7 datos increíbles que probablemente no conocías sobre Lana Del Rey

Si en algo podemos estar de acuerdo es que Lana Del Rey es una de las artistas más importantes de los últimos tiempos. Y es que para nadie es un secreto que desde hace un buen rato, se convirtió en una artista que siguen millones de personas en todo el mundo y que llenan prácticamente cada una de sus presentaciones alrededor del planeta.

Aunque ya llevaba un rato picando piedra en la industria musical, Lana Del Rey debutó oficialmente en 2008, sin mucho éxito. Sin embargo, eso cambió en 2012, con el lanzamiento de Born to Die, la cantante poco a poco se fue transformando en una verdadera estrella y en un icono que representaba el sentir de una nueva generación.

Lana Del Rey en 2023. Foto: Getty Images

Ahí les van algunos datos que probablemente no conocías sobre Lana Del Rey

Con grandes discos como Ultraviolence, Honeymoon, Lust for Life y Norman Fucking Roswell, Lana Del Rey continuó ganándose fama, millones de seguidores y respeto dentro de la industria musical. Y a pesar de que tuvo que parar por un rato, volvió más fuerte que nunca lanzando varios álbumes en simultáneo, entre ellos Chemtrails Over The Country Club, Blue Banisters y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

Ahora bien, sabemos que por acá tenemos a un montón de fans de esta cantautora que se saben hasta el lugar en el que nació y encontraron el número de la casa de su infancia. Sin embargo, chance y no ubican todo sobre ella. Es por eso que acá les traemos siete datos que probablemente no conocían sobre Lana Del Rey.

Hay varios datos curiosos alrededor de Lana Del Rey/Foto: Getty Images

Los nombres antes de Lana Del Rey

Ok, comencemos con algo que probablemente no conocen sobre Lana Del Rey. En realidad, la cantante se llama Elizabeth Woolridge Grant, pero antes de tomar el nombre con el que se haría famosa, intentó con otros sobrenombres que la neta, nomás no iban con su personalidad y la identidad de la música que quería hacer.

Y para que vean que no les mentimos, estos fueron algunos de los nombres que usó antes de Lana Del Rey: May Jailer (con el que lanzó un disco), The Rich Whores, Lizzy Grant and the Phenomena, UhaulJoe, Sparkle Jump Rope Queen (con el que sacó algunas rolas), Lizzy Grant y Taylor Secman. Como verán, no daba con el nombre perfecto, pero ocurrió algo que definió por completo su carrera.

Lana del Rey usó varios nombres antes de ser famosa/ Foto: Getty Images

Después de darle muchas vueltas, la cantante se decidió por el nombre de Lana Del Ray (como Man Ray, el artista visual estadounidense). Sin embargo, ese “Ray” pasó rápidamente a “Rey”. En parte, ese cambió se debió a que Lana visitaba con frecuencia a sus amigos cubanos en Miami que hablaban español, y notaron que en este idioma y usando la “e”, sonaba mejor el nombre. El resto es historia.

Su problema de alcoholismo a temprana edad

A lo largo de su carrera, Lana Del Rey ha hablado abiertamente sobre su alcoholismo, el cual se agravó cuando tenía 14 años. Para que se den una idea de qué tan grave estuvo el asunto, tuvieron que internarla en un instituto privado en Connecticut a esa edad para superar sus problemas con el alcohol.

Aunque fue una experiencia complicada, Lana Del Rey logró dejar de beber durante 11 años, pero desde entonces ha controlado su forma de tomar alcohol. Pero eso sí, de repente ha dicho que le dan ganas de volver a consumir como antes, sobre todo cuando le demuestran falta de respeto tanto a su música como a ella en plan de artista.

Lana Del Rey tuvo problemas de alcoholismo a los 14 años/ Foto: Getty Images

Lana Del Rey por poco se dedica a la… ¿metafísica?

Es innegable el talento que tiene Lana Del Rey para la música, y le costó mucho trabajo llegar hasta donde se encuentra en la actualidad. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, por poco nos perdemos a esta cantautora, pues resulta que antes de clavarse completamente al arte, estuvo a nada de dedicarse a la metafísica… no es broma.

A los 18 años, Lana Del Rey se mudo a Nueva York para estudiar en la Universidad de Fordham, donde se especializó en filosofía enfocada a la metafísica (la cual se encarga de explicar la naturaleza del ser, así como sus principios, propiedades y sus causas primeras). Pero justo cuando estaba en la carrera, tuvo un acercamiento a la música que hizo que abandonara los estudios.

Aunque no lo crean, Lana Del Rey estudió filosofía y se iba a dedicar a la metafísica/Foto: Getty Images

El papá de Lana Del Rey pasó de ser millonario a entrarle a la música

Como verán, la historia personal de Lana Del Rey es muy fascinante. Y ahora es momento de hablar de su papá, Robert England Grant Jr., que cuando nació la cantautora, trabajaba como redactor publicitario de la agencia de publicidad, Grey Group. Sin embargo, Robert se hizo millonario años después, cuando le entró al mundo del internet y compró dominios para páginas web.

Pero el papá del Lana Del Rey no se quedó con las ganas de seguir los pasos de su hija dentro de la industria musical. En 2023, Rob Grant se lanzó como cantante con el disco Lost at Sea, donde por supuesto, colabora con Lana en “Hollywood Bowl” y la rola homónima (la cual co-escribieron juntos). Y la verdad es que el álbum no suena nada mal, considerando que no tenía experiencia previa en la música.

Además de cantante, Lana también es modelo

Probablemente esto no lo sabían, aunque quizá es un tanto obvio por el look y presencia que tiene Lana Del Rey en el escenario. Justo antes de que se convirtiera en una de las estrellas más importantes de la música actual, la cantante se unió a la importante agencia de modelos Next Model Management en enero de 2012.

Para que chequen el dato, Lana Del Rey forma parte del talento de esta agencia, que maneja a modelos ultrafamosas como la fallecida Jane Birkin, Alexa Chung y Kelis, así como otras cantantes del tamaño de Ellie Goulding y Jessie J. Las primeras marcas con las que Lana trabajó fueron Moschino y Prabal Gurung, además actuó en la presentación Primavera/Verano 2012 de Mulberry.

Lana Del Rey entró a la misma agencia de modelaje que Alexa Chung y otras figuras de la industria/Foto: Getty Images

Kurt Cobain fue una de las grandes inspiraciones de Lana Del Rey

Tanto en la música como en el estilo de Lana Del Rey, podemos notar que hubo varios músicos y artistas que la inspiraron a crear sus propias rolas. Sin embargo, quizá no sepan que, por más improbable que parezca, una de las primeras influencias de la cantante fue ni más ni menos que… ¿Kurt Cobain?

En entrevista para NME, Lana Del Rey reveló que ver a los 11 años a Kurt en el video de “Heart-Shaped Box” le voló la cabeza y supo que quería dedicarse a la música: “Pensé que era la persona más hermosa que había visto en mi vida. Incluso a una edad temprana, realmente me identificaba con su tristeza”.

Lana es fanática del… ¿Liverpool?

Para cerrar con esta lista de datos increíbles que probablemente no conocían sobre Lana Del Rey, les dejamos uno que nos deja muy claro que la cantante también es pambolera. Y es que aunque no lo crean, la artista confesó que le late el futbol y es fanática del Liverpoool FC de la Premier League… no es broma.

Es más, en su momento y cuando todavía estaba en el equipo, Lana Del Rey declaró que le encantaba ver jugar al mismísimo Luis Suárez. Es más, la cantante incluso grabó un cover de “You’ll Never Walk Alone”, el himno del Liverpool para el documental del equipo, The End of the Storm. Así que como verán, más allá del glamour que le vemos tanto arriba como abajo del escenario, a Lana le gusta ver el fucho inglés y disfrutar de los partidos de los ‘Reds’.

