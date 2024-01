The Last Dinner Party nos habla de su concepto artístico y cómo fue trabajar con el productor de Arctic Monkeys

Lo que necesitas saber: Platicamos con The Last Dinner Party sobre su disco debut, ''Prelude To Ecstasy', y cómo fue trabajar con el productor James Ford.

Abrirle un concierto a los Rolling Stones, que James Ford te produzca un disco y que Nick Cave se declare fan de tu proyecto parecen ser cosas que tomarían mucho tiempo de lograr para una banda. Claro que ese no es el caso de The Last Dinner Party.

La banda londinense conformada por Abigail Morris (voz), Lizzie Mayland (voz y guitarra), Emily Roberts (guitarra principal, mandolina, flauta), Georgia Davies (bajo) y Aurora Nishevci (teclados, voz) se ha convertido en uno de los fenómenos musicales más impresionantes del Reino Unido y no es para menos.

The Last Dinner Party se han convertido en la banda emergente del momento. Foto vía: Facebook (The Last Dinner Party)

The Last Dinner Party es la banda sensación del momento

Con una interesante mezcla de pop barroco y post-punk, que además acompañan de un estilo visual de la época victoriana y claras influencias de directoras como Sofia Coppola, The Last Dinner Party ya comienzan a sonar como una de las bandas promesa del momento. Y sin duda su llegada a la cima es igual de interesante que la banda en sí.

Las cinco integrantes de la banda se conocieron en la universidad y mientras iban a pubs. A pesar de que la pandemia de COVID-19 las tomó por sorpresa, Abigail y compañía continuaron con el proyecto que, una vez relajadas las reglas de la pandemia, comenzaron a materializar su sueño.

The Last Dinner Party/Foto vía Facebook del artista

El quinteto sube como la espuma en su país natal y todo el mundo

Aunque en la actualidad es más fácil que la música de una banda suene en cualquier parte del mundo y sólo con un click a distancia, The Last Dinner Party decidió usar estrategias de las bandas de antes: tocar en cualquier lugar de Londres que les diera un espacio.

Fue así como la agrupación comenzó a hacer ruido en su país natal. Tanto que a menos de un año de haber lanzado su sencillo debut “Nothing Matters”, The Last Dinner Party ya tuvo la oportunidad de ser abrir conciertos para artistas como Florence + The Machine y The Rolling Stones.

Con relativamente muy pocos años de carrera, la agrupación ya abrió conciertos a bandas como The Rolling Stones y Florence + The Machine. Foto vía: Facebook.

Este 2024 la agrupación británica visitará México por primera vez

No sólo eso. La agrupación ya pisó los escenarios de festivales como el Glastonbury y hasta ganó el premio Sound Of 2024 de la BBC Radio 1, el cual es conocido en el Reino Unido por escoger a artistas que después se vuelven mundialmente conocidos, como ha sido el caso de Adele o Sam Smith.

En los últimos meses The Last Dinner Party ha estado tocando en varios lugares y afortunadamente, este 2024 la banda visitará México para dar un show en el Lunario del Auditorio Nacional, donde presentarán su disco ‘Prelude To Ecstasy’, su disco debut que estrenarán el próximo 2 de febrero.

Flyer del concierto de The Last Dinner party en el Auditorio Nacional. Foto: OCESA

Hablamos con The Last Dinner Party sobre su interesante concepto visual y musical

En SopitasXChilango tuvimos la oportunidad de platicar con Abigail Morris y Aurora Nishevci, quienes nos contaron más detalles sobre su sonido, cómo definen su concepto audiovisual, su experiencia al trabajar con James Ford y otras cosas más:

Sopitas.com: Estoy muy, muy emocionado de hablar con ustedes. Orgullosas ganadoras del BBC Sound para este 2024. Quiero decir, tienen un gran logro allí.

The Last Dinner Party: Sí, lo sé. Es intimidante, pero es un verdadero honor.

Sopitas.com: Así es. Quiero preguntarles, ¿cómo podrían describirse a sí mismas? Quiero decir, para toda la gente que todavía no está familiarizada con su música. ¿Cómo se describirían como banda?

TLDP: Me gusta bastante la descripción del ‘art rock’. El pop barroco es otro. Me siento como ‘art rock’, porque el rock, las connotaciones son algo liberadores, estridentes, maximalistas y ruidosas.

Y luego ponerle arte delante me hace pensar en Lady Gaga. La teatralidad, el pensamiento y la teoría detrás de nuestra música, nos gusta pensar en ello, estudiarlo y ser referencial con eso también.

The Last Dinner Party es una mezcla de pop barroco con art rock. Foto vía: Facebook.

Sopitas.com: Y es tan refrescante y tan divertido. Y quiero decir, realmente me encanta que en una era de TikTok y de muchos artistas que intentan hacer una canción viral esa canción, ustedes simplemente tocaron una y otra vez en lugares en vivo.

Por eso quiero preguntarles sobre la importancia del circuito en vivo. Quiero decir, incluso tocaron con los Rolling Stones.

TLDP: Sí, no sé cómo pasó eso. Quiero decir, somos una banda en vivo. Quizás eso sea lo más importante. Y en eso nos centramos desde el principio. Y de ahí fue donde comenzamos en Londres.

Somos parte de esta enorme escena de música en vivo en todos estos pequeños lugares independientes. Y es realmente genial poder sostener la bandera para ellos y, con suerte, tener una buena representación de la escena musical de Londres, que es realmente un lugar increíble para venir.

Foto: The Last Dinner Party (Facebook)

Los elementos teatrales y su importancia en la imagen de The Last Dinner Party

Sopitas.com: Cuando preguntamos cómo se describirían, mencionaron la palabra teatral. Y esa es una de las cosas que más me gustó de The Last Party, que se preocupa de cómo suena la banda, pero también cómo se ve. Parece ser una sensación intencional de vestuario, shows en vivo y llevar el teatro a nuevos pasos con su nuevo video “Caesar on a TV Screen”, así que quería preguntar sobre eso.

TLDP: Fue lo más divertido que hemos tenido al grabar algo. La directora Harv Frost, que es amiga nuestra, trabajamos con ella y simplemente decidimos que queríamos hacer una versión travesti de Julio César, pero al estilo de Monty Python de manera sutil.

Porque nunca hemos hecho un video de comedia, siento que hemos hecho videos muy hermosos, sexys y modernos. Pero luego dijimos “simplemente hagámoslo divertido”, con sentido del humor. Y nos encantaría hacer más videos así, fue realmente un buen día.

Sopitas.com: Es muy interesante porque encontré muchas publicaciones en pinterest sobre sus atuendos. Recuerdo sus atuendos en “Sinner”, tienen una estética muy distintiva, entonces, ¿su ropa significa algo cuando piensan en su música o un video? ¿Cuando tocan en un programa esto parte de su concepto o algo así?

TLDP: [El atuendo] siempre ha sido tan importante como la música, como tener un mundo visual junto al sonoro. Creo que, en primer lugar, cuando escribes música, te vienen a la mente imágenes que se entrelazan de alguna manera. y luego tiene sentido cuando subes al escenario.

Si voy a compartir esta música contigo y me vas a ver, quiero que tengas un enlace, como si quisiera que también vieras lo que veo cuando escucho la música. Así que se trata simplemente de traer más gente a nuestro mundo y también crear una comunidad y un lugar donde la gente pueda ser teatral, ser ellos mismos, que eso se manifieste y con suerte podrán verse a sí mismos en nosotros y en cómo nos presentamos.

La agrupación busca crear un mundo e invitar a sus fans a él a través de su estética visual y auditiva. Foto Melinda Oswandel Photo vía: Facebook.

“Es como si mentes se encontraran y simplemente funcionaran”

Sopitas.com: Puedo sentir un poco de suerte en el proceso. Me refiero al encuentro entre ustedes y luego el COVID, el confinamiento y de repente están con James Ford en el estudio grabando un álbum completamente nuevo.

¿Cómo podrían describir este viaje? Me refiero a que este par de años supongo que han estado locos para ustedes al mismo tiempo. No sé si alguna vez se pellizcan por algo como si realmente estuviera sucediendo.

TLDP (Abigail): Sí, todo el tiempo. Me siento muy afortunada de haberles conocido porque mi manera de entrar fue un poco más desde afuera, ya que toqué con Emily en una banda incluso antes de hablar con ella y luego ella me trajo aquí y me gustó.

La primera vez que las conocí fue en una sala de ensayo y luego el hecho de que todos nos llevamos bien y todas tenemos ideas afines me parece como suerte, como una coincidencia, como si mentes se encontraran y simplemente funcionaran.

La agrupación se conoció en la universidad y su fama ha subido como la espuma desde 2021. Foto vía: Facebook.

Sopitas.com: Y les quiero preguntar sobre la baterista. Quiero decir, no tienen una baterista permanente, pero al estar trabajando con Rebekah Rayner. durante unos meses, ¿cuándo notaste que tal vez necesitaban un baterista? ¿Cómo fue ese proceso?

TLDP: Siempre hemos tenido bateristas de sesión básicamente porque recién empezamos y ya sabes, necesitas un baterista en una banda de rock. Así que siempre hemos trabajado con diferentes bateristas para escribir y tocar en vivo y, sí, Rebekah es increíble.

Los bateristas siempre están ocupados, es muy difícil conseguir uno. Y cuando empezamos, empezamos con diferentes bateristas, pero debido a que tienen tanta demanda, generalmente tienen como cinco diez proyectos que están haciendo, así que es difícil tener a a alguien fijo, no pueden comprometerse.

Rebekah Rayner acompaña a la banda en sus shows en vivo. Foto vía: Facebook.

The Last Dinner Party y lo especial que fue trabajar junto a James Ford

Sopitas.com: Y sobre trabajar con James Ford, que ha estado con bandas como Blur, Arctic Monkeys, Depeche Mode. ¿Qué consideran que aportó el productor a la banda?

TLDP: Una buena perspectiva nueva. Esa es una buena pregunta, creo que trajo algo que consideramos súper raro y especial en un productor, que fue generosidad y talento inmenso, pero sin la necesidad de hacerlo como él.

No vino a intentar convertir esto en un álbum de James Ford. Él simplemente llegó con el tipo de entusiasmo, confianza y amabilidad que nos permitió hacer el álbum que queríamos hacer y luego hizo tantas cosas pequeñas que nunca hubiéramos pensado hacer y que lo elevaron tanto.

Como banda joven y especialmente como una banda joven de mujeres y personas no binarias que ingresan a la industria por primera vez, es muy intimidante y él simplemente nos hizo sentir que merecíamos estar allí y que teníamos talento suficiente para eso. Fue realmente especial.

James Ford. Foto: Getty Images

Sopitas.com: Eso suena hermoso y se siente como que ‘Prelude To Ecstasy’ es de alguna manera el final de una era para ustedes, pero al mismo tiempo es el comienzo de su carrera discográfica. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué sienten acerca del lanzamiento de su álbum debut?

TLDP: Muy felices. Nos sentimos inquietas, siento que queremos poner el álbum y todos vengan a escucharlo, queremos trabajar en el segundo álbum, ya estamos listas y ya estuvimos escribiendo para ese álbum también.

Sopitas.com: Anunciaron su primer show en la ciudad de México en marzo, así que estamos ansiosos por que llegue.

TLDP: No podemos esperar, será absolutamente genial.

The Last Dinner Party vendrá a México por primera vez este 2024. Foto vía: Facebook.

Te puede interesar