¡AC/DC lanza nueva serie documental por los 40 años de ‘Back In Black’!

De aquí para arriba, [email protected] Los días han estado fríos y grises, pero no más. AC/DC regresa en modo High Voltage para presentarnos una serie documental en honor a los 40 años de su disco más emblemático: Back In Black.

The Story of Back In Black, nombre de la serie documental, hará un recorrido a detalle del proceso creativo de los hermanos Angus y Malcom Young, Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd en 1980.

El primer episodio, que puedes ver aquí abajo, ve a la banda discutiendo la creación de la icónica “You Shook Me All Night Long”. ¿Cómo fue que armaron esa intro sencilla pero precisa y luego entran con ese riff legendario? Vean por aquí todo lo que platica AC/DC sobre el primer sencillo con Brian Johnson después de la muerte del ex líder Bon Scott.

The Story of Back In Black es una compilación de imágenes antiguas. Hoy podemos ver a Johnson rindiendo tributo una vez más al difunto Malcom Young. En el primer episodio discute su papel protagónico en la determinación de la letra final así como en las líneas de guitarra de la canción.

Los próximos capítulos de la serie documental de AC/DC se espera que lleguen este próximo 25 de julio. Por lo pronto, ya tenemos algo para ver este semana y algo por lo que esperar en las próximas.

Cuando lanzaron Back In Black en 1980 se convirtió en un éxito absoluto al instante. El disco fue lanzado en julio, y para octubre ya tenía su primer platino. Este álbum tienen un sin fin de canciones que hoy siguen siendo claves y necesarias en las listas de reproducción de rock, incluyendo “Shoot to Thrill”, “Hells Bells”, “Rock and Roll Ain’t Noise Pollution” y por supuesto “Back In Black”.

El poder y la fama de Back In Black sigue haciendo historia a casi 40 años de su lanzamiento. A finales del 2019, el disco se certificó como 25 veces platino, convirtiéndose en el cuarto disco más vendido en la historia de los Estados Unidos. Sólo detrás del Greatest Hits de The Eagles, Thriller de Michael Jackson y Hotel California igual de la banda The Eagles. Pero cuando alejamos la lupa, Back In Black escala dos posiciones para convertirse en el segundo disco más vendido de toda la historia sólo por detrás de Thriller.