Lo que necesitas saber: Luego de esperarlo por muchísimo tiempo, por fin se nos hizo ver a Weyes Blood en México y nos dio un concierto mágico en el Auditorio BB.

Como parte de su gira, In Holy Flux Tour y promocionando su ultimo álbum And in the Darkness, Hearts Aglow que lanzó el año pasado, por fin se nos hizo la visita a tierras aztecas de Weyes Blood.

Definitivamente ya nos tocaba ver a Natalie Mering en nuestro país, y aunque fue larga la espera, valió toda la pena. Con una única fecha en nuestro país y en un venue súper íntimo, no hubo mejor manera de disfrutar un show como el que esta artista nos ofrece.

Weyes Blood se lució con su debut en nuestro país//Foto: OCESA/Laura Villegas

Fue hasta las 10:05, que Weyes Blood y compañía pisaban el escenario del Auditorio BB, y a pesar de la espera, eran muy bien recibidos por el público mexicano, con ovaciones y aplausos, pues la espera estaba terminando. “It’s Not Just Me, It’s Everybody” fue la canción con la que Natalie decidió deleitar a su público, como primer corte de la noche.

La sonrisa de la artista ante la energía de la calurosa bienvenida que le dio el público se notaba. “Buenas noches, ¿están listos para un show en miércoles por la noche?” dijo Natalie Mering a su público, y claro que estaban más que listos.

Natalie Mering no pudo ocultar su felicidad al ver el recibimiento del público mexicano//Foto: OCESA/Laura Villegas

Weyes Blood nos hizo pasar una noche mágica en la CDMX

“Andromeda” fue una de las más esperadas y coreadas por el fandom mexicano de Weyes Blood, pues sonaba a una sola voz. Con un trazo escénico increíble de un lado al otro del escenario y con su capa (ya característica en sus shows) Natalie se movía demostrando que lo suyo es estar arriba de un escenario.

Pero ¿por qué tener a Weyes Blood en la mira? Pues fuera de su increíble voz, sus canciones místicas y etéreas, además de la ovación en las críticas de los medios especializados, Natalie Mering tiene colaboraciones con artistas como Perfume Genius, The Killers y la misma Lana de Rey, entre otros nombres interesantes de la industria musical.

Weyes Blood nos demostró con este show por qué otros artistas grandes quieren trabajar con ella//Foto: OCESA/Laura Villegas

“¿Cómo están todos?” preguntó al público, continuando con una disculpa por haber tardado tanto en venir a México. Más adelante comentó que sí había planeado visitarnos desde antes, pero se nos atravesó una pandemia mundial, también nos dejó claro que era el último show del tour, y que habían sido más de 100 presentaciones las que dio este año.

La presencia escénica de Weyes Blood, su voz increíble y los músicos que la acompañaban, creaban una atmósfera de película, algo tan surreal, que los fans disfrutaron al máximo.

Natalie Merling nos hizo vivir una noche especial al ritmo de sus rolas//Foto: OCESA/Laura Villegas

“¿Están listos para la fiesta?” preguntó Natalie, y dijo que cantaría sus canciones más movidas y a manera de broma comentó que esperaba que hubiera un mosh-pit e incluso gente volando sobre los hombros de los demás. Esto justo antes de tocar “Do You Need My Love” y “Everyday”.

A Natalie le llovieron desde peluches del Dr. Simi hasta… ¿DVD’s?

Al escenario salieron volando desde (el ya clásico) Dr. Simi con outfits icónicos de Weyes Blood, detalles varios, pero lo más peculiar fueron los DVD’s que le aventaron sus fans al escenario… ¡vaya manera de recomendar películas! Natalie sorprendida “Oh! Esta no la he visto, ¿es buena?”, también hubo varios títulos en español que hizo a la cantante practicar su pronunciación, y no lo hizo nada mal, eh.

Para “Hearts Aglow” y cómo era de esperarse, prendió su corazón, otro momento para recordar de la noche. Y con “Movies”, esto estaba llegando al final de su presentación, pues así cerró su primera parte del set por todo lo alto, ya que en los visuales, escenas de películas de cultura pop, flores volando de su parte, y la gente coreando.

En el concierto de Weyes Blood volaron peluches del Dr. Simi e incluso películas en DVD//Foto: OCESA/Laura Villegas

Para el encore, Natalie Mering se aventó “A Lot’s Gonna Change”, “Something to Believe” y la sorpresa de la noche, “Bad Magic”, pues no la venía tocando en sus pasados shows.

No cabe duda que el concierto de Weyes Blood en el Auditorio BB fue algo súper mágico, súper íntimo y etéreo, no es solo algo musical, es una experiencia audiovisual. Dense a la tarea de checar su música y echarle el ojo a todo lo que ofrece la artista. Esperemos pronto noticias de qué es lo que hará ahora que terminó su gira.

La primera presentación de Weyes Blood en México fue simplemente mágica//Foto: OCESA/Laura Villegas

Setlist de Weyes Blood en el Auditorio BB

“It’s Not Just Me, It’s Everybody” “Children of the Empire” “Diary” “God Turn Me Into a Flower” “Andromeda” “Grapevine” “Seven Words” “Do You Need My Love” “Everyday” “Twin Flame” “Hearts Aglow” “Movies” “A Lot’s Gonna Change” “Something to Believe” “Bad Magic”

Por: Raúl Ramírez

