún existente pandemia de COVID-19. Sin embargo, el álbum tuvo un inicio lleno de optimismo gracias a factores como el nacimiento de la hija de Joe Talbot, así como el hecho de que el cantante se tomó el tiempo de ir a terapia y mantenerse sobrio.

“No hubo un solo momento durante el confinamiento donde no me levantara, pensara o dejara de ir a mi terapia una vez por semana. Quería entender dónde estaba y hacia dónde iba, pero obviamente ese es un punto de partida para otro tipo de conversación; el amor, el autoestima, la exploración y mejora… y la música realmente me permite hacer eso”, afirma.

Foto: Luis Avilés

“Teníamos muchísimo tiempo y siempre quisimos mostrar nuestra gratitud por el privilegio en el que nos encontrábamos. No estábamos preocupados por perder nuestro empleo o nuestra audiencia, sabíamos que todo iba a regresar a la normalidad y por sí solo eso, es un gran privilegio. Un gran regalo“, agrega el cantante británico.

“Somos algo más grande que nosotros mismos”

En 2020 cuando IDLES publicó Ultra Mono, las opiniones divididas no se hicieron esperar para la banda, pues algunos críticos especializados consideraban que el disco no era ni cercano a lo que Joe Talbot y compañía habían realizado anteriormente. Esto a pesar de que el grupo tocaba temas importantes como la salud mental, el amor y la autoestima.

“En Ultra Mono escribí acerca de las presiones externas y cómo eso podría matarnos. Si IDLES murió en Ultra Mono entonces comenzó de nuevo con Crawler, y así debemos seguir”, dice Joe Talbot al ver las cosas en retrospectiva.

Foto: Getty Images

“Cuando algo sea demasiado abrumador solo elimínalo y haz otra cosa, porque de nosotros depende asegurarnos que no olvidemos quiénes somos; el seguir sintiendo que somos algo más grande que nosotros mismos”, agrega el vocalista y llama a recordar lo que realmente importa.

“El amor es importante, la empatía es importante, la música es importante, el corazón es importante. Todos estamos en el mismo viaje hacia la muerte. Hemos aprendido a abrazar el miedo y abrazar las inseguridades y tengo miedo de convertirme en algo que no quiero ser. Hay que avanzar“, puntualiza.

Joe Talbot con máscara. Foto: Luis Avilés.

El proceso creativo detrás de Crawler, el cuarto disco de IDLES

En el caso del guitarrista Mark Bowen, la llegada del cuarto disco de IDLES significó para la banda una creación de mantas que les ayudara a recordar el camino: “Cantar estas canciones todas las noches nos hace centrarnos y revisar cómo estamos cada día, entender nuestras emociones, cómo está nuestra comunicación interna y al mismo tiempo nos ayuda a entender esos sentimientos, pero también los de los demás”, asegura.

“Nos hacen ver en dónde estamos cómo individuos y compartirlo con nuestros fans cada noche es un aspecto muy importante de nuestro acto en vivo. Nosotros les transmitimos cómo estamos y ellos nos regresan lo mismo, y al lograr eso, hacemos que la gente se sienta más cómoda y desinhibida y la consecuencia es una catarsis… y de la catarsis llega el gozo”.

Foto: Getty Images

“Una vez que comenzó a tomar forma supimos que iba a ser brillante”

Personalmente para Bowen, ‘Crawler’ es un disco feliz con el que está disfrutando la nueva etapa de IDLES, una que le ha dejado ver el gran potencial que tiene como músico.

Foto: IDLES (Instagram)

Estoy disfrutando mi éxito como compositor además de mi creatividad, las cosas que he aprendido en el proceso de estar en una banda, y en cuestión de producción, ser capaz de trasladar lo que está en mi mente de forma precisa. También estoy disfrutando mucho el éxito de Joe y todos los miembros de la banda porque nos estamos convirtiendo en algo más complejo, pero ha sido un viaje complicado. Después de Ultra Mono supimos que íbamos a hacer algo completamente distinto a lo que habíamos logrado con Joy o Brutalism. Fue un proceso muy largo pero tuvimos mucho tiempo de encierro para reflexionar, hacer una revisión de nosotros como individuos, descubrir quiénes éramos como músicos y qué era lo brillante de nosotros para resaltarlo y hacerlo crecer. Así comenzó la escritura de Crawler. No fue fácil pero fue bastante disfrutable y emocionante. Todo el tiempo estuvimos en una posición privilegiada en la que no teníamos la presión de lanzar un álbum y pudimos quedarnos hablando de Ultra Mono solamente pero de repente, todo se volvió emocionante y peligroso. Así que una vez que todo esto comenzó a tomar forma supimos que sería brillante. Mark Bowen sobre el proceso creativo de ‘Crawler’

IDLES no es una banda que haga activismo y Joe Talbot lo sabe

Además de hablar de cuestiones y sus desgracias personales, IDLES también se caracteriza por tocar temas como el nacionalismo, la inmigración o la desigualdad de clases. Algo que les ha traído muchas críticas por parte de grupos que simpatizan o rechazan algunos movimientos políticos.

“Vivimos en el Reino Unido. Muchos genocidios han ocurrido en nombre del gobierno británico. Vivimos en un estado donde se ejerce la libertad de expresión, así que hago uso de ese derecho para hablar de quien quiera siempre y cuando le funcione a la canción”, dice Joe Talbot al respecto.

“Mi opinión al respecto es que si algo no te gusta, no lo escuches. Me importa un carajo. La gente dice que somos una banda muy política pero no somos una banda activista. Escucha Pussy Riot, observa todo lo que han hecho; ESO es activismo, verdadero activismo. Ve lo que hizo Billie Holiday, ESO es un verdadero peligro. No 5 weyes blancos, gorditos, que hablan de amor, empatía y que quieren un futuro socialista”, asegura sobre las pretenciones de la banda.

“Queremos ser la mejor banda del mundo y cada vez que pisamos un escenario, buscamos ser la mejor banda en vivo del mundo, la mejor banda de rock o la mejor música que cualquier persona pueda experimentar. ¿Ya lo logramos? No lo sé pero estamos mejorando durante la marcha“, finaliza Mark Bowen en esta charla.

Foto: Stephania Carmona