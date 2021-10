Toda una resurrección: Así fue el alucinante regreso de Bauhaus a México

En 1983, cuando Bauhaus dio su concierto de despedida en el Hammersmith Palais, el bajista David J se retiró del escenario proclamando el lapidario “Descanse en paz”. Sin embargo, bandas como ésta no mueren tan fácil, y en México tuvimos una más de sus resurrecciones… y, con ella, la del público entero.

“¿Cuál fue el último concierto al que fuiste?”, se convirtió en la pregunta habitual entre los melómanos, durante los casi dos años que –por razones ya por demás sabidas– todos los eventos masivos estuvieron impedidos. Pues bien, ahora más de 10 mil personas (repartidas en dos intensas sesiones) pueden cambiar la dinámica, presumiendo que el concierto con el que regresaron a las andadas fue Bauhaus.

En un lugar que hace olvidar la intensidad de la Ciudad de México, como lo es el campo abierto del Parque Bicentenario, las cosas comenzaron desde las 17:00 horas, cuando se abrieron los accesos al público. De ahí, entre cervezas, comida, pláticas con personas cuyo rostro y voz habías olvidado y por la emoción de volver a escuchar música en vivo, el tiempo corrió rápido. Así, junto con un muy adecuado frío, llegaron las 21:00, hora marcada para la salida de Peter Murphy y compañía.

Peter Murphy devoró todo

Precedidos del hipnotizante Soriah y del fantástico trio post-punk Automatic (con la hija de Kevin Haskins en la batería), los de Bauhaus salieron a devorar todo: a los impacientes que comenzaban a silbar por un retraso de unos cuantos minutos y a los que seguían preguntándose si había valido la pena pagar “tanto”.

También se fusilaron a los que pensaron que se iban a topar con una banda decadente y, sobre todo y en mayoría, a los que tras varias postergaciones pandémicas creían que nunca más volverían a verlos así, de frente y con tanta potencia.

Las distorsiones iniciales de “Rosegarden Funeral of Sores” sirvieron para levantar el telón y echar a escena a Bauhaus con los miembros originales y sin ninguna ausencia. Por si todavía había duda de ello, aún después de ver las ejecuciones de las delirantes “Double Dare” y “In the Flat Field”, el propio Peter Murphy tempranamente presentó a cada uno de los miembros de la banda: Daniel Ash en guitarra, Kevin Haskins en batería y, en el bajo, David J.

No hubo momento para despegar la vista del escenario. Sin pantallas de por medio, sólo quedaba tener oídos y vista muy atentos para no dejar pasar nada de lo que sucedía, para intentar atrapar en la memoria la teatralidad con la que Peter Murphy cantó “A God in an Alcove” o los sonidos que Ash sacó del saxofón al interpretar la siniestramente alegre “In Fear of Fear”.

Con Bauhaus ya todo es “Grandes hits”

A estas alturas, ya cualquier setlist de Bauhaus es un “Greatest Hits”; sin embargo, lo tocado en México sí que fue lo mejor de lo mejor: “Spy in the Cab”, “Terror Couple Kill Colonel”, “Silent Hedges”, “The Pasion of Lovers” y, porque los darks también bailan y corean canciones, “Kick in the Eye”.

Ah, porque claro que para ver a Bauhaus, la gente se vistió como se debe: desempolvando esos trajes de terciopelo, las gabardinas negras y los pantalones y vestidos de piel. Todos muy ad hoc para valsear al ritmo de “She’s in Parties” y moverse frenéticamente con la muy esperada “Bela Lugosi’s Dead”.

Un concierto que se fue como agua. No suficiente para saciar la sed de música que muchos tienen por casi dos años de sequía. Pero bueno, “algo” de esa falta de conciertos quedó saldada con el gran final de Bauhaus. Luego de un breve encore, Peter Murphy y compañía regresaron al escenario ataviados de la manera más glam, para echarse las del estribo.

¿La sorpresa? Se echaron puros covers, ¡pero qué covers!: “Sister Midnight” de Iggy Pop, “Telegram Sam” de T. Rex y “Ziggy Stardust” de David Bowie, con la que Peter Murphy susurró “Gracias, México” antes de exclamar “Ziggy played guitar!”.

All we ever wanted

“Éramos felices y no lo sabíamos”, dicen por ahí. Quién sabe. ¿Lo eran?, ¿no podían verlo? Lo que muchos se han dado cuenta es que quizás no son necesarias tantas cosas para serlo. Basta con ponerse los audífonos y caminar un rato mientras suena “All we ever wanted was everything”, y bueno, llevado eso a una sesión en vivo es demasiado.

Con esa cerró Bauhaus. Cuando muchos ya se iban, salió Peter Murphy con guitarra acústica en mano para emocionar el corazón de todos; primero con dulces notas, luego con gritos desesperados. Y así salieron algunas lagrimas de “felicidad”. Cómo no estar feliz si, después de todo lo que se ha vivido, lo de ayer pareció toda una resurrección.

Setlist legendario del 24 de octubre de 2021:

Rosegarden Funeral of Sores

Double Dare

In the Flat Field

A God in an Alcove

In Fear of Fear

Spy in the Cab

Terror Couple Kill Colonel

She’s in Parties

Kick in the Eye

Bela Lugosi’s Dead

Silent Hedges

The Passion of Lovers

Stigmata Martyr

Dark Entries

Encore:

Sister Midnight (cover de Iggy Pop)

Telegram Sam (cover de T. Rex)

Ziggy Stardust (cover de David Bowie)

Encore 2:

All We Ever Wanted