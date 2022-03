¡Anda! Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra cantarán en los Oscar 2022

Se acerca la entrega 94 de los Oscar y está todo listo para que la gala más importante de la industria cinematográfica, donde la música tendrá nuevamente un espacio importante. Este año, los nominados a Mejor Canción Original también llegarán para presentar los temas que buscan la estatuilla, con Billie Eilish y Beyoncé como parte de las favoritas para llevarse el premio.

Además de ellas dos, también están confirmados para presentarse el colombiano Sebastián Yatra y la emblemática cantante de música country Reba McEntire. Veremos qué nos tienen preparado para sus permformances en vivo estos cuatro artistas y a ver quién de ellos se queda con el reconocimiento.

Billie Eilish, Beyoncé y más se presentarán en los Oscar 2022

El año pasado, la gran triunfadora de los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original fue H.E.R. con la rola “Fight for You” (ACÁ la historia detrás de la canción) que apareció en Judas and the Black Messiah. La compositora se llevó la estatuilla y se convirtió en la artista más joven en ganar este galardón… pero ese récord podría cambiar en este mismo año.

Ahora, Billie Eilish podría coronarse como la cantante más joven en ganar la categoría, siempre y cuando la Academia le otorgue el premio a “No Time To Die”, que fue el tema original de la última película de 007 con Daniel Craig. Veremos si ella y su hermano Finneas (AQUÍ nuestra entrevista con ellos por esa rola) lo logran el próximo 27 de marzo en la ceremonia donde también interpretarán dicho track en vivo.

Como mencionamos, ellos no serán los únicos que harán una presentación musical en la ceremonia 94 de los Oscar. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas recién anunció que Beyoncé hará lo propio cantando “Be Alive” (de la cinta King Richard), mientras que Sebastián Yatra se sumará a los performances con “Dos Oruguitas” (original de Encanto y escrita por Lin Manuel Miranda) al igual que Reba McEntire con “Somehow You Do” (compuesta por Diane Warren para Four Good Days).

Básicamente, todos los nominados a Mejor Canción Original tendrán su presentación en la ceremonia excepto Van Morrison, quien también busca la estatuilla por “Down to Joy” (tema oficial de Belfast). El compositor declinó su aparición ya que actualmente se encuentra de gira y el calendario no le permite llegar al evento del 27 de marzo venidero.

En las semanas previas, se hablaba de que Beyoncé negociaba con los Oscar para abrir ella la ceremonia con la interpretación de su canción. La idea era que hiciera una presentación en streaming desde las icónicas canchas de tenis de Compton donde las hermanas Serena y Venus Williams entrenaron en su juventud. Sin embargo, no se han dado actualizaciones de esta posibilidad. A ver qué pasa.