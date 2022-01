La relación entre Bastille y ‘The Matrix’: Dan Smith nos platica de su MTV Unplugged

Con motivo del lanzamiento del MTV Unplugged de Bastille, platicamos con el vocalista Dan Smith sobre ésta presentación en el legendario formato. Y además, aprovechamos para que nos contara sobre su próximo disco Give Me The Future que podremos escuchar en febrero.

Los selección de instrumentos

Sopitas.com: Nos gustaría saber sobre las versiones acústicas para el MTV Unplugged y cuál es el mayor reto al elegir los instrumentos que usarán para las canciones de Bastille.

Dan Smith: ¡Buena pregunta! Supongo que nosotros, cuando hacemos remixes, versiones con orquesta, mixtapes… amamos experimentar con las canciones que hicimos. Y supongo que para esto, pensamos en hacerlo en una forma totalmente nueva y que se sintiera realmente diferente.

Acabamos de hacer un disco que es muy electrónico y futurista, así que fue muy divertido ir completamente en la dirección opuesta, y pensar sobre usar solamente instrumentos acústicos: guitarras, pianos, mandolinas, cellos, contrabajos, metales y voz, usando la mayor armonía posible.



Pienso que mucha de nuestra música es sobre magnitud e imaginación, y pensar realmente en grande, usar nuestros cerebros y la producción para imaginar que estamos en otro lugar en tiempo y espacio, en una película o en un lugar algo épico. Así que esta fue una oportunidad realmente hermosa para retarnos y hacerlo lo más pequeño posible.

Armar un concierto que sea intrincado, musical y complejo, se hace grande y se hace pequeño en diferentes momentos. Pero fundamentalmente es sobre intimidad. Estar en un cuarto con la gente. Nadie tenía celulares, lo cual fue asombroso. Estábamos sentados en un círculo, intentamos que cada canción destacara individualmente.

Pero sí, la regla principal siendo MTV Unplugged, es que todo tiene que estar desconectado. Usamos un mellotrón antiguo que nos dio ese sonido auténtico de los Beatles, sonido análogo, y un piano realmente bello de Yamaha también.



¡Toco guitarra por primera vez, en vivo, toco guitarra acústica! En las dos semanas previas al show estábamos trabajando sobre estos nuevos arreglos que hicimos y ¡tenía que aprender guitarra! Así que eso fue un reto divertido. Pienso que lo que fue realmente agradable, fue el reto de hacer que pasara, y hacer algo nuevo que se sintiera especial.

Fue una oportunidad hermosa para nosotros de regresar, tomar un par de canciones de cada uno de nuestros discos, mixtapes, los EPs que hemos lanzado y mostrarnos en una luz realmente distinta, en un entorno más gentil y más íntimo.

Una adaptación acústica

Sopitas.com: ¿Cuáles fueron las canciones que más los retaron para su adaptación acústica? Y particularmente, ¿qué cambios vocales trabajaste para las versiones?

Dan Smith: Pienso que todas fueron retadoras en diferentes formas. Pienso en “No Bad Days”, de nuestro nuevo álbum, la cual es bastante electrónica y está liderada por beats. Pero Charlie Barnes, nuestro guitarrista en vivo, hizo un arreglo que la regresó a piano y voz, y eso me empujó vocalmente a retenerme mucho más porque estoy acostumbrado a cantar bastante fuerte en shows con escenarios grandes, corriendo y brincando en el público y moviéndome mucho.

Tiendo a cantar en once durante todo el concierto en vivo. En esto, el reto fue retenerme. Cuando estábamos ensayando esa canción, me decía, “Está bien, relájate, sólo soy yo, el piano y la voz, no necesitas empujar”. Así que ese fue el reto.

También para mí fue tener que aprender a tocar guitarra y cantar al mismo tiempo, fue un nuevo conjunto de músculos para mi cerebro, así que fue desafiante. Tomamos una canción como “Pompeii” que hemos tocado un millón de veces, para intentar hacer eso en nueva forma. Fue un reto divertido porque existen muchísimas versiones de esa canción, nuestras y de otras personas. Es agradable lanzar una nueva que se siente diferente y que se merece existir.

Una canción como “Happier” que obviamente es una canción EDM enorme, queríamos voltearla de cabeza. Así que la versión es casi un chiste, en hacerla baile de granero, no podíamos parar de reír y sonreír cuando la estábamos tocando y todos en el cuarto completamente enloquecieron y tomó a todos por sorpresa en una forma adorable.

Todas tenían sus retos. Para nuestro cover de “Killing Me Softly”, una de mis canciones favoritas de la historia, queríamos hacer algo único pero también hacerla hacia la versión de The Fuggess, Lauryn Hill. Fuimos afortunados en contar con tres amigos nuestros que son cantantes asombrosos, cantando en el concierto, y elevaron mucho al canción.

Y los demás músicos que trabajaron con nosotros, de nivel mundial, tuvimos mucha fortuna en compartir el escenario con ellos. Pensamos mucho y cuidamos mucho en cada uno de los arreglos.

Give Me The Future de Bastille

Sopitas.com: Las ideas para Give Me The Future comenzaron a formarse antes de la pandemia. ¿Cómo es que la pandemia ha modificado el disco?, ¿potenció algunos temas?, ¿dejaron algunas ideas fuera?

Dan Smith: Pienso que durante los últimos dos años decidimos que este disco sería como una película de ciencia ficción, y nos inclinamos hacia las ideas del sci-fi y lo interesante que es porque representa distintas versiones del futuro, a veces buenas, a veces malas, pero siempre en una forma que habla acerca de lo que nos está pasando ahora.

Eso es lo que queríamos hacer, escribir sobre lo extraños que son los tiempos en los que vivimos y lo incierto que puede sentirse el futuro. Pero también sobre la importancia de imaginar algo mejor y hacerlo posible. Hay tanta gente que está haciendo eso noche y día: el planeta, clima, activismo, hay gente asombrosa afuera intentando hacer lo que está en su poder para dirigir el mundo hacia una nueva dirección.

Esa gente es inspiradora y es difícil ignorar eso, pero también es un disco divertido que tiene referencias a Back To The Future, The Matrix y la ciencia ficción del pasado, que es parte cotidiana de nuestras vidas.

En los últimos dos años, obviamente, pasamos más tiempo en pantallas e internet, pero siento que ya estábamos básicamente así, sólo que teníamos menos distracciones. No lo critico, yo estoy en el teléfono todo el tiempo mucho más de lo que debería, así que es sobre mostrarle un espejo a la sociedad.

Hay una canción en el disco que se llama “Plug in”, que es básicamente una lista de las cosas extrañas que se han vuelto la vida real: millonarios compitiendo por el espacio, pornografía en realidad virtual, la idea de tener un avatar en línea que puede ser completamente distinto a la persona que eres en la vida real.

Vivimos en estos tiempos interesantes, complejos y cambiantes. Con el disco queríamos mostrar un espejo sobre eso, pero también es sobre conexión humana, sobre vivir en ese mundo y esos futuros pero recordar regresar al mundo real. Hay una canción en el disco que interpreta Riz Ahmed, hablada, que él hizo que completamente resume para mí todo sobre cómo la tecnología es omnipresente en lo que hacemos, pero lo importante que es ser íntimo en el mundo real con los que amas.

Él creó esta pieza asombrosa y bella que está a la mitad del disco y resume muchos de los temas de una forma asombrosa.”

El MTV Unplugged de Bastille se estrenó a finales del año pasado en el canal, y Give Me The Future, el cuarto disco de estudio de la banda londinense, saldrá el 4 de febrero. Ya podemos escuchar sus sencillos “Distorted Light Beam”, “Give Me The Future” y “No Bad Days”, para prepararnos para el resto del álbum.