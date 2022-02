Avril Lavigne, Tears For Fears, Porter y más en los estrenos del fin de semana

Llegó el fin de semana y seguro que ya saben lo que eso significa. Así es: llegan un montón de estrenos musicales interesantes para que les echemos oído desde el viernes al domingo sin descanso. En esta ocasión, venimos con varios regresos interesantes de la mano de Avril Lavigne, Tears For Fears, Porter y más.

Pues ahora sí pónganse los audífonos, trépenle al volumen, escojan a su artista preferido y éntrenle a los estrenos musicales del fin de semana. Ahí nos cuentan cuál recomiendan (o de plano no).

Avril Lavigne regresa con el disco ‘Love Sux’

Relativamente, no ha pasado mucho tiempo desde que Avril Lavigne lanzó su disco Head Above Water (2019) y sin embargo, el nuevo Love Sux se siente como un regreso que tenía muchos años cocinándose. Esto se debe a que la canadiense utiliza esta oportunidad para volver a sus raíces más cercanas al pop-punk dosmilero que la vio emerger en hace ya un buen rato.

Y si querían prueba de eso, vean tan solo las colaboraciones que tiene: Travis Barker (productor también de este nuevo disco) en “Bite Me”, Mark Hoppus en “All I Wanted” y Machine Gun Kelly en “Bois Lie”. La propia Avril ha dicho en diversas entrevistas que este es el disco que siempre quiso hacer y precisamente, suena a esa camada de bandas de rock estilo Blink-182, Good Charlotte y Simple Plan que definieron a una generación entera a inicios de los 2000.

Otro detalle: dice Lavigne que hizo tantas canciones para este álbum que literalmente, podría hacer otro disco. Así que tengan seguro que en una de esas, nos trae otro material muy pronto del mismo corte.

Tears For Fears regresa tras 18 años con ‘The Tipping Point’

Sí, lo leyeron bien: Tears For Fears le acaba de poner fin a 18 años de ausencia sin un álbum y lo hace con este material titulado The Tipping Point. El legendario grupo liderado por Roland Orzabal y Curt Smith está de vuelta y lo hace con un disco interesante, fresco y versátil al que vale la pena echarle una buena escuchada.

El new-wave característico del grupo sigue vigente, así como algunos temas de corte folk y mucha textura de sintetizador para esos amantes del estilo. Pero no eso no quiere decir que no se sienta como algo renovado. La banda juega un poco con la nostalgia de antaño sin aferrarse al pasado; se siente como un trabajo de pop visionario y no genérico sin problema, pues.

La canción que le da nombre al disco, una joya por cierto.

Porter comparte su nuevo disco ‘La historia sin fin’

Uno de los discos más esperados en la escena nacional mexicana era el quinto material de Porter… y aquí está por fin. La banda lanzó este viernes 25 de febrero La historia sin fin, luego de que anduvo soltando algunos sencillos en los meses previos. Y es que este material es bastante especial por muchas razones.

No solo se trata el quinto álbum de una de las bandas más importantes de México de los últimos años; también tiene la particularidad de que incluye la primera colaboración en la historia del grupo con la rola “Cachito de galaxia” junto a Ana Torroja. Temazo, por cierto.

Vayan a plataformas para escucharlo porque está bastante bueno, a decir verdad.

Corey Taylor comparte un EP de covers cool

En 2020, Corey Taylor comenzó su carrera solista con el disco CMFT (POR ACÁ hablamos con él sobre esa entrega) y ahora, a dos años de aquel lanzamiento, el también vocalista de Slipknot regresa con el EP CMFB… Sides. Como tal, se trata de una producción con covers de KISS, Metallica y otros artistas, además de tres temas reelaborados del disco solista de Corey antes mencionado.