Hay discusiones que están prohibidas. Se evita hablar de política y religión para no arruinar el momento mientras se recuerdan a sus respectivas progenitoras. Sin embargo, hay temas que son tan “pasionales”, que no sólo alimentan discusiones, sino que dividen familias, incluso naciones. Por ejemplo, cuál es la mejor boy band: los Backstreet Boys o NSYNC.

Estas dos bandas noventeras no fueron las primeras con la idea de un grupo de chicos bailando y cantando. Pero lo que sí es que ambas llevaron el concepto de boy band a niveles insospechados al grado de convertirse en el referente dentro de la industria de la música.

Fans de los Backstreet Boys en los Países Bajos en 1996 / Foto: Getty Images

El hecho de que los Backstreet Boys y NSYNC estuvieran en la misma época con ese nivel de éxito, los llevó a una rivalidad que a la fecha sigue dando mucho de qué hablar en términos musicales, de coreografías, dinámica y hasta cuál de las dos tenía a los miembros más atractivos.

¿Pero cómo nació esa guerra entre las dos boy band más grandes en la historia?, ¿qué fue lo que detonó esa pelea más allá de la música y los éxitos?, ¿quién estuvo detrás del macabro plan de ponerlos a competir al grado de dividir a las adolescentes al mero estilo de la Guerra Fría?

Fans de NSYCN en Nueva York en 1999 / Foto: Getty Images

También puedes leer: Tell me why! La curiosa historia de “I Want It That Way” de Backstreet Boys y su ‘éxito sin sentido’

¿Cómo nacieron los Backstreet Boys?

One Direction, considerada la boy band más exitosa del siglo XXI hasta ahora, nació durante la competencia de X Factor. Desde antes de cerrar el trato y convertirse en una banda, los directioners ya tenían una buena base de fans dirigida por Simon Cowell.

Las cosas para los Backstreet Boys, fueron muy distintas. La banda nació de la manera más tradicional entre castings y concursos no televisados. Detrás de esto está Lou Pearlman, un sujeto que se propuso encontrar a los próximos New Kids on the Block.

Pearlman, el famoso creador de Backstreet Boys, fundó Trans Contintenal Records y lanzó el concurso patrocinado con su propio dinero. El primero en llegar fue McLean, quien hizo su audición en la casa de Pearlman. Luego llegó Howie Dorough seguido de Nick Carter y Kevin Richardson.

Backstreet Boys en Nueva York en 1997 / Foto: Getty Images

Estaban los primeros cuatro miembros y todo parecía tener forma. Pero cuando se reunieron para echarse un palomazo, la cosa fue, por decirlo de cierta manera, espantosa. Kevin se dio cuenta de esto, y llamó a su primo Brian Litrell para que se sumara a la banda.

Fue así como el 19 de abril de 1993, nacieron los Backstreet Boys bajo el managment de Lou Pearlman, conocido también como Big Poppa. Durante cuatro años, la banda estuvo picando piedra hasta que el momento del éxito (en Europa) llegó con el lanzamiento en 1995 de la canción “We’ve Got It Goin’ On” del disco Backstreet Boys (1996). Pero en EUA esto se definió con “Quit Playing Games (With My Heart).”

¿Y qué hay de NSYNC?

Mientras los Backstreet Boys construían la base de su banda en sus primeros años, Lou Pearlman y Johnny Wright (mánager) comenzaron a trabajar en la creación de una segunda boy band. Y han de saber que esto sucedió sin que Nick, McLean, Kevin, Brian y Howie se enteraran.

Desde luego, estamos hablando de NSYCN. En 1995, Chris Kirkpatrick se reunió con Lou Pearlman, a quien había conocido unos años antes durante una audición para los Backstreet Boys. A este proyecto se sumaron Justin Timberlake y JC Chasez, quien venían de la canceclación de The Mickey Mouse Club.

Luego se sumó Joe Fatone, amigo de Kirkpatrick. El quinto miembro de NSYNC fue Jason Galasso, pero dejó la banda antes de que pudieran formalizar el proyecto. Fue así como el coach de Timberlake sugirió a Lance Bass, quien en esa época tenía 15 años. NSYNC se completó.

NSYNC en 1999 / Foto: Getty Images

Para 1997, los Backstreet Boys ya eran populares no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos con la venta de su primer disco que sumó millones de copias. Fue en ese mismo año cuando NSYNC sacó su primer disco, homónimo, con un éxito decepcionante.

En 1998, después de la transmisión de una presentación en Disney Channel Live in Concert, fue que NSYNC captó la atención del público, convirtiéndose de manera oficial en los rivales de los Backstreet Boys. La guerra de la boy bands había comenzado.

Lou Pearlman

Sus sospechas son ciertas. TODO FUE PLANEADO. La rivalidad entre Backstreet Boys y NSYNC, formó parte de un plan de marketing por parte del creador/mánager de ambas bandas: Lou Pearlman. La idea detrás de esto era monopolizar el concepto de las boy bands.

Tan simple: si Lou no hubiera reunido a NSYNC, alguien más lo hubiera hecho. Qué mejor que una misma persona controlara a las dos bandas de chicos más famosas y exitosas de fines de los 90. Viéndolo fríamente (en cuestiones de lana, pues), la cosa tiene sentido.

Lou Pearlman con Chris Kirkpatrick de NSYNC en 1996 / Foto: Getty Images

Pero lo más “triste” es que Lou lo hizo a espaldas de los Backsteet Boys, a quienes convenció de ser únicos e irrepetibles. Pero pronto (en 1995, para ser más específicos) descubrieron que había una banda idéntica persiguiendo el mismo objetivo. Y ese objetivo fue planteado por la misma persona.

En una entrevista para Rolling Stone en 1998, Wright explicó la rivalidad entre las bandas de una manera un tanto racista y poco sensible. Dijo que buscaban convertir Orlando en el próximo Motown, pero sería bautizado como Snowtown porque la idea era crear bandas pop, no de R&B. En ese caso, “los Backstreet Boys serían los Tempations mientras NSYNC serían los Four Tops“.

Lou Pearlman en 2002 / Foto: Getty Images

¿Hay diferencia entre una y otra?

¿Se acuerdan del concierto de NSYNC para Disney Channel? Ese especio se había ofrecido primero a los Backstreet Boys, pero les recomendaron declinar la propuesta porque después de años de estar de gira, lo mejor era trabajar para incrementar los recursos monetarios. ¿Y quién salió a cubrir ese espacio? NSYNC (adivinen quién sugirió la idea).

En entrevista, McLean dijo que “Todo lo que rechazábamos, ellos lo tomában“. Todo fue un plan en el que manejaron de maneras poco éticas a ambas bandas, alimentando una rivalidad que afectó de manera invidual a los miembros de ambas agrupaciones. Kevin veía a Pearlman como una figura paterna tras la muerte se su padre por cáncer. El proyecto de NSYNC lo vio como una traición personal cuando, dijo, él hablaba siempre de lealtad.

NSYNC en 1999 / Foto: Getty Images

La estrategia era enfrentarlos. De acuerdo con entrevistas, Pearlman iba con los Backstreet Boys y les hablaba mal de NSYNC y viceversa. Se quejaba de su comportamiento, de su desempeño y de lo mucho de Timberlake, Bass y compañía “odiaban” a Kevin, Nick, y demás.

A pesar de ser un mismo tipo de producto, lograron integrar algunas diferencias entre los Backstreet Boys y NSYCN. Por ejemplo, de acuerdo al documental The Boy Band Con, la primera boy band buscaba que sus integrantes se viera maduros con un toque más oscuro en el vestuario y letras más armónicas.

En cuanto a NSYNC, la clave era verse más juveniles y urbanos con una vestimenta que integrara tenis Jordan y jerseys de equipos de basketball. En cuanto a la música, sería más enérgica, incluso que la de los BSB en sus inicios, que apuntara a un show mucho más ruidoso y visual.

Backstreet Boys en 1999 / Foto: Getty Images

El fraude Lou Pearlman

La percepción de esta rivalidad fue distinta para NSYNC y para Backstreet Boys. Es justo decir que estos segundos salieron más afectados porque fueron los primeros para Pearlman, y él los definía como sus hijos y su familia. Pero con el éxito de NSYNC, salió la verdad: todo es un negocio.

Los Backstreet Boys pusieron un últimatum, y Wright se fue con NSYNC. La rivalidad entre ambas bandas subió varios peldaños. Pero este conflicto no sólo se reveló entre fans y atención mediático, sino en la lana. A pesar de que Pearlman ya no era el dueño de la banda, podía obtener ganancias. Por ejemplo, cuando los Backstreet Boys lanzaron Millenium en 1999, fue un éxito rotundo, pero el dinero no se vio reflejado mas que en la cartera de Pearlman.

Backstreet Boys / Foto: Getty Images

Cuando las cosas se pusieron complicadas para ambas bandas, se dieron cuenta que Pearlman no se había llevado la tajada más grande del pastel, sino el pastel completo. Para que se den una idea, Pearlman les daba a los miembros de cada banda la infame cantidad de 35 dólares al día.

Mientras estaba cosechando el éxito de BSB y NSYNC, Pearlman se lanzó a crear otras bandas como C-Note, Take Five y la gril band Innosense (Britney Spears estuvo aquí un ratito). Tomando como referencia en éxito de las dos primeras bandas, reunió a varios inversores. Pero todo era una trampa.

Lou Pearlman y NSYNC / Foto: Vía SXSW

Hablaba de aviones y viajes privados, estudios para entrarle al cine, y ganacias anuales de millones de dólares. Llevaba a algunos investores aTrans Continental donde les dejaba ver los ensayos o grabaciones de los Backstreet Boys o NSYNC. Pero el supuesto imperio se sotenía de préstamos y de las ganacias de las boy bands (poco considerando los gastos de Pearlman).

En 2006 fue que se reveló el esquema fraudulento con el que Lou Peralman estafaba a medio mundo, incluidas las bandas. Lance Bass trabajó en un documental titulado The Boy Band Con donde explican la relación con Pearlman y la forma en la que los estafó durate años. AQUÍ una entrevista con Bass.

Backstreet Boys encabezan el line up del Tecate Emblema. Si los quieren ir a ver, pueden checar por ACÁ los costos y demás detalles. Ese viaje a los 90 será legendario.