Lo que necesitas saber: La IA ganó terreno en la música, con mucha controversia de por medio. Y las apps de streaming no se quedaron atrás... aquí el recuento.

El 2025 se nos va y más allá de los discos o los conciertos, la música vio una serie de situaciones interesantes y polémicas en el aspecto tecnológico, sobre todo en lo que respecta a las apps de streaming musicales y la intromisión cada vez más densa de la inteligencia artificial.

Y se puso denso el asunto con varias cosas, eh. Es posible que viviéramos ––hasta ahora–– uno de los años más controversiales para el consumo de la música e incluso lo que implica el terreno creativo para los artistas.

Así que repasemos los fenómenos tecnológicos que marcaron este 2025 en la música…

La crisis de Spotify: Las cuestionables inversiones de Daniel Ek

Si ya era cuestionable la forma en que Spotify paga a los artistas por ser la plataforma más popular pero la que menos dinero suelta… ahora, agréguenle los señalamientos contra su cofundador y CEO, Daniel Ek.

El señalamiento principal: la inversión de casi 700 millones de dólares que Daniel hizo (por medio de su fondo de inversión Prima Materia) a Helsing, una empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial con fines militares.

Fotos: Facebook/Pexels/Getty.

Desde hace unos años, el CEO de Spotify va financiando a Helsing con inversiones cada vez mayor… y con el monto de este año, Daniel Ek pasó a convertirse en el presidente de esa empresa armamentista.

Muchas bandas y artistas ––sobre todo independientes–– alzaron la voz para denunciar la situación, decidiendo quitar su música del servicio de streaming.

En ese sentido, el caso más sonado fue el de King Gizzard and The Lizard Wizard, quienes retiraron sus 27 discos (el más reciente lanzado en este 2025) de Spotify, incentivando a sus fans a adquirir su música a través de Bandcamp bajo la idea de ‘ponle tu precio’.

King Gizzard and The Lizard Wizard retiró su música de Spotify en este 2025. Foto: Especial.

Un contraste irónico: La plataforma que más popular es la que menos paga

Claro que la decisión de King Gizzard and The Lizard Wizard y otras bandas de abandonar la plataforma es valiente, sobre todo entendiendo que muchos de esos proyectos generan la mayoría de sus reproducciones en streaming en Spotify.

Es un contraste irónico que el servicio donde seguramente más gente te escucha, es el que menos te paga.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images.

Así lo denunció la banda galesa Los Campesinos!, quienes aprovechando la tendencia del Spotify Wrapped, publicaron un balance sobre los ingresos que obtuvieron por la reproducción de su música entre 2024 y 2025.

Para ello, tomaron como referencia su disco All Hell (lanzado en 2024), el único del que ellos poseen completamente los derechos, para ver cuánto dinero habían generado en diversas plataformas de streaming.

“Spotify nos pagó 20 mil 428 libras esterlinas por 6 millones 970 mil 117 reproducciones. Tidal nos pagaría 52 mil 275 libras por el mismo número de reproducciones“, dijeron en su balance. Aquí la tablita que compartieron.

Balance compartido por Los Campesinos! sobre sus ganancias en el 2025 en diferentes plataformas de streaming. Foto: Especial.

Y ya que andamos en esas, aquí te dejamos otro comparativo que hicimos en Sopitas.com en este 2025 sobre cuántas reproducciones necesita tu banda favorita en diferentes plataformas de streaming para comprar un kilo de tortillas.

Así el negocio de la música en la era de la transmisión digital… tsss.

Apple Music y sus funciones

Y justo cuando Spotify enfrentaba esos señalamientos, Apple casualmente se mandó una función para trasladar tus playlists desde otras plataformas de streaming a Apple Music.

Fue por ahí de agosto que esta herramienta se lanzó en países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, Francia, Alemania y México. De hecho, nosotros la probamos de inmediato y fue bastante útil.

Si quieres migrar tu música a Apple Music y no sabes cómo, acá te dejamos las instrucciones para que no haya pierde…

Eso sí, es difícil saber cuántas personas realmente habrán tomado esto como una oportunidad para cambiar su música de una plataforma a otra… pero esto es un ejemplo de cómo el 2025 fue un parteaguas para la competencia en la industria de la música en el mercado del streaming.

El polémico avance de la inteligencia artificial en la música en el 2025

¿Es la inteligencia artificial el futuro de la música? Imposible afirmarlo ahora mismo, pero este 2025 fue el año del avance de la IA en diversos aspectos, desde la parte creativa hasta unas peculiares alianzas comerciales.

Pero empecemos por la parte creativa, porque la cosa está densa…

El caso de The Velvet Sundown

En 2023, mucho antes de que supiéramos que Oasis volvería, se hizo viral un proyecto llamado AISIS: The Lost Tapes. La idea vino de una banda británica llamada Breezer que la definió como “un disco conceptual de una realidad alternativa en el que Oasis continuó haciendo música”.

Sí, hace dos años ya se usaba la IA, aunque quizá de una forma más recreativa buscando replicar estilos de bandas antañas o de hacer experimentos raros como ponerle la voz de Gustavo Cerati a “Ella baila sola” de Peso Pluma.

A la derecha, una imagen ilustrativa de The Velvet Sundown. A la izquierda, la portada de AISIS. Fotos: Especiales.

Pero a partir de ahí, se le veía potencial a la inteligencia artificial para crear música desde cero. Y en el 2025, esto se vio en proyectos salidos de la nada como The Velvet Sundown…

Esta banda sorprendió a muchos porque empezó a aparecer en listas de reproducción aleatorias, además de aparecer como una constante recomendación en plataformas. Y al entrar a su perfil, sus números son notables.

Para mediados de julio, la banda tenía más de 1 millón 370 mil oyentes mensuales tan solo en Spotify. Es una cantidad a la que aspiran bandas ya consagradas después de un buen rato de carreras.

The Velvet Sundown registra más de 1 millón 370 mil oyentes mensuales. Foto: Captura de pantalla.

El 14 de julio del 2025 lanzaron Paper Sun Rebellion como su tercer álbum de larga duración… la cosa es que este proyecto subió apenas su primera canción entre mayo y junio de este mismo año.

No es que sea imposible hacer tantos álbumes en poco más de un mes, pero no es algo que el calendario le permitiría a una banda convencional. Esta ‘banda’ además tiene presencia en otras plataformas de streaming musicales y pronto, hubo advertencias de que era contenido hecho con inteligencia artificial.

Sea quien sea que esté detrás de ello, ha creado una narrativa muy curiosa alrededor de esto con supuestos managers, voceros y respuesta que no dicen mucho.

Lo único certero es que es una banda hecha con inteligencia artificial, pero que según quien la controla, la música que hacen “no es del todo humana ni es del todo máquina, sino un punto intermedio”.

Las grandes discográficas vs la inteligencia artificial: ¿De la enemistad a la alianza?

Por si fuera poco, la inteligencia artificial también provocó un cambio a nivel industria. Como informaba la BBC en el 2024, los sellos discográficos líderes como Universal Music, Warner Music y Sony Music habían demandado a empresas de IA emergentes como Suno y Udio.

La razón: presuntas violaciones de derechos de autor ya que la tecnología de esas empresas tomaba la música de los artistas de esos sellos para reproducir material similar.

Suno firmó un acuerdo con Warner Music en este 2025. Foto: Especial.

Pero para noviembre de este 2025, Warner Music sorprendió al resolver su bronca legal con Suno firmando un acuerdo de licencia. En apariencia, esto obliga a la empresa de inteligencia artificial a eliminar su modelo de generación de contenido actual, que es gratuito.

La idea sería que Suno pueda crear nuevos modelos de generación de contenido (habrá que pagar ahora una especie de suscripción) que tendrán licencias para usar la imagen y música de los artistas firmados por el sello. Esto generará una ganancia al sello y al artista, aparentemente.

“Se requerirá una cuenta de pago para descargar audio. Suno implementará restricciones de descarga en ciertos casos: en el futuro, las canciones creadas en la versión gratuita no se podrán descargar, solo reproducir y compartir. Los usuarios de la versión de pago tendrán un límite de descargas mensuales limitado y podrán pagar por más descargas”, dijo Warner en un comunicado.

Robert Kyncl, director ejecutivo de Warner Music. Foto: Getty Images.

Falta ver qué tipo de acuerdo se le dará a los artistas para ver si están de acuerdo con el uso de su imagen y obra. ¿Les darán la opción restringir su trabajo para que su música no aparezca en un posible catálogo de Suno?

Y también, ¿será que Universal Music y Sony Music sigan los pasos de Warner? 2025 ya fue un parteaguas… y habrá qué ver cómo se mueve todo en el 2026.

Más allá del 2025: La inteligencia artificial haría perder ingresos a los artistas según un estudio

A partir de aquí, abrimos una pregunta… ¿Qué tan cerca estaríamos de que la IA lidere la industria? Aunque podríamos decir que estamos lejos de ver a la IA como punta de lanza de la música, ya se estima cuánto podrían perder quienes componen música de forma convencional.

La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) lanzó un estudio en el 2024 donde hablan de las pérdidas económicas para los creadores humanos.

El estudio proyecta que de aquí al 2028, compositores y diversos creativos de la música perderán cerca del 25 por ciento de sus ingresos debido a los contenidos generados con IA.

La CISAC estima que compositores y diversos creativos de la música perderán cerca del 25 por ciento de sus ingresos debido a los contenidos generados con IA. Foto: sitio web de la CISAC.

El estudio también dice que para el 2028, la música hecha con inteligencia artificial representará el 20 por ciento de los ingresos para plataformas de streaming musicales.

Lo mismo pasará con las bibliotecas musicales digitales, donde la música hecha con IA representará hasta el 60 por ciento del total de ingresos. Está denso el asunto porque, bueno, tampoco es como que las plataformas de streaming le paguen mucho a los artistas, ¿verdad?

Así se nos va el 2025 y habrá que ver cómo evolucionan las cosas en la música con la inteligencia artificial, las apps de streaming y todo ese rollo tecnológico.