Tame Impala tiene un lugar como uno de los proyectos musicales más sobresalientes de los últimos años, todo gracias al genio de Kevin Parker. Pero el australiano ha hecho más que solo ser un exponente destacado dentro la neo-psicodelia… Es un compositor y productor de renombre en la industria, y estas 8 colaboraciones de Kevin Parker más allá de Tame Impala lo demuestran.

Kevin Parker. Foto: Getty.

Aquí 8 geniales colaboraciones de Kevin Parker más allá de Tame Impala

“Perfect Illusion” con Lady Gaga es una de las geniales colaboraciones de Kevin Parker

Corría el 2016 y para ese año, Tame Impala ya era tenía un recorrido importante con tres discos espectacularmente recibidos por la crítica como lo fueron Innerspeaker, Lonerism y Currents, siendo este último el que terminó por catapultar a Kevin Parker como un compositor importante en el panorama internacional.

La prueba de ello está en la colaboración como productor que hizo junto a Lady Gaga en el tema “Perfect Illusion”. ¿Cómo terminó trabajando Parker con una de las estrellas pop más grandes del nuevo milenio? Todo fue gracias a que Mark Ronson, con quien Kevin andaba trabajando en esos tiempos y que ya tenía pactado su incursión en el disco Joanne de la cantante y actriz.

“Ella es la primera persona con la que he hecho letras… Gaga comentó que era fácil trabajar conmigo líricamente, intercambiamos ideas muy bien, y yo estaba como: ‘Sabes, esta es la primera vez que escribo letras con otra persona’…”, dijo Parker en una entrevista con DIY Magazine. Una prueba de las grandes colaboraciones de Kevin Parker más allá de Tame Impala.

Colaboraciones chidas de Kevin Parker más allá de Tame Impala nivel: Mark Ronson

Ya que andamos en esos terrenos… Mark Ronson es sin duda uno de los productores de la escena pop mundial más importantes de los 2000 a la fecha. Y el hecho de que frecuente colabore con Kevin Parker, solo es una prueba de la calidad y garantía que el australiano es a la hora de hacer música.

Mark Ronson no solo estableció el contacto entre Parker con Lady Gaga; el británico y el líder de Tame Impala también han cimentado un vínculo propio que tiene varias colaboraciones a la orden. Las más significativas son los tres tracks que Kevin grabó para el disco Uptown Special (2015) de Ronson. Sí, ese disco que tiene el mega hit “Uptown Funk” junto a Bruno Mars.

La tercia de temas en las que Parker colaboró son “Leaving Los Feliz”, “Summer Breaking” y “Daffodils”. Cuatro años después, el australiano volvió a colaborar con Ronson en el disco Late Night Feelings, donde coescribió y coprodujo el tema “Find U Again” para el que Camila Cabello puso la voz.

Kevin Parker y Mark Ronson durante un show en Nueva York. Foto: Getty.

“Skeletons” con Travis Scott entre las colaboraciones menos conocidas de Kevin

Si necesitaban una prueba de que Kevin Parker es parte de las ‘grandes ligas de la música’, entonces aquí la tienen. Luego de sus poderosas colaboraciones con Gaga y Ronson, el rapero Travis Scott lo reclutó para producir y componer algo de la música que se escucha en el aclamado disco Astroworld de 2018.

El track que Parker coescribió y produjo en ese material fue “Skeletons”, en el cual realmente se nota mucho su influencia psicodélica. Si uno se asoma a los créditos de producción, también se encontrará a The Weeknd, Pharrell Williams, el legendario Mike Dean y hasta Kanye West. Vaya combo.

Travis Scott luego presentó esa canción durante una aparición en Saturday Night Live, en la que podemos ver a Kevin tocando el bajo y a John Mayer en la guitarra. Y bueno, esta colaboración de Kevin Parker más allá de Tame Impala nos lleva a los siguientes dos puntos…

Kevin Parker junto a Travis Scott y John Mayer. Foto: vía Instagram

“Repeat After Me (Interlude)” de The Weeknd

Luego de que Kevin Parker y The Weeknd colaboraran en “Skeletons” de Travis Scott, parece que el cantante canadiense se quedó con una muy buena referencia del trabajo del líder de Tame Impala. Así que Abel Tesfaye -nombre real del intérprete de “Blinding Lights”- no se la pensó dos veces y reclutó al australiano para su disco de 2020 After Hours.

Nuevamente, Parker coescribió y coprodujo la rola, donde se alcanzan a escuchar esos sintetizadores característicos y de hecho, las primeras voces que se escuchan en la canción son del propio Kevin (aunque con algo de efectos y distorsión). Lo genial es que aunque son artistas pop de talla internacional, permiten que el compositor de Perth le imprima su sello característico.

Esta es otra de las colaboraciones de Kevin Parker lejos del mundo de Tame Impala que pocos conocen, pero que están muy chidas. Como dijimos, el australiano hizo un trabajo notable donde se nota que le dieron bastante libertad creativa.

“Same Ol’ Mistakes” con Rihanna

Digamos que esta no es como tal una colaboración entre Kevin Parker y Rihanna, pero ¿se imaginan que una cantante de esa talla le haga un cover a una de tus canciones? Sin duda, debe ser una anécdota de antología. Y de nuevo, prueba la genialidad del productor australiano como una figura de la música.

Para su disco ANTI, la cantante de Barbados pidió incluir un cover de “New Person, Same Old Mistakes” que aparece en Currents de Tame Impala. Así que ella encargó a su equipo que se pusieran en contacto con la disquera de Kevin para solicitar el permiso (por acá les contamos bien qué onda) y se armó.

La verdad, es que el cover quedó chido y una vez más, se comprueba como el Kevin Parker, con estas colaboraciones, tiene un nombre importante dentro de la industria musical muy aparte del tremendo trabajo que ha significado Tame Impala.

“Sundress” de ASAP Rocky es una rifada colaboración (o sample) con Kevin Parker incluido

De nuevo, esta no es como tal una colaboración, pero es un track que nos habla de lo bien recibido que es Kevin Parker en la escena del hip-hop. En 2018, ASAP Rocky lanzó el temazo “Sundress” que ocupa un sample de “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, ese clásico que Tame Impala lanzó en 2010 como parte de Innerspeaker.

Luego, en 2019, Parker invitó al rapero al escenario en su presentación del festival de Lowlands para hacer el mash-up que no sabíamos que necesitábamos. PURO FUEGO en una de esas colaboraciones que ponen a Kevin Parker como un compositor al que las grandes figuras del hip-hop buscan.

“Tomorrow” con Kali Uchis es una joya

Como dijimos antes, los artistas que solicitan colaboración con Kevin Parker, por lo regular lo dejan jugar bastante con la composición a sabiendas de que hará un trabajo único. Y así pasó cuando Kali Uchis, la sensación colombiana del R&B actual, reclutó a la mente de Tame Impala para que hiciera algo en su aclamado disco Isolation de 2018.

El buen Kevin escribió junto a la cantante el tema “Tomorrow”, además de que lo produjo en su totalidad. Y otra vez, se nota la mano psicodélica del australiano. Gran rola, eh. Kevin Parker cosechando colaboraciones chidas más allá de Tame Impala, hasta con artistas de origen latino.

“New Gold” con Gorillaz es una de las mejores colaboraciones de Kevin Parker y Tame Impala

Bueeeno, esta colaboración sí lleva en los créditos a Tame Impala como tal, pero al final de cuentas no la podemos dejar fuera de la lista. Finalmente, Kevin Parker hace un gran trabajo de producción junto a Damon Albarn y con Bootie Brown adornando la mayor parte de la rola a través de sus versos llenos de flow cool.

“New Gold” es una de las rolas más chidas que nos trajo Gorillaz en el disco Cracker Island (aquí la reseña del material), y es una de las mejores colaboraciones que Kevin Parker ha hecho más allá del trabajo del Tame Impala en solitario. Acá abajo la entrevista con Damon Albarn, aprovechando que hablamos de Gorillaz.