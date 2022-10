Este 21 de octubre es un día bastante movidito, sobre todo para aquellos que les encanta la música. Sabemos que cada viernes tenemos un montón de estrenos y este no es la excepción, porque Taylor Swift lanzó su disco Midnights. Sin embargo, nosotros andamos particularmente estamos emocionados porque regresó una nueva de nuestras bandas favoritas con nuevo álbum: sí, hablamos de los Arctic Monkeys.

Como recordarán, fue en 2018 cuando la banda conformada por Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley nos presentaron su sexto material discográfico, Tranquility Base Hotel & Casino. Por supuesto que armaron una gira para presentarlo en vivo –que incluso pasó por México con un par de shows en la CDMX y Monterrey–, pero desde entonces la agrupación británica estuvo bastante calladita.

Arctic Monkeys regresó con ‘The Car’, un disco donde abren una nueva etapa

Sin embargo, las cosas cambiaron este 2022 cuando el propio Helders declaró en entrevista que había una gran probabilidad de que los Arctic Monkeys sacaran un nuevo disco este año. Y finalmente el día llegó, a mediados de agosto y sorpresivamente, la banda anunció que en unas cuantas semanas lanzarían su siguiente álbum de estudio simplemente llamado The Car, del cual pudimos escuchar varios sencillos como “There’d Better Be A Mirrorball”, “Body Paint” y “I Ain’t Quite Where I Think I Am”, que nos dejaron con un buen sabor de boca.

Pero ahora y después de mucha espera, este 21 de octubre por fin podemos escuchar el séptimo material discográfico de los Monkeys y sin duda nos sorprendió –para bien–. Por supuesto que no les diremos como tal de qué va, aunque una vez más experimentaron con un montón de ritmos e instrumentos ,(porque hasta tienen orquesta y arreglos de cuerdas). dando como resultado un álbum donde queda claro que la agrupación quiere ser evolucionando y reinventándose.

Por supuesto que el internet reaccionó al nuevo disco de los AM

Como era de esperarse, el hype por el nuevo disco de los Arctic Monkeys estaba por los cielos. Es por eso que tanto sus fans como los de Taylor Swift se desvelaron en la madrugada para ser de los primeros en escuchar esta placa y claro, darle su calificación y comentarios a las 10 canciones que conforman este material. Y a pesar de que hay críticas negativas así como pasó con Tranquility Base Hotel & Casino (porque ya no son tan rockeros), la gran mayoría está de acuerdo en que la banda hizo un gran trabajo y lograron crear algo bastante fino.

Aunque eso sí, hay quienes de plano andan diciendo que este álbum revivió la música y que como dirían por ahí: “es arte”. Y si no nos creen, a continuación les dejamos las mejores reacciones y hasta memes que nos dejó el lanzamiento de The Car:

