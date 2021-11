5 artistas de las ‘letras chiquitas’ en el CC que serán grandes en un futuro

El Corona Capital es uno de los festivales de música más esperados en México, pues es el lugar perfecto en donde uno puede ver una variedad de artistas musicales originarios de todo el mundo y que en la actualidad ya llenan estadios –como ha sido el caso de The Killers, Muse, The Strokes, Keane, etc.–, hasta otros que apenas comienzan su carrera musical.

Como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, la curaduría del Corona Capital tampoco parece que la realicen al azar, pues en el caso de las llamadas ‘letras chiquitas’ el festival siempre suele incluir artistas emergentes que ya comienzan a hacer ruido en sus respectivos países y quienes sólo necesitan un empujón para llegar a más gente.

5 artistas emergentes del Corona Capital a los que les deben seguir la pista

La edición de 2021 del Corona Capital no será la excepción, pues si bien en esta ocasión los headliners son artistas con una trayectoria considerable, como es el caso de Twenty One Pilots, St. Vincent, The Kooks, Disclosure, etc., la letras chiquitas no talentazos a los que vale la pena echarle un ojo porque seguramente darán de qué hablar próximamente.

Aprovechando el tema acá les enlistasmos a 5 artistas emergentes (o que aún no son tan conocidos) que tienen todo para triunfar y seguir llegando a los festivales más reconocidos del mundo o bien, que incluso podrían llenar los venues que visiten durante sus giras del próximo año.

1.- Dayglow

Con solo 22 años, Sloan Struble –mejor conocido en el mundo de la música como Dayglow– es uno de los actos del Corona Capital que muchos ya esperan con ansias, pues en los últimos años Sloan se ha destacado por la temática del DIY que está presente desde la creación de sus canciones hasta la de sus videoclips.

Originario de Texas, Estados Unidos, Dayglow puso en pausa su carrera de Publicidad y comenzó a dedicarse completamente en este proyecto de indie-pop que explotó en TikTok gracias a la exitosa “Can I Call You Tonight”, rola cuyo video en pantalla verde convirtió a Dayglow en uno de los artistas emergentes más destacados de este 2021, año en el que lanzó su segundo disco.

2.- Aurora

Aurora se volvió noticia cuando se dio a conocer el cartel del Corona Capital, pero más allá del tropezón, esta artista noruega tiene una gran trayectoria musical que comenzó desde que era una niña, cuando aprendió a tocar el piano y le entró al idioma inglés para componer sus primeras canciones que dio a conocer hasta los 17 años.

Fue en 2013 cuando Aurora comenzó a figurar en el radar gracias a canciones como “Awakening”. Años más tarde su nombre comenzó a sonar cada vez más gracias a covers que realizó a artistas como Oasis y David Bowie, así como el lanzamiento de su primer disco de estudio All My Demons Greeting Me as a Friend (2016).

Si bien Aurora ya cuenta con bastante camino recorrido, ha sido en años recientes donde la cantante noruega realmente ha conseguido figurar con más fuerza gracias a sus EP’s Infections of a Different Kind (Step 1) y A Different Kind of Human (Step 2), así como una participación en la cinta de Disney, ‘Frozen’.

3.- Ela Minus

Originaria de Colombia, Ela Minus comenzó su trayectoria a los doce años como baterista de una banda de hardcore, en donde estuvo durante varios años hasta que obtuvo un lugar en la prestigiada escuela Berklee College of Music, donde comenzó a sumergirse en las influencias creativas y musicales que se encuentran en Nueva York.

Más tarde y después de varios estudios en música, Ela Minus comenzó su proyecto propio donde plasmó su amor por los sintetizadores y los beats que la llevaron a convertirse en una de las artistas de electrónica mas prometedoras en la escena musical, donde ya ha colaborado con otros artistas como Helado Negro, CLUBZ y Buscabulla.

En 2020 la interesante propuesta musical de Ela Minus la llevaron a firmar con Domino Records, uno de los sellos independientes más importantes del mundo que tiene entre sus catalogo a bandas como Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Hot Chip y otros más. Algo que nos dice que estaremos escuchando más de ella próximamente.

4.- Adam Melchor

El talento joven inunda el Corona Capital y uno de los nombres que no podíamos dejar fuera es el de Adam Melchor. Este joven de 25 años, originario de Nueva Jersey, descubrió su camino como cantautor a través del tiempo. Si bien al principio se interesó en dicha arte gracias a la ópera, al final decidió inclinarse por el indie-folk con toques de pop.

Al igual que otros músicos de su generación, Melchor comenzó a crear música en la intimidad de su cuarto y con las herramientas que la tecnología le brindó. Luego se dispuso a tocar sus canciones en restaurantes y bares locales, donde consiguió unirse a una banda donde estuvo por un tiempo bastante corto, o al menos hasta que en 2017 comenzó a lanzar sus primeros EP’s.

En los últimos años Adam Melchor se volvió conocido gracias a uno de sus sencillos llamado “Real Estate”, el cual se volvió un fenómeno en redes sociales donde comparaban su estilo con artistas como James Bay y hasta Bon Iver, pues sus canciones son de esas que uno quiere escuchar durante los días fríos y lluviosos.

5.- Alfie Templeman

Reino Unido es la cuna de varios de los grandes artistas que tiene el mundo y estamos seguros de que eso ocurrirá con Alfie Templeman. Este joven británico ya comenzó a hacer ruido al ‘otro lado del charco’ desde hace unos años gracias a sus canciones de R&B que combinan sonidos del pop, el lo-fi, el funk y otros géneros más.

Su interés comenzó desde niño –a los 10 años ya sabía grabar CD’s y a los 13 ya manejaba programas de edición musical– y aunque su carrera musical no ha sido tan larga, a su edad Templeman no sólo llama la atención por hablar de cuestiones como la salud mental a través de sus rolas, sino porque incluso ya ha sido acto telonero de algunas bandas como Sports Team y Sundara Karma.