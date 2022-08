Uno de los grandes regresos que hemos estado esperando desde hace años es el de los Arctic Monkeys y ya era hora de escuchar algo nuevo de ellos. Y bueno, la banda por fin se destapó con una rolita nueva.

Este lunes 29 de agosto, los liderados por Alex Turner presentaron de manera oficial la rola “There’d Better Be a Mirrorball”, que es el primer adelanto en forma de lo que será su próximo disco The Car.

Imagen de la banda. Foto: Zackery Michael

Arctic Monkeys nos trae “There’d Better Be a Mirrorball”

El 2022 ha sido un año genial en el que muchas bandas y artistas geniales regresan después de un buen rato de ausencia. Ahí, por ejemplo, tenemos a My Chemical Romance, The Mars Volta y por supuesto, a los Arctic Monkeys.

La banda de Sheffield abre una nueva etapa en su carrera en este año y se prepara para traernos este material discográfico llamado The Car que se lanzará el 21 de octubre próximo (AQUÍ el tracklist). Claro que las emociones no se detienen ahí.

Hace unos días, Alex Turner y compañía presentaron en vivo una rola llamada “I Ain‘t Quite Where I Think I Am”, con lo que ya daban una idea de que pronto tendríamos un vistazo de estudio de su nuevo álbum.

Esta es la portada de ‘The Car’, el nuevo disco de los Arctic Monkeys/Foto: Domino Records

Y dicho y hecho… Por fin tenemos un nuevo sencillo salidito del horno para disfrutar. Como dijimos, se trata de “There’d Better Be a Mirrorball”, que es una rola con una ambientación muy setentera tanto en su sonido como en su video musical.

La canción se caracteriza por su tranquila y suave ejecución, llena de momentos tensos y otros que se sienten más románticos. Como tal, la banda ha dicho que grabó parte de este disco en una abadía en la región de Suffolk, donde se reportó que se encontraban en 2021 a través de las fotografías de algunos de los trabajadores de ese lugar.

Échenle oído a la nueva canción de los Arctic Monkeys a continuación y prepárense porque segurito la tocan cuando vengan al Corona Capital 2022 en noviembre próximo en la Ciudad de México.