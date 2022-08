Vaya que el 2022 ha sido uno de los mejores años que ha vivido la industria musical, sobre todo después de lo que enfrentamos durante la pandemia. A lo largo de estos meses, un montón de artistas y bandas se han rifado sacando discos o anunciando conciertos en nuestro país. Aunque también hay quienes aprovecharon este gran momento para anunciar su regreso triunfal, tal es el caso de los Arctic Monkeys que regresarán a México con música nueva bajo el brazo.

Como recordarán, fue en 2018 cuando la banda de Sheffield estrenó su más reciente material discográfico, el polémico Tranquility Base Hotel & Casino. Sin embargo, desde entonces desaparecieron por completo de los reflectores, hasta que comenzaron a surgir rumores de que ya estaban trabajando en el estudio e incluso Matt Helders habló al respecto. Pero una vez más, no había nada claro, hasta ahora que por fin aclararon las dudas que muchos fans tenían.

Foto: Getty Images

Ahora sí es oficial: Arctic Monkeys lanzará un nuevo disco y se llamará ‘The Car’

Resulta que este 24 de agosto y luego de estrenar la rola “I Ain’t Quite Where I Think I Am” en vivo en el festival Zúrich Open Air (AQUÍ pueden checar cómo suena), Arctic Monkeys por fin confirmaron lo que muchos estaban esperando, en unos cuantos meses y luego de cuatro años aguantando, los fans podrán escuchar su séptimo álbum llamado The Car… sí, no están soñando, esto no es un simulacro.

De acuerdo con Consequence of Sound, el disco contiene diez nuevas canciones escritas por Alex Turner, las cuales contaron una vez más con la producción de James Ford y fueron grabadas entre los estudios Butley Priory en Suffolk, RAK en Londres y La Frette en París. Además, en un comunicado de prensa, describieron el álbum como “un nuevo y suntuoso paisaje musical que contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Turner“.

Foto vía Instagram: @zurichopenair

The Car, el nuevo material discográfico de los Arctic Monkeys estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 21 de octubre (de hecho, ya lo pueden preordernar y ACÁ les dejamos el enlace). Pero mientras esperamos a que llegue este disco para aprendérnoslo y escucharlo en el Corona Capital, a continuación pueden checar el tracklist y la portada de este disco.

“There’d Better Be A Mirrorball” “I Ain’t Quite Where I Think I Am” “Sculptures Of Anything Goes” “Jet Skis On The Moat” “Body Paint” “The Car” “Big Ideas” “Hello You” “Mr Schwartz” “Perfect Sense”

Esta es la portada de ‘The Car’, el nuevo disco de los Arctic Monkeys/Foto: Domino Records