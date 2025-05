Lo que necesitas saber: Estas canciones demuestran que los recuerdos de la niñez son más profundos de lo que uno a veces recuerda.

Echemos un vistazo nostálgico… ¿Puedes enlistar esas canciones que te despiertan recuerdos de la niñez?

A nosotros, como audiencia, nos traslada a esa época llena de inocencia. Y en el otro extremo, hay artistas y bandas que se aferrar a esas memorias para componer algunas de sus canciones más increíbles.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

10 canciones inspiradas en recuerdos de la niñez

Y ojo, eh. Que estas canciones inspiradas en recuerdos de la niñez no nos confundan y nos hagan pensar en que todo es alegría absoluta, porque en realidad los niños son más complejos de lo que aparentan.

Estos temas demuestran cómo esos recuerdos nos daban una gama enorme de emociones, desde la felicidad hasta la tristeza; desde el sentimiento de inocencia hasta la añoranza que uno adquiere cuando ya es mayor.

“Kids” de MGMT

Esta es una infaltable si hablamos de canciones sobre recuerdos de la niñez. Y es que quizá es la que mejor ejemplifica el sentimiento de nostalgia por esa etapa de la vida donde todo era más sencillo.

Andrew VanWyngarden, vocalista de MGMT, dijo en una entrevista con Time Out (vía Genius) que “Kids” la escribieron justo en su época universitaria, inspirados en el miedo y la incertidumbre de pensar en la vida después de terminar sus carreras.

Eso inevitablemente los hacía pensar en su infancia, cuando no debían preocuparse demasiado ni asumir enormes responsabilidades. Sabiendo esto, el video tiene más sentido: un bebé viendo a los adultos convertidos en monstruos y siendo atormentado por ellos, es la definición de la perdida de inocencia que la banda quizo plasmar en la canción.

“Wake Up” de Arcade Fire

Funeral es un disco que alivió muchas heridas para Arcade Fire, sobre todo entendiendo que algunos de los miembros de la banda atravesaron la perdida de familiares en el proceso de grabación del disco. Y por supuesto, estos momentos tan emotivos abren muchas conversaciones.

Para Win Butler, que en el momento del lanzamiento del disco tenía 24 años, un tema recurrente era la perdida de la inocencia y, derivado de ello, el cuestionamiento a esta idea anticuada de que un adulto serio no llora o no debe mostrar vulnerabilidad.

Todo eso se percibe en “Wake Up”, una de las canciones de Arcade Fire que confirmar el talento de la banda para crear himnos. En esta canción sobre la infancia, el protagonista menciona que “alguien me dijo que no llorara, pero ahora que soy mayor, mi corazón es más frío”.

Estas heridas de la niñez y la añoranza por la infancia se resumen en el siguiente coro, cuando Butler dice: “niños, despierten… sean conscientes de sus errores antes de que el verano se convierta en polvo”.

“Judith” de A Perfect Circle

Como dijimos, al hablar de canciones sobre el recuerdo de la niñez, no todo atiende a temas de alegría o felicidad pura. Como todo en la vida, hay recuerdos que nos marcan… y para Maynard James Keenan, hubo un momento que lo llevaría a cuestionar la fe religiosa de su propia madre.

En 1976, Judith Marie, madre de Maynard, sufrió una hemorragia subaracnoidea derivada de un aneurisma cerebral que la dejó en silla de ruedas de por vida, justo cuando el también vocalista de Tool tenía 12 años.

El problema de salud tuvo otro efecto en Judith Marie: reforzó aún más su profunda fe cristiana. Con el paso de los años, esto provocó que Maynard viera con ironía cómo su madre agradeció a Dios por haberla salvado, cuando desde su perspectiva, Dios quizá fue el que la puso en esa situación dejándola “destrozada y paralizada” (como se lee algunos versos).

Esa experiencia inspiró a Maynard para componer canciones como “The Patient” o “Wings For Marie” de Tool… sin embargo, “Judith” de A Perfect Circle, lanzada en el disco Mer de Noms, es quizá el tema más reconocido relacionado con su madre.

A pesar de sus diferencias respecto a la religión, Maynard siempre profesó amor y respeto a su madre. Incluso, en una entrevista con The Australian, el vocalista de APC reveló que la banda quitó la canción de sus setlists durante muchos años ya que su mamá le pidió que no la tocara. Sin duda, una canción de la infancia con un trasfondo muy duro.

“The Kids Aren’t Alright” de The Offspring

Una de las canciones sobre recuerdos de la niñez más triste que podríamos enlistar. Dexter Holland de The Offspring nos habla aquí de las ilusiones que tenemos cuando somos niños o pre-adolescentes, recordando lo divertido que era jugar con tus amigos en el vecindario y pensar en cómo había muchos sueños de por medio rumbo a la edad adulta.

El golpe viene cuando te das cuenta que la vida no es color de rosa y que muchos de esos amigos de la infancia que tenían una gran ilusión como tú, en realidad vieron sus vidas truncadas por situaciones como embarazos prematuros, el abuso de drogas, el desempleo, problemas de salud mental…

La inspiración para “The Kids Aren’t Alright” vino de una vez que Holland visitó su antiguo vecindario en California. Ahí, se enteró que uno de sus viejos amigos murió en un accidente, que varios más habían atravesado todo tipo de crisis y que algunos más apenas estaban logrando sobrevivir.

“Stressed Out” de Twenty One Pilots

Este clásico de Twenty One Pilots ––que también es un clásico absoluto de los 2010–– también replica la inspiración de ver la niñez como ese lugar seguro pero imposible de recuperar ante la presiones de la vida adulta.

Y de hecho, la inspiración de la canción sí tiene un componente biográfico cortesía del vocalista Tyler Joseph, quien explicaba cómo empezó a escribir esta canción sobre la infancia en una entrevista con Billboard en 2016…

“Estaba pensando en mi hermano, nuestra relación ahora y nuestra relación cuando estábamos creciendo. Fue mi único amigo durante gran parte de mi vida”, dijo. Aquí te contamos completa la historia detrás de la canción.

“Sliver” de Nirvana

Es uno de los temas de Kurt Cobain con la letra más literal para descifrar: no es más que una canción sobre la infancia en la que un niño se pone triste porque sus papás se irán a un show y lo dejan encargado con sus abuelos

Hay cierta ternura en cómo Cobain describe el día de este niño con sus abuelos, diciendo que la comida no estaba tan deliciosa y se lastima en la bici luego de que la abuela le dice que salga a jugar. Más tierno es el berrinche del coro que dice “Grandma, take me home” y la resolución cuando el niño finalmente despierta y está con su mamá.

En apariencia, Kurt Cobain nunca explicó a detalle la inspiración de la canción, pero siempre ha existido la idea de que es semi-autobiográfica. Una interpretación común es que el vocalista de Nirvana canalizó su experiencia como un chico solitario, siempre añorando la atención de su familia disfuncional, en esta canción sobre querer regresar a casa con mamá.

Además, es una prueba de que Kurt estaba entusiasmado por convertirse en padre, pues en el video oficial la bebé que aparece es su hija Frances Bean.

“Falling Away From Me” de Korn

Jonathan Davies siempre ha sido abierto sobre su lucha y las cicatrices que su niñez le dejó, sobre todo en cuanto a la violencia y abuso doméstico. Muchas de sus canciones se basan en esos recuerdos de la niñez… y “Falling Away From Me” de Korn es una de las más impactantes en ese sentido, desde el video hasta la letra.

A primera escucha, uno pensaría que es una canción que describe la sensación de ser maltratado. El video musical lo refuerza. Pero Davies le ha agregado un significado empático a esta canción para quienes alguna vez hayan atravesado una situación así:

“La canción habla sobre el abuso doméstico y que hay maneras de obtener ayuda. Ya sea contándoselo a alguien o llamando a una línea de ayuda, hay maneras de salir de esas situaciones. Nadie tiene que ser tratado así”, dijo alguna vez (vía SongFacts)

“Don’t You Worry Child” de Swedish House Mafia

Swedish House Mafia se despidió hace muchos años con esta canción como su último gran hit. Un beat pegadizo, épico, inspirador y demás. Sin embargo, muchas veces pasa por alto el gran impacto de la letra que compuso John Martin con Michel Zitron.

En una entrevista con Official Charts, Martin explicó que escribió el tema en una sesión de composición junto con Zitron, misma en la que de repente surgió la conversación sobre cómo era la relación con sus respectivos padres cuando eran niños.

Entre anécdotas nostálgicas hermosas y unas un poco más densas, empezaron a escribir esta canción sobre voltear a ver los días de la infancia marcados por las lecciones y consejos de un padre, y cómo esto último nos puede dar un poco de esperanza para nuestra vida adulta.

“Stay Together For The Kids” de Blink-182

Quizá hoy en día, el tema del divorcio ya no provoca un estigma tan denso como lo fue de los 2000 para atrás. Ciertamente se ha vuelto más común, pero no deja de ser doloroso, especialmente para la niñez o los adolescentes… y por eso, es increíble ver a una banda que abiertamente escribió una canción sobre el dolor de ver a tu familia partirse en dos.

“Si esto es lo que él quiere y es lo que ella quiere, ¿por qué duele tanto?”, dice uno de los versos cantados por Mark Hoppus para enfatizar el problema. Y justamente, esta es una de las canciones que parte de los recuerdos de la niñez tanto de Hoppus como de Tom DeLonge, quienes crecieron en entornos donde sus padres se divorciaron cuando eran chicos.

En una entrevista con Blender (vía Genius), DeLonge dijo que el divorcio de sus padres lo marcó justo cuando un día llegó a casa y se dio cuenta que las cosas de su papá ya no estaban, esto mientras veía a su mamá llorar.

“Childhood’s End” de Pink Floyd

Dentro de la lista de canciones sobre recuerdos de la niñez, esta puede ser la más rara. La canción forma parte del soundtrack de la película La Vallée, pero su título está inspirado en el nombre del libro Childhood’s End, que es una novela de ciencia ficción bien loca que poco tiene que ver con el track.

Sí, como que el tema central de la canción no tiene que ver mucho con la película y tampoco con el libro.

Pero bueno, acá David Gilmour nos habla sobre darse cuenta de lo dura que es la vida real y como a pesar del miedo, debes aprender tomar decisiones. En medio de esa reflexión, vienen algunos “recuerdos lejanos… El fin de la infancia y las fantasías que se funden con la dura realidad”.