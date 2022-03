IDLES dio un concierto electrizante, caótico y espectacular en su primera visita a México

Decía un tweet por ahí que “ha sido el mejor concierto de rock que se ha dado en años en la CDMX” en referencia al show que IDLES armó en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero si algo no podemos negar es que ha sido uno de los más intensos, electrizantes y apasionados que se han dado en mucho tiempo; uno de esos que quedan en para el recuerdo y que aquellos que estuvieron presentes podrán decir con orgullo “yo estuve ahí”.

La banda de Bristol por fin vino a México luego de mucho tiempo de expresar su deseo por tocar a nuestro país. Luego, se atravesó la pandemia y el asunto no se dio como se esperaba… pero no hay mal que dure 100 años y si somos bien honestos, la espera valió absolutamente la pena.

Un show de apertura sorpresivo

Un amigo decía en el público que ahora en el regreso de los conciertos, los fanáticos están sacando toda la energía guardada en estos dos años de encierro sin eventos musicales presenciales… y tiene toda la razón. Además, cuando pones a una banda como IDLES sobre la tarima, ese cúmulo de energía se potencia más allá de lo que uno pensaría.

La noche del miércoles 23 de marzo ya venía cargada con una intensidad importante gracias al show de apertura que ofrecieron Margaritas Podridas. El grupo de Hermosillo, Sonora tiene una escuela bien específica del grunge más crudo y distorsionado, y una estética que recuerda mucho a esas viejas glorias del punk-rock y el riot grrrl! de los 90.

Originalmente, se tenía contemplado que el show lo abrieran las británicas Wet Leg, quienes por asunto de agenda ya no pudieron estar. Pero las chicas y chicos sonorenses la rompieron, se mostraron y rifaron. El público, hay que remarcarlo, abrazó y apoyo al conjunto liderado por la vocalista Carolina Enríquez.

Una banda bien chila abrió el concierto de Idles: Margaritas Podridas de Hermosillo Sonora “No quiero ser madre por obligación” pic.twitter.com/CCnGlyw5vW — Zach (@spiroqueta) March 24, 2022

Y llegó IDLES para detonar todo

Poco después de las 9 de la noche, el momento que todos esperaban arrancó. IDLES tomó el escenario del Pabellón Oeste con los ánimos caldeados (en el buen sentido) y con una avalancha de gente que cuando los vio salir al escenario, hizo lo imposible para acercarse tanto como se pudiera.

La banda comenzó ‘tranquila’ (dentro de sus potentes estándares) con “Colossus” y en la siguiente, Joe Talbot pidió al público que se dividiera en dos. “¿Listo para el choque?”, dijo el vocalista…. lo único que se vio enseguida fue dos montones enormes de gente chocando en un mosh pit poderoso que daría paso a “Car Crash”.

Cuando sonó “Mr. Motivator”, la gente no dudó en soltar el alarido ante la referencia que ese tema hace de Frida Kahlo. Y si eso ya palpaba las fibras musicales más recónditas nuestras, ver a Joe Talbot con máscara de luchador fue todavía más emocionante. Iban apenas tres canciones y la intensidad ya estaba a tope. Ni siquiera la más relajada “Grounds” sirvió para darse un respiro; Talbot y la banda siempre encuentran la manera de hacerlo todo más enérgico y espectacular para contagiar a la audiencia con su apasionante show.

El público mexicano se entregó a la banda

Los fans mexicanos son entregados y como era de esperarse, luego de un frenético arranque, se comenzó a escuchar el tradicional “olé, olé, olé” dedicando a IDLES. Joe Talbot, con esa voz áspera y expresiva que uno no entiende como no se le desgarra la garganta, siempre aprovecha los interludios entre canciones para dar las gracias al público con un tono demasiado amable y remarca un agradecimiento hacia nosotros por haber esperado tanto a su visita.

Después, suenan con una furia desencadenada “Mother”, “The New Sensation”, “Samaritans” y “Divide and Conquer”, que de nuevo desata un slam de esos que te muelen el cuerpo durante varios días. El Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes es relativamente pequeño como venue, pero nadie se quería perder ningún detalle del show y no faltaron aquellos que se subieron en los hombros de sus acompañantes para ver a la banda en todo sus esplendor (aunque eso no le agradó a mucha gente que empezó a gritar que se bajaran).

Sin duda, había una fiesta explosiva tanto en el escenario como en la pista con la gente y con los integrantes de IDLES bajando cada que podían a echarse el crowdsurfing que tanto se extrañaba y que ya no muchas bandas acostumbran en realidad. Los guitarristas Mark Bowen y Lee Kiernan son tan eufóricos que no la piensan dos veces para bajar a tocar entre la gente. Asombroso.

Toda gran fiesta debe tener una piñata, así que el vocalista no dudó en aventar una al público mientras tocaban “Never fight a Man with a Perm”. Una locura total.

IDLES nos trajo canciones de amor a su peculiar manera

Lo impresionante del show de IDLES es que en ningún momento bajan los decibeles ni la energía sobre el escenario. Talbot es un vocalista que parece que está a punto de estallar y hace lo posible por mantener cierta calma, pero ante el poderío sonoro de su voz y de la música, es inevitable que se palmee la frente o que camine en círculos por el escenario.

Él es un tipo sumamente expresivo con una voz que no es en absoluto melódica, pero que deja el alma en el escenario más que cualquier otro vocalista que hayas visto antes. Sus compañeros de banda también lo respaldan, con frenéticos rasgueos de guitarra y expresiones faciales que demuestran el éxtasis que experimentan cada vez que se encuentran en una tarima.

Tras tocar “1049 Gotho” y “When the Lights Come On”, la banda echó a andar “Love Song” que aunque es un tema romántico, no deja de ser agresiva y poderosa en su ejecución. El grupo tiene una muy peculiar manera de transmitir el sentimiento del romance y se agradece esa honestidad no melosa pero sí emocional.

Quizá, la interpretación de “Love Song” es una de las más memorables de este concierto, pues Joe Talbot y compañía aprovechan el intermedio de la canción para hacer covers y referencias (a su estilo frenético y desgarrado) de canciones como “Love Will Tear Us Apart” de Joy Division, “Hey Jude” de The Beatles, “You Spin Me Round” de Dead Or Alive, “Someone Lile You” de Adele, “The Time Of My Life” de Bill Medley y Jennifer Warnes, e incluso “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

Los mensajes de la banda (y uno lleno de cariño para México)

IDLES llegó a México por fin y no pararon de elogiar la energía de la gente. Ha sido una velada mágica y Talbot no dejó de remarcarlo, pero lo entendemos porque así se ha sentido. Después, vinieron más canciones espectaculares como “The Wheel”, “Television”, “A Hymn”, “War” y otras más que seguían desatando la locura sin rodeos.

De pronto, el vocalista pidió a todos que se agachen porque se viene una bomba: “I’m Scum” detonó a las personas del público y así, la cerveza comenzó a volar sin piedad, la gente brincó y el mosh pit se volvió más y más intenso. Por fortuna, aquellos que se caían en medio del a marea de gente se pudieron recomponer gracias a los fans que se daban cuenta. Hay fiesta, hay desmadre, pero también hermandad.

Eso es lo que provoca IDLES con su primera visita a México. Son una banda potente, irreverente, con un sentido del humor ácido, pero son serios en el mensaje que mandan a la gente con su música. Tienen canciones que tunden al clasismo como “Mother” y otras más como “Samaritans” que critican la masculinidad tóxica con versos irónicos como “por eso no ves a tu padre llorar”. Pero también tiene algunos como “The End”, donde al final de cuenta recalcan que la vida es hermosa. Cuando se entiende el mensaje, el vínculo entre fans y banda es más estrecho, y este show lo comprueba.

La banda ha hecho su marca registrada dejar en claro que sus canciones son antifascistas y aquí no ha sido la excepción. Vinieron entonces, “Date Night”, “Danny Nedelko”, el cierre con “Rottweiler” y un cariñoso mensaje para los mexicanos: “Viva México… son la mejor audiencia del mundo”. No hay nada más qué agregar… IDLES dio uno de los mejores conciertos de rock de los últimos años en la ciudad y se agradece.

Abrimos hilo con una probadita de la electrizante presentación de IDLES (@idlesband) en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.🔥 De verdad, algo irreal lo que acabamos de vivir ahí. 🤯🤯🤯#idles pic.twitter.com/bioWwuBLzY — SopitasFM (@sopitasfm) March 24, 2022

Setlist

Colossus

Car Crash

Mr. Motivator

Grounds

Mother

The New Sensation

Samaritans

Divide and Conquer

The Beachland Ballroom

Never Fight a Man With a Perm

Crawl!

1049 Gotho

When the Lights Come On

Love Song

The Wheel

Television

A Hymn

War

I’m Scum

The End

Date Night

Wizz

Danny Nedelko

Rottweiler

Acá la galería completa del concierto de IDLES en el Pabellón Oeste de la CDMX: