Pa’ refrescar la memoria: 7 anécdotas chidas que todos recordamos del Corona Capital

Sin duda, el Corona Capital es uno de los eventos que más esperamos a lo largo del año. Y la verdad es que es entendemos por qué emociona a miles de personas este festival, pues durante 10 años de historia nos han presentado un cartel repleto de grandes nombres dentro de la industria musical y actos emergentes que después se hicieron enormes. El principal atractivo siempre será la música, aunque alrededor suceden cosas que nos dejan con el ojo cuadrado.

Ir a un festival es toda una experiencia, algo que nosotros consideramos que cualquier persona debería vivir al menos una vez en la vida. No solo se trata de ver como tal a todos los artistas del lineup, también tiene que ver la vibra del lugar, la comida, las chelas, tus acompañantes durante todo el viaje y hasta los amigos que haces por ahí. Pa’ pronto, siempre ocurren cosas buenas y a veces malas durante esos días de fiesta y buena música.

El Corona Capital nos ha regalado historias y anécdotas para recordar

Es por eso que en esta ocasión no queremos repasar como tal de los actos más importantes en la historia del Corona Capital –aunque por ahí van incluidos algunos artistas que nos regalaron momentos que todavía no olvidamos–. En realidad, nos gustaría hacer memoria y recordar esas anécdotas que han marcado a este festival y que estamos seguros que muchos de ustedes tienen frescas a pesar de tantos años.

Desde algunos momentos épicos que nos han regalado los artistas hasta aquellos que se encargó de protagonizar el público, de todo ha pasado durante 10 ediciones del festival. Y a pesar de que hemos visto un montón de cosas alrededor del segundo fin de semana de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, estamos seguros que todavía hay un montón de historias por escribirse en el futuro.

Hasta Interpol quiere ver a los Pixies

En la primera edición del Corona Capital las expectativas estaban altas y se entiende, pues en aquel momento todos andaban emocionados porque nacía un nuevo festival. Sin embargo, como ya es una tradición, los organizadores se armaron un cartelazo en el que tuvimos a Interpol como headliners. Pero en realidad, hubo una banda que le voló la cabeza a todos los que se dieron cita el 16 de octubre de 2010 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez: Pixies.

Todos andaban emocionados porque era la primera visita de Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y hasta Kim Deal a nuestro país. Pero el público no fue el único que ya quería ver a esta banda legendaria en acción, pues justo al terminar su presentación en el escenario de enfrente con. “Slow Hands” y aventarse 19 rolas, Paul Banks tomó el micrófono y dijo “vamos a ver a los Pixies”. Sin duda, una de esas anécdotas para recordar.

The Hives levantando al público y hasta el polvo…

Para nadie es un secreto que ver a The Hives es sinónimo de un gran ambiente, espectáculo de primera y rolas que consideramos clásicos. Sin embargo, como siempre suelen hacerlo, se robaron por completo la atención del público en el Corona Capital 2012 porque confirmaron que además de ser una banda poderosa sobre el escenario que es capaz de prender a cualquiera, tienen la enorme habilidad de mover masas… literalmente.

Justo cuando se aventaron “Tick Tick Boom”, una de las canciones más esperadas de todo su set. A la mitad de la rola y después de presentar a todos los integrantes del grupo sueco, al buen Pelle Almqvist se le ocurrió que era buena idea pedirle al público que se hincara para brincar en el momento en que entraran los últimos guitarrazos distorsionados. Tardó unos cuantos minutos y esperó a que hasta la última persona estuviera en el piso pero valió la pena porque fue un momento épico.

Se tiene que hablar de la lluvia en el Corona Capital 2014

Uno de los episodios de los que más se ha hablado en la historia del Corona Capital se dio en 2014. Además de que fue la primera edición en la que se usaron las pulseras cashless, mucho recordarán ese año porque cayó una tormenta eléctrica marca diablo que azotó a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Hubo un poco de caos, incertidumbre y mucho lodo, pero después de unas cuantas horas, las cosas “regresaron a la normalidad”.

Y sí, tenemos muy claro que la lluvia arruinó muchos de los planes que teníamos y obligó a que muchos artistas cancelaran sus presentaciones en el festival. Pero no todo fue tan malo como se pensaba, a pesar de que Massive Attack solo tocó unas cuantas rolas –6 para ser exactos–, fue simplemente espectacular cuando sonó por un momento “Future Proof” mientras caían las primeras gotas y los rayos se hacían presentes sobre el público.

A esto también habríamos de sumarle el show que se aventó Jack White, pues aunque ya era un poco tarde y muchas personas se fueron cuando la tormenta eléctrica se hizo presente en el Corona Capital 2014, se rifó como los grandes. Con lodo y demás, el músico estadounidense sacó lo mejor de su discografía y además de echarse canciones de Lazaretto y Blunderbuss, también sonaron clásicos de The White Stripes y The Raconteurs.

El berrinche de Richard Ashcroft con Run The Jewels

En 2015, el Corona Capital nos dio un montón de sorpresas, pues lograron que los Pixies regresaran a México e incluso gracias a los organizadores tuvimos la primera presentación de The Libertines con alineación completa en nuestro país. Sin embargo, otro de los nombres que llamaron la atención de muchos nostálgicos noventeros fue el Richard Ashcroft, quien después de muchos años por fin nos visitaba para tocar algunos de sus éxitos.

La presentación del cantautor británico iba saliendo de maravilla aunque fue un poco inesperada, ya que simplemente salió con su guitarra acústica a tocar hitazos como “The Drugs Don’t Work”, “Lucky Man” y por supuesto, “Bitter Sweet Symphony”. Pero no contaba con que Run The Jewels –quienes tocaban en la carpa de atrás– armaría una fiestota de aquellas con sus beats y por momentos opacarían el sonido de su set.

Quizá muchos lo recuerden, pero Richard Ashcroft se quejó del dúo y armó un berrinche de aquellos. Imagínense que tan enojado estaba com con Killer Mike y El-P que los retó a presentarse como él, en un formato acústico: “No sé si ustedes lo oigan, pero yo aquí arriba estoy escuchando pura basura. Ojalá tuvieran los huevos de pararse como yo, en un escenario, en un festival, solo con una guitarra y cantar en un festival”.

Cuando Green Day subió a dos fan al escenario y Billie Joe regaló una lira

Sabemos que Green Day siempre arma presentaciones memorables, pero estamos seguros que muchos todavía no pueden superar el showsazo que armaron en el Corona Capital 2017. Luego de 13 años de ausencia, tras ese concierto en el Palacio de los Deportes en 2004, Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt regresaron a México para volarnos la cabeza y tocar sus más grandes éxitos frente a un escenario repleto de fans que ansiaban verlos.

Sin embargo, además de la vibra de la banda y el carisma de cada uno de los integrantes, el momento que quizá todos recuerdan sucedió cuando sonó su cover de “Knowledge” de Operation Ivy. En ese momento, Billie Joe y Tré Cool subieron a dos fans al escenario para que tocaran sus respectivos instrumentos y al final, el frontman del grupo le regaló su guitarra a la afortunada que tuvo chance de tocar con ellos. Una anécdota que seguramente nunca se cansarán de contar.

El perrito que encontró una nueva dueña en el festival

Por supuesto que la música es parte importante del Corona Capital, sin ella no existiría festival. Sin embargo, entre bandas, artistas, escenarios, chelas, merch, activaciones y demás, hay otras historias que también vale la pena contar y que hasta se hicieron virales, como el caso de un perrito callejero que en 2018 se coló en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, lo leyeron bien, un doggo estuvo en medio del reventón y nadie podía creerlo.

Justo antes de la presentación de Imagine Dragons, tres héroes sin capa (Montse, Temo y Alejandro) se encontraron con este peludo y decidieron agarrarlo para que no le pasara nada. Por si esto no fuera suficiente improvisaron un cartel de adopción y después de dar con una excelente candidata, el lomito encontró una nueva dueña que le dio todo el amor que se merecía. No cabe duda de que en este festival suceden momentos mágicos.

Hasta los famosos le caen al Corona Capital

Aunque no lo crean, nosotros los simples mortales no somos los únicos que nos emocionamos con la idea de lanzarnos al Corona Capital. De hecho, quizá muchos no lo recuerden pero en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en medio de todo el público y los vendedores de chela, anduvieron algunas figuras importantes dentro de la industria cinematográfica, viendo a todo el lineup que los organizadores se armaron.

El ejemplo perfecto es el de Kristen Stewart, quien en la edición 2017 del festival se paseó muy campante por todos los escenarios y nadie la notó… sí, la protagonista de Crepúsculo probablemente estuvo a tu lado y nunca te diste cuenta. Otro caso fue el del cineasta Edgar Wright, quien estuvo tras bambalinas grabando todo lo que sucedió en el show de Sparks en 2018 y que más tarde formaría parte del documental sobre los hermanos Mael que se estrenó en 2021.

¿Qué otra anécdota agregarían a la lista?