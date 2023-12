10 bandas y artistas que hay que tener en el radar para 2024

Lo que necesitas saber: Con el 2024 pisándonos los talones, acá les dejamos una lista de bandas y artistas a las que

Con la mitad del mes de diciembre concluida, el 2024 se acerca cada vez más y con él llega la posibilidad de poder disfrutar de más música en vivo, escuchar nuevos discos y también, poder conocer a nuevas bandas y artistas que son toda una promesa en la industria.

Y es que sí, aunque estamos acostumbrados a ver artistas y bandas de gran renombre en la actualidad, a muchos se nos olvida que la mayoría comenzaron desde cero y con el sueño de que las personas pudieran escuchar sus creaciones musicales.

Les contamos de 10 bandas y artistas emergentes que hay que tener en el radar para 2024

Olivia Rodrigo, Lady Gaga, Taylor Swift y Arlo Parks son algunos de los nombres que vimos nacer y convertirse en artistas exitosas. Algo que, dicho sea de paso, inspira a que otros artistas emergentes sigan en su lucha de poder cumplir su mayor sueño.

Nosotros nos dimos a la tarea de escuchar a algunas bandas y artistas emergentes que ya comienzan a hacer ruido y a quienes les recomendamos seguirles la pista en 2024, pues seguramente es cuestión de tiempo para que los veamos brillar aún más:

The Last Dinner Party

Es una alegría ver que cada vez existen más ‘girl bands’ que la están rompiendo y una de ellas es la banda británica The Last Dinner Party, quienes con su indie baroque rock en país natal incluso ya las comparan con artistas de la talla de Kate Bush y las Warpaint.

Conformadas por Abigail Morris, Lizzie Mayland, Emily Roberts, Georgia Davies y Aurora Nishevci, The Last Dinner Party tienen una propuesta visual y musical bastante interesante. Lo mejor de todo es que el próximo 2 de febrero planean lanzar su disco debut, Prelude to Ecstasy, por lo que habrá que echarle una escuchada.

The Last Dinner Party lanzará su disco debut en 2024. Foto: The Last Dinner Party (Facebook)

Aunque The Last Dinner Party se formó en 2021, la banda apenas comenzó a sonar aún más luego de recibir una nominación en la categoría ‘Rising Star’ de los prestigiados BRIT Awards, donde anteriormente han figurado artistas como Adele, Sam Fender, James Bay y más.

Y considerando que con pocos años de trayectoria ya le abrieron conciertos a bandas como The Rolling Stones y Florence+ The Machine, seguramente estaremos escuchando más noticias de The Last Dinner Party en los próximos meses.

Lovejoy

Si en una licuadora pusiéramos a Royal Blood, Catfish and the Bottlemen, Yard Act y a los IDLES, tendríamos como resultado a Lovejoy, banda inglesa formada en Brighton, Inglaterra en el 2021 y que mezcla la música con la política y el desamor.

Aunque la banda apenas tiene dos EP’s publicados ( Are You Alright? (2021), Pebble Brain (2021) y Wake Up & It’s Over (2023), los de Lovejoy ya han acumulado logros como aparecer en la lista de artistas emergentes de Billboard y tocar en festivales como el de Leeds, en Reino Unido.

Si bien la agrupación no ha dado más detalles, se espera que en 2024 lancen su disco debut. Y considerando que la banda ha dicho que se inspira de grupos como los Arctic Monkeys y Two Door Cinema Club, estamos seguros de que muchos querrán escuchas esas nuevas rolas.

Khamari

El R&B es uno de los géneros musicales favoritos de muchos y si ese es su caso, entonces tienen que conocer a Khamari, un cantante estadounidense que a través de letras con relatos bastante personales y ritmos contemporáneos, comienza a ganar terreno en la música.

Con influencias que van desde The Beatles y Stevie Wonder, hasta Frank Ocean, Kid Cudi y Mac Miller, Khamari ya es catalogado como la próxima voz del R&B que tiene todo para romperla. Tanto al grado que artistas como Tyler, The Creator lo invitó a ser parte de su Camp Flog Gnaw Carnival este 2023.

Mae Stephens

Quizá de nombre no la ubiquen, pero si se la viven en TikTok basta con escuchar la rola “If We Ever Broke Up” para identificar a Mae Stephens, una cantautora del Reino Unido que a sus 20 años ya comienza a forjar una increíble carrera en la industria de la música.

Mae Stephens no sólo se volvió popular gracias a que se usó su canción en la conocida plataforma de videos, sino también porque a su edad ya logró colaboraciones con artistas de la talla de Meghan Trainor y The Chainsmokers. Además de su estilo musical que es comparado con el de artistas como BENEE.

La historia de Mae Stephens también es de superación, pues pasó de trabajar en un supermercado a hacer lo que más le gusta: la música. Ya se presentó en varios festivales importantes del Reino Unido, como el TRNSMT y el All Points East, y seguramente en 2024 las veremos en muchos otros más en todo el mundo.

Olivia Dean

La pudimos disfrutar en la edición del Corona Capital 2023 y quienes la vieron no nos dejarán mentir. A sus 24 años, Olivia Dean ya conquista a más oídos con sus canciones poperas que tienen influencias de artistas como Lauryn Hill, Amy Winehouse y The Supremes, por mencionar algunas.

Si bien Olivia Dean ya figura en listas de popularidad, la cantante comenzó a marcar su camino desde 2021. Eso sí, este 2023 la cantante dio el gran salto luego de ser seleccionada como la artista de año por la BBC Music Introducing. ¡Enhorabuena!

Caity Baser

Desde mediados de la pandemia de COVID-19, Caity Baser se convirtió en una de las estrellas pop en ascenso del Reino Unido, donde rápidamente cobijaron a esta cantante inspirada por otras artistas como Katy Perry, Lilly Allen y The Carpenters.

Caity Baser ha sabido usar bien su exposición en redes sociales para llegar a más personas y con una gira grande en el Reino Unido y el lanzamiento de un mixtape en 2024, parece que Caity Baser dará bastante de qué hablar. ¿Será que incluso la veamos en México en el Corona Capital del siguiente año?

Fat Dog

Que Fat Dog esté firmado con Domino Records (que tienen en su catálogo a bandas como Arctic Monkeys, The Kills, Cat Power y Wet Leg) ya nos puede decir mucho de la agrupación. Sin embargo, es la mezcla de rock, punk y rave lo que logra atraparnos realmente.

Formados durante la pandemia y con una carrera que relativamente apenas comienza, Fat Dog ya hace bastante ruido en su país natal. Mucho de esto gracias a su música que indudablemente tiene la influencia de artistas y bandas como Underworld y The Streets.

Fat Dog apenas comenzó a salir de gira en el Reino Unido y de hecho ya ha actuado como acto telonero de bandas como Sports Team. No sólo eso, la banda ya es considerada como una en ascenso por portales como The Times, así que vale la pena seguirles la pista porque al parecer su disco debut no tarda en salir.

Big Sleep

Directamente desde Dublin, Big Sleep es otra banda que desde 2020 comenzó a llamar la atención de la prensa independiente especializada, pues aseguran que la agrupación cada vez toma más terreno en el área de artistas independientes.

Sus canciones son una mezcla de géneros como el dream pop, soul, pop y R&B. Algunas de ellas, como “Easy” y “Tall Stories” nos recuerdan un poquito a bandas como The Last Shadow Puppets. En 2024 la agrupación planea darse a conocer mundialmente y la verdad, no nos sorprendería verlos tomar vuelo.

Yard Act

Cuando dijimos que Yard Act era la jóven promesa del punk británico, no estábamos para nada equivocados. No sólo lo decimos porque los vimos dar uno de los mejores shows del Corona Capital 2023, sino también porque sus canciones llenas de humor y sátira, han sabido labrar un buen camino.

Yard Act relativamente lleva cuatro años siendo una banda activa y ya consiguió colaborar con artistas como Elton John, competir en premiaciones junto a Olivia Rodrigo e Inhaler, además de llevarse premios prestigiados como el Mercury Prize, en 2022.

La agrupación inglesa va con todo y en 2024 lanzarán su segundo álbum de estudio, Where’s My Utopia?, junto con una gira por Europa y Norteamérica que esperemos los traigan de vuelta a México. Así que si aún no los conocen, aún están a tiempo de hacerlo.

Sanje

Claro que el talento mexa no podía faltar en este conteo y uno de los artistas que más nos tiene con expectativas grandes es Sanje, el proyecto de Santiago Mijares (a quien seguro topan por ser el tecladista de Little Jesus) que ya pinta para tener un futuro brillante.

Apenas este año Sanje inició y ya tuvo chance de abrir el reciente concierto de Weyes Blood en la CDMX y la recepción por parte del público fue muy buena. Tanto que muchos ya esperan su primer disco o EP debut para el próximo año.

Como pueden ver, son muchos los artistas que la están rompiendo allá afuera. ¿Ustedes qué banda o artista creen que deberíamos tener en el radar para el próximo año?

