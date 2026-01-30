Lo que necesitas saber:
Sí hay bandas que están marcando la década del 2020... aunque les ha costado llegar un poco más al reconocimiento notable.
Vamos a más de la mitad de la década del 2020 y vale la pena repasar qué bandas están marcando esta época. Y es curioso porque, en unmomento donde todo es tan fugaz y lo viral rara vez se mantiene relevante por más de un año (o muchísimo menos), sí hay grupos que están brillando.
Es un ejercicio interesante analizarlo, porque usualmente hacemos referencia a la importancia de alguna banda o artista en función de cómo impactaron la época en que lanzaron sus discos más reconocidos y cómo sobrevivieron al paso del tiempo.
Por poner algunos ejemplos: los 70 con Led Zeppelin, los 80 con Depeche Mode o The Cure, los 90 con Nirvana u Oasis, los 2000 con The Strokes o Interpol…
Y antes de que hagas coraje, sí, sabemos que hay una infinidad de bandas emblemáticas por cada época. Esto solo es un breve ejemplo, jeje.
Antes que nada, la pregunta constante: ¿el rock está muerto?
Sí, también sabemos que esta pregunta ya está quemadísima. Es casi obvio que el rock ––en cualquiera de sus subgéneros–– se encuentra en un punto bajo si hablamos de popularidad… pero eso no quiere decir que no haya bandas que valga la pena escuchar.
Todo este rollo nos lo cuestionamos ya que hace poco, Yungblud, un artista adorado por varios ídolos del rock clásico como Ozzy Osbourne o Steven Tyler de Aerosmith, tuvo una curiosa entrevista con Howard Stern.
Y es que seamos honestos: Howard Stern, que es un icono del periodismo musical por derecho propio, parece que de repente le da su arranque pensando que el ‘rock está muerto’.
“Últimamente siento que el rock está muerto, y me entristece porque me encanta el rock and roll”, dijo Howard en esa entrevista en su programa de radio.
Ahí fue cuando Yungblud respondió que “El rock es tan brillante que se vuelve tan popular porque es un género tan sagrado… Todos los papás dicen: ‘No me gusta esa banda, suena como’… y mencionan una banda que conocían de jóvenes'”, dijo el británico.
Y Yungblud tiene razón. Este ciclo de gente diciendo que una nueva banda suena como otra más antaña, siempre ha pasado. Siempre ha existido este desdén y menosprecio por bandas nuevas haciendo comparaciones ilusas con viejas glorias de la música.
“La gente siempre presiona mucho a alguien más para que recupere al género. ¿Quién va a salvar el rock? Eso es pura mierda“, le dijo el artista a Howard Stern, ahí como tirándole una indirecta, ¿o no?
Las bandas que están marcando la década del 2020
Yungblud no solo contradijo la idea de Stern de que ‘el rock n’ roll está muriendo’, sino que dio ejemplos de bandas que están brillando en la época reciente: Turnstile, Fontaines D.C., Geese, Knocked Loose, Wunderhorse, Amyl & The Sniffers, Lambrini Girls…
Todas son un poco diferentes entre sí, abarcando estilos que van del hardcore al post-punk o el indie rock. Y sí que son un buen ejemplo de que la ‘música de guitarra’ está vigente, aunque no en las listas masivas de popularidad.
A esa lista, nosotros agregaríamos a otras bandas como Wolf Alice, IDLES, The Warning (que empezaron muy chavitas), Viagra Boys, Bad Omens (en el lado más extremo metalero) o incluso a Black Country, New Road y los ya separados black midi (aunque pudieran considerarse un poco más de culto estas dos últimas) por mencionar algunas.
Curiosas similitudes
Salvo Lambrini Girls, Wunderhorse y Black Country, New Road ––a quienes retomaremos más adelante en este texto––, todos los demás proyectos antes mencionados comparten algunas similitudes curiosas.
Todas estas bandas emergieron en los 2010, pero se hicieron mucho más reconocidas en la década del 2020 cuando ya estaban en la era de su segundo o tercer disco… o tal vez más allá.
Y otra cosa curiosa… aún cuando bandas como Fontaines D.C. o Turnstile ya tienen un reconocimiento considerable, todavía no se establecen como los headliners principales de grandes eventos.
Piensa en Nirvana o The Strokes, que encabezaron enormes festivales como Reading en 1992 y 2002 respectivamente. Y lo hicieron con su disco debut o con su segundo material discográfico apenas.
La fiebre era enorme por esas bandas en sus respectivos tiempos, porque además lideraron movimientos musicales específicos como el grunge en los 90 o el indie rock revival de los 2000.
¿No hay movimientos musicales nuevos?
No, no los hay. Hoy, los movimientos musicales que acaparan la atención son más bien tendencias, y son respetables por supuesto.
El k-pop tiene un fandom fiel de admirarse, el hip-hop se ha globalizado y diversificado desde hace tiempo, la música urbana latina tuvo un auge poderoso que ha decaído un poco y el regional mexicano moderno encontró un impulso notable durante un largo rato en tiempos recientes.
Pero si hablamos del espectro del rock o de la música alternativa, pocos movimientos modernos se pueden enumerar.
El bedroom pop tenía potencial y entró de repente en las tendencias… pero se desinfló en algún momento entre 2021 y 2022 cuando ya no consiguió otro hit del tamaño de “Can I Call You Tonight?” de Dayglow.
Ahora en Irlanda, hay una buena camada de bandas y artistas no precisamente rock que siguen la inercia de Fontaines D.C. como Kneecap y Cardinals… pero es una escena muy local que apela a la identidad irlandesa como tal.
¿Sí hay o no grandes bandas marcando el 2020?
Ahora bien, que no haya movimientos musicales destacados en el ambiente rock/alternativo, no quiere decir que no haya bandas que valgan la pena.
Las que enlistamos más arriba son el ejemplo de que sí hay una gran camada de bandas que están marcando la década del 2020, aunque les haya tomado tiempo ganar un reconocimiento notable (no estrictamente masivo).
También hay que entender que el internet es un arma de doble filo que puede ayudar a muchas bandas para que se promocionen y lleguen a más gente… pero al mismo tiempo, entre tanta información consumida de manera simultánea, la atención se pierde.
Por eso y varias cosas más, muchas bandas geniales tardan en explotar. Y quizá, ahora nos toca rascar un poco más para hallar ese proyecto musical que refresque nuestras listas de reproducción y nos anime a comprar discos o pagar por conciertos.
Y detrás de los Fontaines D.C., IDLES o Turnstile, viene otra camada de bandas que ya están refrescando todo nuevamente: Wet Leg, The Last Dinner Party, Wunderhorse, Lambrini Girls… tengan por seguro que si la tendencia sigue, estas bandas tendrán un mayor reconocimiento a finales de esta década.
Pero bueno, la cosa es buscarle porque sí hay bandas que vale la pena descubrir, escuchar y encumbrar.
Y ya que andamos en esas, pásale a nuestra sección En El Radar ya que ahí hablamos de nuevos proyectos musicales.