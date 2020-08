En estos momentos de cuarentena donde no podemos ir a conciertos en vivo por el bendito coronavirus, los conciertos en streaming han sido importantes para traernos buena vibra. Muchos son los artistas y bandas que le han entrado a esta tendencia, pero estamos seguros que nadie se ha rifado tanto como Metallica, pues están sacando del baúl de los recuerdos algunas joyitas para todos sus fans.

Como recordarán, desde que inició el encierro, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo comenzaron a transmitir en línea todos los lunes algunos conciertos que han dado en casi 40 años de carrera. Ellos llamaron a este serie #MetallicaMondays y gracias a esto hemos tenido chance de revivir presentaciones épicas, como cuando festejaron los 20 años del Black Album y muchas otras más.

La banda continuará transmitiendo conciertos en línea

Por lo pronto, Metallica está esperando a que la pandemia esté controlada para promocionar por todo el mundo su próximo álbum en vivo y sinfónico, el S&M2, aunque grabarán su primer concierto del 2020 para transmitirlo en autocinemas, pero hasta que no sea seguro armar un show donde se respete la sana distancia o en el que tengan la certeza de que ninguno de los asistentes corren peligro, seguirán con todo esto.

Pero ahora nos sorprenden anunciando que en la siguiente edición de #MetallicaMondays transmitirán uno de los tantos conciertos que han dado en México. Sabemos que nos han visitado en muchísimas ocasiones, desde 1993 empezaron a tocar por acá y aunque nos dejaron un buen rato sin verlos en nuestro país, desde 2009 hasta la fecha busca cualquier oportunidad que tienen para prender a sus fans mexas, pero ahora nos presentaran uno de los conciertos de la gira del Hardwired… To Self Destruct.

Metallica sacó el arsenal completo para este concierto

En aquel tour, la banda se presentó junto al legendario Iggy Pop en el Foro Sol de la Ciudad de México para tocar algunas rolas de su último disco, así como un montón de clásicos de toda su discografía. El setlist tuvo de todo, pues sonaron canciones como “For Whom The Bell Tolls”, “The Unforgiven”, “Halo on Fire”, “Sad But True”, “One”, “Master of Puppets”, “Seek and Destroy”, “Orion”, “Fade To Black” y hasta “Enter Sandman”.

Por si no fuera suficiente escuchar todas y cada una de estas rolotas, Metallica también se preocupó como siempre de traer un espectáculo a la altura. Es por eso que en el estadio montaron un escenario imponente con dos enormes ‘M’ y ‘A’, las cuales estaban acompañadas de varias pantallas gigantes y claro, un montón de pirotecnia. Así que si fuiste de los afortunados que estuvo ahí o no pudiste disfrutarlo en vivo, no puedes dejar pasar esta oportunidad.

¿Cuándo y dónde podré ver este show?

Si quieren revivir ese shoswsazo de Metallica en nuestro país, les contamos que se transmitiría este 24 de agosto a las 7 de la noche hora del centro de México en el canal de YouTube de la banda.