Arctic Monkeys le pone unos cuantos guitarrazos a su nueva rola "Body Paint"

Vaya que este 2022 es un gran año para ser fan de los Arctic Monkeys. Y no lo decimos a la ligera, pues anunciaron con bombo y platillo que regresarán a México para encabezar el Corona Capital 2022 junto a My Chemical Romance, Paramore, Miley Cyrus y un cartelazo de aquellos que nos voló la cabeza desde que se anunció.

Sin embargo, quizá lo más importante es que después de casi cuatro años del lanzamiento de Tranquility Base Hotel & Casino, Alex Turner, Matt Helders, Nick O’Malley y Jamie Cook vuelven con el séptimo material discográfico de su carrera llamado The Car. De este álbum ya hemos tenido chance de escuchar un par de rolas, como “There’d Better Be A Mirrorball” y “I Ain’t Quite Where I Think I Am” que estrenaron en vivo y a todo color.

Foto: Zackery Michael

También puedes leer: El sueño: Pareja se compromete en pleno concierto de Arctic Monkeys

Arctic Monkeys nos muestra otro adelanto de su nuevo disco con la rola “Body Paint”

Pero ahora, los Arctic Monkeys sorprendieron a sus fans lanzando un sencillo más de su próximo disco titulado “Body Paint”. Y sí, como podrán esperarlo, esta canción tiene un ritmo un tanto lento que nos recuerda a su trabajo pasado. Pero no se dejen engañar que bajita la mano y por uno cuantos segundos, aparece un elemento que muchos extrañan en la música de la banda británica: las guitarras distorsionadas.

Todo empieza con la batería de Matt Helders y un piano suave a los que se les une la voz de Alex Turner y una sutil pero efectiva línea de bajo cortesía de Nick O’Malley. Un conjunto de cuerdas entra para darle más dramatismo al tema, pero justo a la mitad las cosas cambian porque el ritmo se acelera un poco y después del coro, los violines dan paso a un buen solo que si bien no es frenético, le da un toque rockero a esta canción.

Foto: Captura de pantalla

También estrenaron el video oficial de este sencillo

Por si esto no fuera suficiente, también estrenaron un videoclip para esta rola que contó con la dirección de Brook Linder, quien ha trabajado con grandes artistas como Nine Inch Nails, Beck, Spoon, Grimes y sí, Miles Kane jejeje. En este visual, aparece la banda en medio de la filmación de una inquietante película con imágenes un tanto surrealistas pero hasta el final, participan cada uno de los integrantes tocando sus respectivas partes. Un video bastante interesante y fino.

Recuerden que The Car, el séptimo material discográfico de los Arctic Monkeys estará disponible el próximo 21 de octubre y tampoco se les pase que tocarán el 19 de noviembre en el Corona Capital. Pero mientras esperamos a que llegue el. día de escuchar su nuevo álbum y verlos una vez en México, a continuación los dejamos con “Body Paint”, su nuevo sencillo: