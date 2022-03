Pura innovación: Así anunció Tecate Pa’l Norte su colección de NFTS en Times Square

Si algo nos queda muy claro es que la industria musical está evolucionando y se está adaptando a las nuevas tecnologías con las que contamos hoy en día. No solo las bandas y artistas le están entrando a las formas modernas que existen para crear sus rolas y discos, los festivales también andan tomando modelos para reinventarse y ofrecer experiencias nuevas para todos sus asistentes. Y en México, uno de los ejemplos claros de esto es Tecate Pa’l Norte, que este 2022 trae un montón de sorpresas para todos.

No es sorpresa que los organizadores siempre tiran la casa por la ventana armando un evento de primer nivel. Y no, no solo lo decimos por las pantallas y sonido que ofrecen en los distintos escenarios que montan en el Parque Fundidora de Monterrey, lo mencionamos porque este año se lucirán y nos volarán la cabeza porque además del enorme lineup que armaron para esta edición, dentro de la enorme oferta que siempre nos tienen dentro del festival incluirán algunas cosas impresionantes.

Tecate Pa’l Norte siempre se luce innovando y entrándole a la tecnología

Basta con recordar que en 2021 y justo cuando nos encontrábamos en el punto más tenso de la pandemia, Tecate Pa’l Norte se rifó como los grandes trayendo para nosotros una edición virtual que contó con grandes artistas como The Hives, Milky Chance, Martin Garrix y muchísimos más (POR ACÁ les dejamos los mejores actos), siendo el único festival mexa en darnos esta clase de experiencia mientras todos seguíamos encerrados en nuestras casas. Sin embargo, eso no es el único adelanto que nos presentaron.

Hace algunas semanas, el Tecate Pa’l Norte anunció con bombo y platillo que una vez más serían punta de lanza en cuanto a festivales en México. Para sorpresa de todos, revelaron que para celebrar los 10 años de este espacio tan importante para la música en Monterrey y nuestro país, lanzarían en colaboración con Tecate una colección de NFTS que además de presentar diseños increíbles, a los ganones de estas piezas les darían beneficios que a todos nos gustaría tener como un camerino para sus cuates, hospitality y mucho más (ACÁ los detalles).

Además de los NFTS, este año nos adentraremos al Tecateverse y lo festejaron en Times Square

Por si esto no fuera suficiente como para que quede muy claro que Tecate Pa’l Norte siempre busca innovar y reinventarse, este 2022 también nos adentraremos al Tecateverse. Sí lo leyeron bien, resulta que este festivalazo nos adentrará en su propio metaverso en el que tanto los asistentes que le caerán al Parque Fundidora como aquellos que no tendrán chance de presenciar en vivo y a todo color esta edición, podrán disfrutar de una serie de actividades digitales que les darán un montón de recompensas.

Además de crear tu avatar y clavarte conociendo a más personas dentro de este mundo virtual, llegando al festival encontrarás un stand en el que además de recibirte “los tecatenautas” (quienes se encargarán de llevar el control de todo), participarás en rallys para buscar un cofre del tesoro que te hará ganar desde mercancía oficial y chela, mucha chela (y sí, hablamos de la cheve que puedes tomarte en la vida real, jiar jiar jiar). Si quieren conocer más detalles de esto, les recomendamos que los chequen ACÁ.

Y por supuesto que estas nuevas cosas que le ofrecerán a los asistentes lo festejaron tirando la casa por la ventana. Tanto así que los NFTS que se rifaron Tecate y Tecate Pa’l Norte llegaron hasta uno de los sitios más importantes y emblemáticos del mundo, ni más ni menos que Times Square en Nueva York. No cabe duda de que esta edición, donde celebraremos los primeros 10 años de este festival tan importante, será algo único y que por supuesto, absolutamente nadie se puede perder.