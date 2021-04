¡Estos fueron los 5 mejores actos de todo Pa’l Norte virtual!

Después de mucha expectativa y tras varias semanas de espera, por fin llegó el Pa’l Norte virtual. Aunque nos hubiera encantado ver a este enorme lineup en la tierra de la carnita asada, por ahora y mientras las cosas se calman con el coronavirus para volver a vivir este festival en el Parque Fundidora, armaron un show en línea que por supuesto, estuvo a la altura de la versión presencial y visualmente supero todas las expectativas.

Desde un inicio, nos dijeron que este sería un evento a parte del que está programado para el 12 y 13 de noviembre de este año en Monterrey, Nuevo León. Pero más allá de que los artistas que se presentaron fueron totalmente distintos a los que esperábamos en 2020, los organizadores crearon toda una experiencia que desde que iniciaron los conciertos en livestream no habíamos visto, porque le metieron producción maciza.

El Pa’l Norte virtual fue toda una experiencia

Como ya lo habían adelantado, la versión virtual del Pa’l Norte iba a ser algo único. Después de vivirlo nos quedó muy claro que así fue, pues además de ser el primer festival de su tipo en México y Latinoamérica, resultó ser una mezcla entre la música y visuales fantásticos –con público y toda la cosa– que nos hicieron sentir como si estuviéramos frente a un escenario viendo a todos estos artistas. Y la neta, sí nos entró un poquito de nostalgia.

Sin embargo, y sin importar el género, lo más importante de todo evento musical –además del público– son todos los actos que se presentan, y en esta ocasión no nos fallaron. Es por eso que acá les contaremos quienes fueron las bandas y artistas que más se rifaron en este show en línea que sin duda, marcó un antes y después de armar conciertos de este tipo en nuestro país, pero sobre todo que dejó la vara muy alta para los que vienen en el futuro.

Milky Chance

Los alemanes se rifaron como los grandes en el Pa’l Norte virtual. Desde la primera rola que se echaron, “Fallen”, nos quedó muy claro que lo único que querían era prender a la gente que se conectara. ¿Y qué creen? Milky Chance lo consiguió, pues a lo largo de su set se echaron rolas que nos pusieron a bailar hasta en la sala de nuestras casas como “Right From Here”, “Flashed Junked Man” y por supuesto, “Stolen Dance”. Uno de los actos más movidos del festival.

Enjambre

Claro que el talento nacional no podía faltar en esta edición virtual de Pa’l Norte. Enjambre aprovechó la oportunidad para presentar las rolas de su más reciente álbum, Próximos Prójimos, aunque por supuesto que no podían dejar a su público con escuchar canciones que les encantan, como “Visita”, “Somos Ajenos”, “Manía Cardiaca” y muchas más. Los de Zacatecas no decepcionaron, pues entregaron un show completamente redondo.

Molotov

¿Realmente un festival estaría completo sin Molotov? Aunque nos hizo falta el desmadre relajo que se vive en sus presentaciones, se subieron al escenario virtual de Pa’l Norte para hacer que la bomba explotara, y a pesar del formato, no dejaron que el ánimo decayera. Por supuesto que la Molocha se armó un setlist con lo mejor de su discografía, desde “Gimme The Power”, “Voto Latino” y “Here We Kum” hasta “Lagunas metales”, que no decepcionó.

The Hives

Ver a The Hives en vivo es una verdadera experiencia, la vibra y la conexión que se siente en sus shows entre la banda y el público son cosas únicas. Sin embargo, y más allá de que estaban a distancia, Pelle Almqvist y compañía se rifaron como los grandes en el Pa’l Norte virtual –aunque tuvieron un problema técnico–, pues nos pusieron a armar un moshpit en la sala con “Main Offender”, “Won’t Be Long”, Walk Idiot Walk”, “Hate To Say I Told You So” y claro, “Tick Tick Boom”. Ellos se llevaron todo el festival.

Martin Garrix

Para cerrar con broche de oro, Martin Garrix fue la cereza en el pastel para terminar con poco más de 8 horas de música continua. El DJ y productor neerlandés sacó lo mejor de su repertorio en el Pa’l Norte virtual, pues además de echarse rolitas que ya son clásicas dentro de sus presentaciones en vivo, desempolvó en sus remixes una que otra sorpresa para sus fans de hueso colorado. Nada como echar el bailongo en casa y así darle carpetazo a este show único.