“On Cracker Island Is Was Born…” es la línea que nos transporta de lleno a la Fase 7 ade Gorillaz, la cual conocimos hace algunos meses, precisamente con el lanzamiento de ‘Cracker Island’ como primer sencillo, acompañados por Thundercat, su majestuoso bajo de seis cuerdas, y una adictiva melodía repleta de sintetizadores que tan sólo sería el prólogo de uno de los mejores discos del 2023.

“Cracker Island” de Gorillaz un culto al ego

Hablar de Gorillaz es hablar de uno de los proyectos más profundos y bien ejecutados (por planeación o coincidencia) del siglo XXI y “Cracker Island” de Gorillaz con las distintas capas que maneja, no es la excepción.

En un mundo que se rige por la dictadura del algoritmo, de los likes, de la dopamina que provocan los “drops” edición limitada y de ver la vida a través de una pantalla “Cracker Island” de Gorillaz es un guiño al culto a la personalidad y narcisismo en el que vivimos en loop; basta poner atención al coro de ese primer single que grita “Forever Cult“.

Bienvenidos al culto de Cracker Island de Gorillaz / Foto: Cortesía Gorillaz

Al mismo tiempo, “Cracker Island” de Gorillaz es un ejercicio que nos impide distinguir lo real de lo que no lo es, con sus aciertos e imperfecciones, pero también pudiera ser una oda al internet, el metaverso y redes sociales, “Where things they don’t exist, and we’re all in this together ‘till the end”, tal y como reza la última frase del disco en “Posesión Island“, la colaboración con Beck.

Musicalmente hablando, “Cracker Island” de Gorillaz es un disco impregnado de una melancolía, que nos recuerda la soledad que humanamente afrontamos, pese estar rodeados de millones de likes y ciberamigos. Una temática que se refleja a la perfección en canciones como “The Tired Influencer”, “Baby Queen” inspirada en una princesa Tailandesa, a la que Damon Albarn conoció durante una gira con Blur en 1997, y que veinticinco años después, regresó en un sueño, así como en “Tormenta” y la participación de Bad Bunny.

“Cracker Island” de Gorillaz un culto a las colaboraciones

Aunque para muchos, Gorillaz en pleno 2023 sigue siendo el (clásico cliché) “un grupo de cuatro personajes animados, creados por Jamie Hewlett y Damon Albarn”, en realidad, “Cracker Island” de Gorillaz nos muestra una vez más, la consolidación de este “culto” o “colectivo” de personajes y colaboradores capaces de crear nuevos proyectos, sonidos y universos, reuniendo toda clase de ritmos, sonidos e historias.

Foto vía Gorillaz

Sin lugar a dudas, el mayor mérito las colaboraciones de Gorillaz , no ha sido firmar a grandes nombres como Shaun Ryder, Elton John, Bobby Womack, Lou Reed, Robert Smith, Mavis Staples, Little Dragon, Georgia, Noel Gallagher y un gran etcetera, sino lograr que todas y cada una de sus colaboraciones terminen destacando las fortalezas de sus invitados al servicio de las canciones, entregando un balance perfecto, capaz de catapultar una simple rola a un éxito memorable.

Las colaboraciones en “Cracker Island” de Gorillaz no se quedan atrás, y aunque para muchos el crossover con Bad Bunny en “Tormenta” pudiera ser un ejercicio oportunista en busca de likes o plays, no es más que alcanzar un nuevo peldaño y marcar un nuevo hito en la interminable búsqueda (y fascinación) de Gorillaz y Damon Albarn por los ritmos latinos y la música caribeña, algo que dejó entrever desde el debut de Gorillaz con Ibrahim Ferrer en “Latin Simone (Qué pasa contigo)”.

Foto vía Gorillaz

Y sí, Bad Bunny y “Tormenta” se llevará los titulares en cuanto a colaboraciones se refiere, pero igual de valiosa y trascendental resulta la participación de Stevie Nicks de Fleetwood Mac en “Oil”, así como la participación de Greg Kurstin (quién también fungió como productor del disco) en la batería de “Skinny Ape”, que terminó siendo una de mis favoritas de todo el disco.

“Cracker Island” de Gorillaz un nuevo clásico de nuestra era

En la era de escuchar sólo los singles, los playlists y el completo desdén a los discos de larga duración; ‘Cracker Island’ nos recuerda el valor de sumergirnos en la obra completa, de apenas 35 minutos de duración a través de la que Gorillaz y sus invitados nos transportarn a diferentes historias, escenarios, estados de ánimo y sobre todo nos colocan frente un gran espejo en el que se refleja el mundo que vivimos hoy en día.