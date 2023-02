Escucha por acá "When The Angel Comes", la rola de Adanowsky y Karen O

Puede que en el 2023 no nos salgan las cosas como esperamos, pero si algo nos queda muy claro es que tendrá un muy buen soundtrack. Desde que arrancó este año tuvimos un montón de música espectacular y de bandas/artistas que nos encantan. Sin embargo, también hemos tenido varias sorpresas que por supuesto, jamás se nos pasaron por la mente, como la nueva rola del mismísimo Adanowsky.

Como recordarán, fue en 2018 cuando el músico franco-mexicano estrenó su más reciente material discográfico llamado Esencia Solar. Desde entonces, Adán Jodorowsky (su verdadero nombre) se dedicó a muchos de los demás proyectos en los que participa y a publicar una que otra rola de vez en cuando para alegrarnos el día. Aunque siendo honestos, ya extrañábamos que tuviera un nuevo concepto o idea para transmitir en su carrera como solista.

Adanowsky hablando en una conferencia de prensa en 2022/Foto: Getty Images

Adanowsky estrenó “When The Angel Comes”, una rola junto a Karen O

Pero este año, Adanowsky regresará con todo, pues muy pronto podremos escuchar su nuevo álbum de estudio, el cual llevará por título The Fool y que desde ya pinta muy interesante, pues el cantautor lo describe como uno de sus trabajos más importantes y personales hasta el momento: “Con este álbum, decidí hacer música que puedo escuchar. Entonces, esa es la clase de música que quiero hacer ahora y ya no me importa tener éxito o no. Sólo quiero hacer la música que amo“.

Y por si esto no fuera suficiente, Adán Jodorowsky también lanzó el primer adelanto de este disco, una rola llamada “When The Angel Comes”, en donde participa ni más ni menos que Karen O en los coros… así como lo leyeron, no es broma. Y aunque ustedes no lo crean, es un verdadero temazo lleno de una vibra misteriosa y relajada donde el músico combina a la perfección su voz con el de la vocalista de los Yeah Yeah Yeahs, dando como resultado una colaboración inesperada pero muy rifada.

Karen O tocando con los Yeah Yeah Yeahs en el Corona Capital 2022/Foto: Getty Images

Sobre su nuevo disco y al igual que con sus demás álbumes de estudio, Adanowsky mencionó que también nos mostrará a un nuevo álter ego, el cual está inspirado en el Tarot y su amor por hacer música: “Nací sabiendo contar y leer cartas del Tarot con mi familia, entonces ‘The Fool’ está muy presente en mí (…) Es alguien que experimenta en vida y hace las cosas con pasión“.

Hasta el momento no hay una fecha oficial de estreno para este material discográfico –solo sabemos que llegará este año–, pero desde este momento ya lo ponemos como uno de los disco que sin duda hay que echarle oído este 2023. Y mientras esperamos a que anuncie más detalles, checa a continuación el video oficial de “When The Angel Comes”, la rola de Adanowsky junto a Karen O que contó con la dirección de Brontis y está inspirado en La Dimensión Desconocida.

Pero además de dedicarle tiempo a su proyecto en solitario, Adán Jodorowsky también le meterá con todo a The Guapos, su nueva superbanda junto a Jay de la Cueva, El David Aguilar y Leiva que debutará en el Vive Latino (por cierto, ACÁ pueden checar el lineup completo del festival). Así que como verán, tendremos a Jodorowsky muy activo en los próximos meses, ¿qué les parece?