Animal Collective cambia el título y la portada de dos de sus discos por incluir estereotipos racistas

Más allá de la evidente pandemia por el coronavirus, se están viviendo cambios importantes que buscan terminar con el racismo. La conversación sobre este tema inició a raíz del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo, pues este hombre murió asfixiado por un policía de Minneapolis, su único delito, ser afroamericano. Desde entonces, industrias como la música han tomado cartas en el asunto y Animal Collective quiere hacer la diferencia.

A partir de que alrededor del mundo miles personas salieron a protestar en contra de la brutalidad policial y el racismo sistémico, movimientos como Black Lives Matter recobraron importancia. Tomando en cuenta la conversación y sobre todo que evidentemente no está bien, grupos como Lady Antebellum y las Dixie Chicks cambiaron sus nombres por tener connotaciones racistas, demostrando que están conscientes de ello.

Y ahora, Animal Collective pone su granito de arena para que al menos, la música se siente como un espacio libre de discriminación cambiando el nombre y la portada de dos de sus discos. Resulta que este 3 de julio, la banda conformada por Panda Bear, Avey Tare, Geologist y Deakin subió toda su discografía a Bandcamp, poniéndose buzos para evitar pagar los impuestos que pide el sitio.

Pero esto no fue lo que llamó la atención, pues además de esta grandiosa noticia para los que aman escuchar música en esta plataforma, anunciaron que modificarían algunos de sus álbumes, como parte de la revolución cultural que está viviendo la industria musical.

¿Qué discos fueron los que cambiaron?

De acuerdo con Pitchfork, Animal Collective compartió un comunicado donde los miembros explicaron detalladamente las razones por las que habían decidido hacer estas modificaciones. Para empezar, su disco de 2003 que se titula Here Comes The Indian, ahora se llamará Ark por tener relación con los indígenas que sobreviven en algunas zonas de los Estados Unidos y que podría prestarse a una visión errónea.

“Con el mayor respeto que sentimos hacia los indígenas, creemos que tener la palabra “indio” en el título de nuestro disco envía un mensaje equivocado al objetivar al pueblo indio americano. No es lo que pretendíamos con la música”, mencionó la banda al respecto. Para tratar de arreglar esto, dijeron que parte de las ganancias de este disco se irán a asociaciones que colaboran con los indios americanos.

Ver en YouTube

‘People’ y el verdadero estereotipo racista

Animal Collective también cambió el arte de su EP People de 2006, pues así como sucedió hace algunos días con la marca Aunt Jemima, en la portada aparece una mujer afroamericana llamada en Estados Unidos como ‘mammy’. Este es uno de los estereotipos raciales más antiguos que existen, pues básicamente describen a esta mujer como una fiel sirviente a sus amos blancos.

“No hay forma de explicar por qué utilizamos esta portada, así que hemos decidido quitarla. Entendemos ahora que usar estereotipos racistas causa más daño del que cualquier explicación puede reparar, y pedimos perdón por ello“, dijeron. La banda, además, anunció que todos los beneficios que saque este disco en el futuro irán a iniciativas que luchan por la igualdad entre razas.

El EP con el que Animal Collective mostró una tribu de Brasil

Los miembros de Animal Collective hablaron sobre su EP Meeting Of The Waters de 2017, que muestra en la portada imágenes de la tribu Tatuyo en Brasil. Cuando fue lanzado como parte del Record Store Day, donaron una parte de las ganancias a IDESAM; una organización que se encarga de seguir de cerca el desarrollo de todas estas tribus.

“Como fuimos invitados en su mundo, sentimos que es justo seguir mostrando nuestra gratitud. En el futuro donaremos una parte de nuestras regalías de este disco a Cultural Survival”, concluyó la banda. Para terminar, dijeron que este 3 de julio lanzarán un nuevo EP llamado Bridge To Quiet, cuyas ganancias se irán por completo a ayudar a todas estas causas.