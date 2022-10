Recordando el cover que Arctic Monkeys hizo a Drake y la influencia del hip-hop en la banda

¿Se han imaginado cómo sonarían los Arctic Monkeys si le entraran a una onda hip-hop de lleno? Nosotros tampoco, pero en realidad no suena tan descabellado que la música de la banda británica, en mayor o menos medida, rescate algunos elementos del rap.

Con todo y ese renombre que tiene como una de las bandas más grandes del indie rock, el grupo encabezado por Alex Turner ha pasado por diversas facetas a lo largo de su carrera. Hay unos discos más ‘garajeros’, otros más bohemios, algunos inclinados a la estética y el sonido más rockero posible… en fin, la influencia es variadita.

Arctic Monkeys. Getty Images

Lo que tal vez de repente a uno se le pasa, es que los de Sheffield tienen una inspiración peculiar del hip-hop y el R&B. Eso sí, casi no es notoria, pero está ahí, bien camuflada en la forma de escribir de Turner e incluso en su manera de recitar dos o tres versos a un tempo considerablemente acelerado, entre otras cosas. Pero vayamos por partes…

El cover que los Arctic Monkeys hicieron a un éxito de Drake

Quizá la muestra de la afinidad de los Arctic Monkeys por el rap, llegó a su punto más conocido cuando en el 2013 se dio a conocer ese curioso cover que hicieron de “Hold On We’re Going Home”, uno de los grande hits que ayudó a que Drake terminara por asentarse como uno de los artistas más importantes del hip-hop de la última década. Si es válido decirlo, podríamos considerar esta canción alguna especie de ‘clásico moderno’ (por más que tu tío rockero empedernido no esté de acuerdo).

Fue en el cada vez más lejano 2013 cuando la banda británica estaba sacando su aclamado disco AM y casi a la par, con algunas semanas de diferencia, el rapero canadiense hacia lo propio con su tercer álbum Nothing Was the Same. Dos discazos, dicho sea de paso.

En medio de esos lanzamientos, los Arctic llegaron al Live Lounge de la BBC y se aventaron esa versión de “Hold On…”, a la que por supuesto dotaron con un poco de su esencia. Pero también, dándole ese toque R&B de antaño orgánico que quizá ya no es tan popular hoy en día (aunque artistas como Leon Bridges, Frank Ocean, H.E.R. y en cierta medida Bruno Mars siguen enalteciendo).

¿Y fue fortuito que los Arctic Monkeys tocaran ese cover? ¿Fue solo un arrebato de hacer una versión de uno de los temas más populares de ese tiempo? Cualquiera pensaría que sí, pero hay trasfondo.

“Fui a un show de Drake bajo la lluvia en Hyde Park el verano pasado, fue genial”, contó Alex Turner a la revista SPIN en una entrevista de ese mismo 2013. También en esa charla, confesó que le había encantado el disco Take Care que rapero de Toronto había lanzado un par de años antes.

Pero la revelación más significativa vendría en otra entrevista para la NME en 2012, cuando Alex reveló que para la canción “R U Mine?” se inspiró un poco en la técnica lírica del llamado ‘Drizzy’ (uno de los apodos del rapero) y otro conocido exponente del hip-hop. “Es como lo que hacen Lil Wayne y Drake. Hemos estado escuchando mucho de su material recientemente. Me gusta esa cosa que hacen cuando hablan de algo pero al revés… Es difícil de explicar, pero supongo que es un pequeño guiño a esa idea”, dijo Alex.

Alex Turner junto a Drake. Foto: Especial.

Las otras influencias raperas de Alex Turner

En otra entrevista con The Guardian, Alex Turner y Matt Helders habían dicho que el disco AM tenía esa esencia abiertamente del hip-hop, esto al grado que querían replicar un poco el sonido de “In Da Club” de 50 Cent. La apreciación tal vez no es muy clara a la hora de escuchar el disco, pero se entiende la influencia del R&B, como hemos dicho anteriormente.

Y ya que hablamos de Turner y Helders, vale la pena recordar que ellos son un par de melómanos iniciados en el rap. Antes de iniciar sus carreras en la música y de ser estandartes del indie rock británico dosmilero, el par de amigos de toda la vida compartían un gusto muy singular por el hip-hop británico.

Alex Turner y Matt Helders. Foto: Getty Images

Como buenos compas, ellos estaban obsesionados con un disco en particular: Run Come Save Me del londinense Roots Manuva. De acuerdo con una declaración que dio a GQ, Turner dijo que este rapero influyó en él a través de la manera en que componía sus líricas y hablaba las experiencias más cotidianas posibles.

“Todavía aprecio mucho la narración de los mejores raperos. En la escuela, los escuchábamos porque, hasta que llegaron The Strokes, no había un montón de bandas para nosotros, ¿sabes? Yo y [el baterista] Matt [Helders] crecimos juntos, y hay un disco llamado ‘Run Come Save Me‘ de Roots Manuva que es una especie de banda sonora de esos años. Sigo pensando que es genial; me encanta su manera de hablar de lo mundano y cotidiano, pero siempre con un ángulo raro. Él y Dr. Dre, por supuesto. No voy a mentir, solíamos escuchar a Dre todo el tiempo… Alex Turner en entrevista para GQ en 2011

Roots Manuva. Foto: Getty.

Una vez que escuchas a Roots Manuva y su lírica, uno se da cuenta de esa influencia que impregnó en Alex Turner en los primeros discos de Arctic Monkeys donde las letras son anécdotas precisamente sobre cosas cotidianas como, por ejemplo, salir a bailar y sentirte atraído por alguien. Pero además, cantarlo a un tempo acelerado… Y eso es solo un ejemplo de varios.

Eso es lo bonito de la música: cuando menos te lo esperas, hay un montón de influencias de por medio que nutren la obra de un artista y la enriquecen.