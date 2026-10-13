Amy Winehouse alcanzó la fama con el disco 'Back to Black', el cual está por tener un relanzamiento de 20 aniversario.

Lo que necesitas saber: Amy Winehouse alcanzó la fama con el disco 'Back to Black', el cual está por tener un relanzamiento de 20 aniversario.

A 15 años de su partida, todavía hay mucho que conocer de Amy Winehouse. Tanto de música, como de aspectos que definieron su personalidad… Y de cuestiones que causan dolor, sabiendo el éxito que alcanzó y los planes que tenía.

Amy Winehouse / Foto: facebook.com/amywinehouse

“Si muero mañana, pues genial”: Amy Winehouse, luego del éxito del Back to Black

Mucho de lo que sabemos de Amy Winehouse, fuera del terreno musical, es gracias al documental Amy y a la película Back to Black. Y varias de las cosas que se dan a conocer en la entrevista que The Times acaba de publicar tienen eco en dichos trabajos.

Desde cómo fue descubierta en un club de jazz a los 16, lo orgullosa que estaba de haber irrumpido con el álbum Back to Black, el amor por sus seres queridos y cercanos. De eso y más habló Amy, en 2007, con el medio británico.

Pero, de todo lo que la cantante contó para The Times, lo que más ha dejado impresionado a los fans es la declaración sobre su temor a la muerte… sobre todo a hacerlo sin haber dejado un legado.

“Cuando era más joven, sí. La idea de morir sin haber dejado huella, ese era mi mayor miedo. Morir sin haber dejado mi marca. Sé que solo tengo 23 años, pero…”

¿Por qué hasta apenas se dio a conocer esta entrevista?

Esta declaración la hizo Amy Winehouse poco después de haber lanzado su exitoso Back to Black, justo el álbum con el que alcanzó la fama absoluta y dejó una huella imborrable… algo más allá del millón de copias vendidas en Reino Unido. Algo que, en efecto, dejó una marca.

Amy Winehouse / Foto: facebook.com/amywinehouse

“Me ha ido bien, ¿sabes? Acabo de grabar un álbum del que estoy muy orgullosa. Si muero mañana, pues genial”, agregó, sin saberlo, como un testimonio que con los años sirve para reconfortar a sus seres queridos (y fans): al menos derribó uno de sus miedos.

De acuerdo con NME, esta entrevista estuvo archivada por casi 20 años sin siquiera haber sido redactada por su realizadora, Ariel Leve. La periodista sostuvo una plática de 60 minutos con Amy Winehouse, la cual quedó registrada en dos casetes, sin embargo, las grabaciones acabaron en unas cajas.

La plática se realizó a los pocos días de la boda de Amy con Blake Fielder-Civil. “Sé que vamos a morir juntos”, dijo la cantante cuando se le preguntó cómo se veía con él, después de 30 años.