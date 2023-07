Lo que necesitas saber: Lana Del Rey está de gira tras el lanzamiento de su reciente disco y en su paso por Canadá, se reportó que un hombre la amenazó de muerte.

En Canadá, se reportó el arresto de un hombre que amenazó de muerte a Lana Del Rey. La cantante formó parte del cartel del Festival d’été de Québec, siendo unas de las artistas principales que tocaron el sábado 15 de julio.

Las autoridades identificaron al sujeto, conocido como Denys Mallet de 40 años, y desde el pasado viernes 14 del mismo mes fue detenido y llevado a juicio por este caso.

Arrestan a hombre que amenazó de muerte a Lana Del Rey

De acuerdo con la información de la cadena canadiense Noovo, la policía de la Québec recibió la denuncia contra Dennys Mallet desde el 29 de junio pasado. A partir de ello, comenzaron la investigación.

Los reportes oficiales mencionan que este hombre “amenazó con causar la muerte o lesiones corporales a LDR” en diferentes ciudades de Canadá. Las amenazas contra la artista tuvieron lugar entre el 1 de enero del 2022 y el 6 de julio de este 2023.

Las autoridades no permitieron su liberación y hasta donde se sabe, desde el viernes 14 de julio permanece custodiado. Será este lunes 17 del mismo mes cuando se le realice otra audiencia en los tribunales para determinar su situación. Por el momento, Lana Del Rey ni sus representantes han comentado nada sobre el asunto.

No es la primera vez que Lana Del Rey se enfrenta a este tipo de amenazas

Este caso del hombre que amenazó de muerte a Lana Del Rey en Canadá, no es el primer asunto de seguridad contra el que se ha enfrentado la cantante de “Blue Jeans”. En febrero del 2018, la policía de Orlando (en Florida, EE.UU) detuvo a un sujeto llamado Michael Hunt por amenazar con secuestrar a la artista.

La policía dio con Hunt gracias a unas publicaciones de Facebook donde el sospechoso hizo las amenazas. Lo detuvieron el 2 de febrero en las inmediaciones del Amway Center, lugar donde se iba a presentar Lana. Hunt llevaba consigo una entrada para ese show y un cuchillo.

Actualmente, Lana Del Rey se encuentra de gira promocionando su nuevo disco Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. La veremos en México en este mismo año cuando venga en agosto a la capital.

