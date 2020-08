A Todo Volumen: Esta es la agenda de conciertos del 24 al 28 de agosto

*ACTUALIZACIÓN: El live de The National del día 24 de agosto a las 5 pm en su canal de YouTube, salió de la programación.

Se nos está acabando el mes de agosto y al mismo tiempo se nos están yendo las ganas de seguir encerrados. La verdad es que no ha sido fácil para nadie esta nueva forma de vivir, pero afortunadamente, tenemos música. La música no ha parado para fortuna de todos los melómanos y la agenda de conciertos que les vamos a presentar lo demuestra.

Como cada semana, los rifados de A Todo Volumen y su tío Sopitas, nos hemos dado a la tarea de organizar todos los conciertos en streaming que se aproximan. Y la verdad, es que se han alivianado un montón los días pasados.

Algunos ya sabrán que en la Ciudad de México y el Estado de México, ya se podrán realizar shows en distintos foros pero con un máximo de capacidad de 25% de asistentes. Buenas noticias para los amantes de la música en vivo. Pero en lo que todo regresa a la “normalidad”, no está de más seguirle entrando a estos eventos virtuales.

Esta semana les tenemos una de las mejores agendas hasta el día de hoy si no nos dejarán mentir. Vamos a empezar hoy mismo con The National, luego con Metallica y el grandísimo show que dieron en la Cuidad de México en el 2017 y hasta un festival virtual llamado Va por el crew. Así que sin más, vámonos a ver toda la agenda y a pasarla bien sin pretexto alguno.

Agenda de conciertos del 24 al 28 de agosto

The National – YouTube – 24 de agosto – 5:00 p.m.

Metallica – YouTube – 24 de agosto – 7:00 p.m.

Clap Your Hands and Say Yeah – Twitch – 24 de agosto – 5:00 p.m.

Va por el crew (festival) – Página de Internet – 28 de agosto – 8:00 p.m.

Little Jesus – Sala Estelar – 28 de agosto – 8:30 p.m.

Aterciopelados – Sala Estelar – 29 de agosto – 8:00 p.m.

Bronco – Ticketmaster live – 30 de agosto – 8:30 p.m.