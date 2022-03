Bauhaus regresa con “Drink The New Wine”, su primera rola en 14 años

Vaya que el 2022 está siendo un excelente año para la música. No solo estamos viendo el regreso de un montón de festivales en todo el mundo y que muchas bandas y artistas están anunciando conciertos en varias ciudades del planeta, muchos estrenarán discos recién salidos del horno en los próximos meses que ya sabíamos que venían en camino. Sin embargo, hay quienes de plano nos sorprendieron revelando que están de vuelta con canciones nuevas, tal es el caso de unas leyendas: Bauhaus.

Como recordarán, hace algunos meses la banda comandada por Peter Murphy volvió a la Ciudad de México para dar dos presentaciones espectaculares en el Parque Bicentenario (POR ACÁ pueden checar cómo se pusieron esos conciertazos). Pero aunque no lo crean, este no es el único regalo que tienen para sus fans mexas y de todo el mundo, pues después de 14 años sin lanzar música fresca, este 2022 los tenemos de regreso con una rola que seguramente les volará la cabeza.

Bauhaus nos sorprende estrenando la rola “Drink The New Wine”

Fue en 2008 cuando Bauhaus estrenó su más reciente material discográfico, Go Away White. Desde entonces, tanto Murphy como los demás integrantes fueron y vinieron entre conciertos de reunión y sus proyectos solistas. Sin embargo, ahora si nos dejaron con el ojo cuadrado presentando una nueva canción llamada “Drink The Wine”, un tema que hará que tanto tiempo de espera valga la pena por completo, porque dura ni más ni menos que cinco minutos y es simplemente alucinante.

Se trata de una canción que inicia con un ambiente caótico donde la icónica voz de Peter Murphy nos envuelve completo en un ambiente sombrío. Y ni qué decir de la música, pues el bajo, los sintetizadores y hasta la guitarra acústica se roban por completo distintos momentos de la melodía. Sin duda, pasamos un buen rato sin escuchar nada nuevo de los pioneros británicos del rock gótico y el post-punk, pero todos sus fans pueden estar tranquilos porque su regreso es espectacular.

De acuerdo con Pitchfork, esta rola de Bauhaus está inspirada en el movimiento surrealista y fue escrita en el encierro, durante el cual los cuatro miembros del grupo se mandaron archivos de audio para construir un esqueleto musical exquisito, pero lo más curioso es que no escucharon lo que los otros integrantes habían hecho. Por ahora no sabemos si esta canción formará parte de un nuevo disco de la banda, pero andamos felices de tenerlos de vuelta. Escuchen “Drink The Wine” a continuación: