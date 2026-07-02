"Aquí no es así" de Caifanes se ha usado en otras ocasiones para hacer la diferencia entre "ellos y nosotros". Ahora es por el duelo México vs Inglaterra.

Lo que necesitas saber: Alejandro Marcovich explicó que "Aquí no es así" fue escrita para recalcar la diferencia entre los invasores y los conquistados.

Ya se agarró la de “Hasta que te conocí” de Juanga para celebrar las victorias de México en el Mundial 2026… sin embargo, para la nueva instancia ante Inglaterra, había que calentar con algo especial (musicalmente, claro). Muy especial: “Aquí no es así” de Caifanes fue la elección casi espontánea.

Caifanes es una de las bandas más emblemáticas del rock en América Latina./imagen Ritual Caifán Instagram

¿Por qué se eligió “Aquí no es así” para calentar el juego México vs Inglaterra?

En su juego de 16avos de final del Mundial, los ingleses le dieron “cran” a República Democrática del Congo (de manera un tanto sufrida, por cierto). Con esto, quedó sellado el encuentro de 8avos ante México en el estadio Azteca… y, bueno, tenía que surgir la viralidad, el bonito detalle musical con dedicatoria a los rivales.

Pero con algo fregón. Así, la fanaticada se puso en modo “pongan Caifanes”, ya que los liderados por Saúl Hernández tienen un precioso tema que bien retrata la discordancia entre México e Inglaterra: “Aquí no es así”.

Sin entrar en asuntos profundos, sólo con el objetivo de dividir el “ellos y nosotros”, remarcando lo cálido, emotivo y apasionado del pueblo mexicano… en comparación de, según, lo frío (en todo sentido) de los paisanos de los hermanos Gallagher. Pura cábula.

“Y vienes desde allá / Donde no sale el sol, donde no hay calor / Donde la sangre nunca se sacrificó por un amor …”, dice la rolota de mis Caifanes de toda la vida, mientras en los clips compartidos en redes se ven a los comandados por Tuchel. Y luego, van las imágenes de México… “aquí no es así“

¿ Pura cábula? Sí, pero no… La canción le queda al puro pelo a los ingleses ya que, recordemos, ellos como país colonizador hicieron varias cositas referidas por Saúl Hernández: saqueo de templos, pisoteo de nativos y, en general, no respetar la cosmovisión de los pueblos invadidos.

El significado de “Aquí no es así” de Caifanes

“Aquí no es así” es una canción de Caifanes que se incluyó en El Nervio del Volcán, última pieza discográfica de la banda capitalina. El tema es una composición que hicieron en conjunto Saúl Hernández y Alejandro Marcovich… y no es la primera vez que es utilizada para hacer una comparativa entre mexicanos y gente de otros países.

En enero de 2017, con el hashtag #To2Unidos, decenas de estaciones de radio en México tocaron en punto de las 13:45 horas la canción. Un simple pero poderoso mensaje de unidad ante las políticas antiinmigrantes del licenciado Trump.

“Al parecer esa letra sirvió para hacer resonar el espíritu patriótico mexicano, aunque por supuesto no fue escrita con ningún propósito más que el de recalcar la diferencia entre los invasores y los conquistados en éste, el territorio mexicano”, comentó Alejandro Marcovich ante la iniciativa. “Vaya sorpresa la mía, y qué orgullo”.

Foto: facebook.com/marcovichfanpage

“Debería ser siempre así, y no sólo en tiempos de Trump”, agregó Marcovich (quien, hace unos días se dio a conocer que está hospitalizado tras sufrir un evento cerebrovascular). Pues bien, una muestra más de que el tema sigue sirviendo para mostrar la unión de mexicanos… esta vez por el futbol.