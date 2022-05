Tecate Emblema

Los Backstreet Boys están de regreso en los escenarios y una de las tarimas que pisarán en esta vuelta, será la del Tecate Emblema en la Ciudad de México. Los años pasan y aún después de tanto tiempo, la emblemática boy band (ya en años más maduros obvio) sigue despertando nostalgia en la gente.

Y cómo no si todos alguna vez en la vida hemos escuchado al menos una rola suya. Bueno, hasta tu compa el más metalero por ahí se sabrá (o tarareará como mínimo) una canción de ellos sin bronca alguna. Por algo son iconos de la industria pop.

Pero bueno, la pregunta aquí es…. ¿qué temas soltarán en la presentación que darán en el festival capitalino? Aquí analizamos el posible repertorio del quinteto.

Foto: Getty

Backstreet Boys vuelven a los escenarios

Como muchos otros artistas de la industria musical, los Backstreet Boys están aprovechando el 2022 para hacer su regreso en grande a los conciertos. Por ahí del 2019 y hasta marzo del 2020, la banda andaba de gira con el DNA World Tour en apoyo de su más reciente disco, que ya tiene para este momento tres años de haber sido lanzado.

El asunto iba de maravilla…pero vino la pandemia, ya saben, y todo se fue al demonio. Como sea, no hay mal que dure 100 años y en este regreso a los eventos presenciales, el quinteto está más que listo para continuar las acciones como estaba previsto hace un par de años. Lo mejor: México está en el mapa.

Backstreet Boys en 1999. Foto: Getty.

La ya no tan boy band llega a nuestro país como headliners del Tecate Emblema, donde además comparten cartelazo de lujo con Gwen Stefani, Kali Uchis, Galantis, Diplo, The Kid Laroi, Oliver Tree, Bratty y más artistas geniales. Y la verdad, es que luce a que la pasaremos en grande.

De hecho, el combo parece que ya anda por tierras mexicanas ya que en redes sociales compartieron una foto que emocionó a todos. “Nos vamos hacia el sur… ¡Nos dirigimos a la Ciudad de México para el Festival Tecate Emblema este fin de semana! ¿Vienen?”.

Heading down south like… We’re heading down to Mexico City for the @TecateEmblema Festival this weekend! You guys comin’ along? pic.twitter.com/n1XhObEk8a — Backstreet Boys (@backstreetboys) May 9, 2022

El posible setlist del show

Ahora bien, seguramente se andan preguntando qué rolas escucharemos en el show de los Backstreet Boys en el Tecate Emblema. Pero la duda está en el aire pues luego de dos años de ausencia de los escenarios, no sabemos si en una de esas meten rolas o sacan otra más.

Por supuesto, no sabemos con certeza cuál será el set que cantarán en tierras mexicanas, pero podemos irnos dando una idea. El grupo regresó al DNA Tour a inicios del mes de abril en Las Vegas, donde han tocado al menos cuatro shows en el icónico Coliseo del Caesars Palace.

Su setlist, desde luego, es una combinación de clásicos como “I Want It That Way” (AQUÍ les contamos la historia detrás de la canción)”, “Everybody (Backstreet’s Back)” y “Larger Than Life”, junto con algunas más del disco más nuevo como “Don’t Go Breaking My heart” o “Nobody Else”. Acá les dejamos el setlist armado en sus presentaciones de este 2022 y a ver si es exactito al que toquen el viernes 13 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX:

1. “I Wanna Be With You”

2. “The Call”

3. “Don’t Want You Back”

4. “Nobody Else”

5. “Get Down (You’re the One for Me)”

6. “Chateau”

7. “Show Me the Meaning of Being Lonely”

8. “Incomplete”

9. “On Without You”

10. “More Than That”

11. “The Way It Was”

12. “Chances”

13. “Shape of My Heart”

14. “Drowning”

15. “Quit Playing Games With My Heart”

16. “As Long As You Love Me”

17. “No Place”

18. “Don’t Wanna Lose You Now”

19. “I’ll Never Break Your Heart”

20. “All I Have to Give”

21. “Everybody (Backstreet’s Back)”

22. “We’ve Got It Goin’ On”

23. “It’s Gotta Be You”

24. “That’s the Way I Like It”

25. “Get Another Boyfriend”

26. “The One”

27. “I Want It That Way”

28. “Don’t Go Breaking My Heart”

29. “Larger Than Life” (Encore)

**Setlist consultado vía Las Vegas Weekly