Un mundo virtual: Estas fueron las 5 predicciones de ‘The Matrix’ que se hicieron realidad

1999 fue un año de muchos cambios. En Europa se introdujo el Euro como moneda única; inició el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton; ocurrió la matanza de Columbine; la mexicana Elsa Ávila ascendió al Monte Everest y Michael Jordan dejó la NBA, solo por mencionar algunos acontecimientos. Sin embargo, al menos hablando de la industria cinematográfica, se estrenó una película que cambió las cosas por completo: The Matrix.

Fue el 9 de julio de 1999 cuando se lanzó oficialmente esta cinta dirigida por las hermanas Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss y Laurence Fishburne. Sin duda, tanto los personajes como la historia y el universo donde se desarrolla la historia cambiaron por completo la historia del cine, pero también abrieron la posibilidad de soñar con un futuro en el que la tecnología fuera esencial y vital para los humanos.

‘The Matrix’ nos mostró predicciones que se hicieron realidad

Afortunadamente, después de casi 13 años, tenemos de cuenta a Keanu y Carrie-Ann de vuelta en The Matrix Resurrections, donde una vez más los vemos dentro de este complejo mundo descifrando un misterio entre la realidad y la ficción. Sin embargo, luego de dos películas más y tras poco más de dos décadas del estreno de The Matrix, de nueva cuenta muchas cosas han cambiado en este mundo que aunque no lo crean, nos acercan mucho a lo que vimos en ese entonces.

Tanto así que un montón de cosas que aparecieron en la primera cinta de esta franquicia y que antes nos sonaban descabelladas, en estos momentos forman parte de nuestra realidad. Es por eso que acá queremos repasar algunas predicciones de las hermanas Wachowski que por más increíble que parezca –y casi casi como Nostradamus–, se cumplieron tiempo después. Y agárrense, porque esto seguramente les volará la cabeza.

La necesidad de tener teléfonos móviles

Si bien en la película no se ven como tal los smartphones que llevan un buen rato entre nosotros y que cambiaron por completo nuestras vidas, sí existe una analogía con estos dispositivos en The Matrix. Con los teléfonos los protagonistas pueden “escapar” a otra realidad, salirse de la matrix para estar en otro lado. Estos aparatos tenían una función vital, no tenerlos era algo complicado y en estos momentos, más de uno podría sentirse vacío si no tiene un teléfono, ¿a poco no?

Ver a través de la matrix

En The Matrix, los programadores más experimentados tiene la posibilidad de descifrar los códigos de programación tan rápido en su cabeza que ya ni siquiera ven números y letras, sino que pueden transformarlos para visualizar a personas con diferentes características físicas y personales. Aunque esto en la actualidad no es completamente real, sí tenemos chance de checar la capacidad de conocer información de personas de la palma de nuestra mano.

Gracias a aplicaciones como Facebook, Instagram y hasta Tinder jiar jiar, conocemos detalles de un montón de personas que antes solo podíamos saber a través de una charla o de plano con un investigador privado. Ahora sí que la tecnología está cañona ahora.

La transición y el género

Para muchos, las hermanas Wachowski se adelantaron a la revolución LGBTQ+ y trans con The Matrix y que a la larga se convertiría en parte de su camino para convertirse en las mujeres que en realidad deseaban ser. Dentro de la película nos comienzan a plantear un mundo con personas andróginas –eso lo podemos ver con el personaje de Switch– pero también hay varios diálogos que nos plantean la importancia del despertar de la transición.

Alrededor de este punto han surgido varias teorías. Algunos dicen que la matrix es el género binario, los agentes representan la transfobia y la píldora roja es una metáfora de la terapia hormonal. Pero lo que sí nos queda muy claro es que Lana y Lilly metieron un comentario sobre las personas transgénero y esto solo es una suposición, pero probablemente sabían lo importante que serían para el futuro, justo como lo que estamos viendo en estos momentos.

Todos comeremos justo lo necesario

En la película los personajes comen “proteína unicelular combinada con aminoácidos, vitaminas y minerales sintético. Todo lo que necesita tu cuerpo”. Se trataba de una alimentación que se enfoca solo en lo que el organismo requiere para mantener sus funciones básicas. Hoy en día hay diferentes productos como polvos, barras, licuados, proteínas y jugos que prometen darle al cuerpo lo necesario y sobre todo, pensado en aquellos que llevan una vida muy ocupada.

Escapar de la realidad

The Matrix nos muestra cómo algunas personas prefieren clavarse en la realidad virtual en lugar de vivir en su verdadera realidad. Y quizá esta es la predicción de las Wachowski más tangibles en la actualidad, pues ahora pasamos un montón de horas frente a una pantalla aumentan, mientras que nuestras conversaciones presenciales o cara a cara prácticamente están desapareciendo.

Y si a esto le sumamos que pasamos un buen rato en las aplicaciones, los juegos en línea, el internet y las redes sociales –herramientas con las que contamos en estos momentos para escapar de nuestro entorno o de un lugar en el que las personas no quieren estar–, da como resultado una visión bastante loca y acertada del mundo en el que vivimos.