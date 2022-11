Billie Eilish, Blink-182 y The Killers: Esto es lo que debes saber sobre Tecate Pa'l Norte 2023

Es momento de ir preparando todo para lanzarnos a la tierra de la carnita asada, porque dentro de unos cuantos meses tendremos de vuelta a uno de los festivales más importantes de nuestro país. Sí, hablamos de Tecate Pa’l Norte que cada año nos sorprende porque se superan y por mucho en todos los sentidos, siendo fieles a su lema: “siempre ascendente”. Y tal parece que en el 2023 no nos van a defraudar.

Como recordarán, este 2022 se rifaron como los grandes armando un lineup que tuvo para todos los gustos. The Strokes, Maroon 5, Martin Garrix, The Libertines, Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Papa Roach, Simple Plan y Parcels fueron solo algunos de los actos que armaron una fiestota en el Parque Fundidora de Monterrey. Sin embargo, es momento de darle vuelta a esa página (que muchos aún no pueden superar) y empezar a mirar al próximo año.

Foto: Pa’l Norte

Por fin tenemos el cartel de Tecate Pa’l Norte 2023 y es una verdadera locura

Poco a poco, Tecate Pa’l Norte empezó a dar señales de vida. Primero, revelaron en sus redes sociales que por primera vez en su historia, el festival durará 3 DÍAS… sí, lo leyeron bien. Y eso por supuesto que abrió la posibilidad a que muchos empezaran a armar sus teorías sobre quiénes serán los artistas que se presentarán el 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2023. Pero después de mucha espera y rumores, por fin revelaron el cartel para su siguiente edición y es una locura.

Para que chequen el dato, durante ese fin de semana veremos en el Parque Fundidora a grandes bandas y artistas del tamaño de Billie Eilish, Blink-182, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Modest Mouse, Dayglow, Will Joseph Cook, Wallows, Steve Aoki, 5 Seconds of Summer, Café Tacvba, Panteón Rococó y muchos más. Así que como verán, todo está listo para que esta nueva historia de Pa’l Norte sea espectacular. Y sí, es momento de ir armando el plan porque estamos seguros que además de los regios, muchos querrán visitar Monterrey en estas fechas.

Foto: Cortesía

¿Y qué onda con la preventa y los boletos para Pa’l Norte?

Después de checar el lineup de Tecate Pa’l Norte y como ya lo mencionamos antes, es probable que estés buscando lanzarte al festival. Bueno, en ese caso te contamos que los boletos tempraneros ya se agotaron, pero aún tienen chance de armar sus entradas que la venta general arrancará el 7 de noviembre (POR ACÁ les dejamos el link para que los compren, pero apúrense porque vuelan como pan caliente).

Pero mientras esperamos unos cuantos meses para el regreso oficial de Tecate Pa’l Norte en 2023 y para ir calentando motores, recordemos cómo se puso la edición 2022 con el aftermovie oficial. Y si ustedes jamás han vivido la experiencia de este festival, échenle un ojo y quizá se animan a lanzarse, porque es algo que deben experimentar alguna vez en la vida si son fans de la música. 100% recomendado.