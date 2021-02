“Fight For You”, la canción de H.E.R. que casi queda fuera de los Golden Globes 2021

El cine y la música son dos mundos que constantemente van de la mano, en muchos sentidos. De vez en cuando, una gran película nos ofrece la posibilidad de conocer tremendas canciones o, en el caso contrario, un buen soundtrack se vuelve parte de la identidad de un filme.

Sea como sea, este vínculo es tan importante en el mundo del entretenimiento que las premiaciones más emblemáticas como los Golden Globes, abren un espacio para galardonar aquellos los temas que adornan nuestras cintas favoritas. Este 2021, los grandes tracks no faltaron, pero hay uno que por azares del destino casi queda fuera de la premiación.

En esta ocasión hablamos de “Fight For You”, canción interpretada por H.E.R. para el largometraje Judas and the Black Messiah del director Shaka King. Desmenuzaremos ahora la historia detrás de esta temazo que contenderá a Mejor Canción para una Película.

H.E.R. y la inspiración para componer “Fight For You”

Gabriella Wilson -nombre real de H.E.R.– puede parecer una compositora joven ante los ojos de la industria del espectáculo, pero es audaz. Ella está por cumplir 24 años, pero ya se ha parado frente a los grandes escenarios del espectáculo.

Así lo hizo incluso en este mes de febrero cuando interpretó “America The Beautiful” para abrir las acciones en el Super Bowl LV y nuevamente lo hará unas semanas después, cuando su nombre se baraje entre los nominados a los Golden Globes. Su carta de presentación para la gala es “Fight For You”, el tema principal de Judas and the Black Messiah.

La joven compositora es bastante directa cuando se trata de explicar la inspiración detrás de la canción. “Su revolución inspiró mi revolución”, escribió H.E.R. en un tweet refiriéndose a Fred Hampton, el activista sobre el que habla la cinta de Shaka King. En entrevista con The Hollywood Reporter (THR), la cantante detalla a fondo sobre la premisa que soltó en redes sociales.

“[Es] por mi generación. Tenemos la responsabilidad de seguir haciendo su trabajo. La gente verá la película y, con suerte, les hará desear comenzar su propio tipo de movimiento y comenzar su propio tipo de revolución“, menciona en esa charla. Eso sí, ella sabe que montar un movimiento como el del Partido Black Panthers no es una cuestión que se logre de la noche a la mañana. Pero la inspiración parte de ahí, indudablemente.

Casi no quedaba nominada a los Golden Globes 2021

En aquella charla con THR, H.E.R. también fue enfática cuando mencionó que, si bien esta canción iba a musicalizar una película basada en hechos del pasado, no podía dejar de lado el impacto que potencialmente ejercería en el presente. “Había tantas cosas por las que Fred estaba luchando y por las que todos seguimos luchando“, dijo.

“Esa era la idea de la canción, pero realmente quería representar todas las historias de la película… Sentí que la canción necesitaba hacerte ver al pasado, pero también recordarte lo que está sucediendo ahora“, detalló al reconocido medio del espectáculo. En la actualidad, el significado de la canción, que entrega versos estremecedores como “Freedom for my brothers… Freedom for the others”, también resuena en el contexto del Black Lives Matter.