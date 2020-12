Billie Eilish cancela su gira… pero nos regala un cover a “Something” de The Beatles

Inevitablemente y gracias a la pandemia por coronavirus, la industria musical tuvo que adaptar diversas medidas para evitar un contagio masivo. Es por eso que a lo largo del planeta se cancelaron y pospusieron conciertos y festivales importantes, hasta que sea seguro para todos los involucrados, y eso lo tuvo claro desde un principio Billie Eilish, aunque parece que no pudo arreglar las cosas para que sus fans la vieran en vivo.

Como recordarán, este 2020 la cantante sensación tenía planeada una enorme gira para promocionar su espectacular álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Sin embargo, detuvo todos los planes que tenía de presentarse en todo el mundo y aprovechó los días de cuarentena para hacer un montón de cosas, entre ellas componer y lanzar rolas nuevas en estos meses, que sin duda le están haciendo el paro a muchos.

Billie Eilish canceló su gira

Resulta que el pasado 3 de diciembre, Billie Eilish publicó un mensaje dirigido a todos sus fanáticos en sus redes sociales. En él básicamente menciona que se vio forzada a cancelar la gira que pasaría por México, con fechas en el Palacio de los Deportes de la CDMX y la Arena VFG de Guadalajara, pues fue imposible tanto para su equipo como para los organizadores reprogramarla por completo.

“Hemos intentado tantos escenarios diferentes como ha sido posible para la gira pero ninguno es posible y, aunque sé que muchos de ustedes quieren conservar sus boletos y pases vip; lo mejor que podemos hacer por todos es devolverles el dinero en nuestras manos tan pronto como podamos. Cuando estemos listos y sea seguro les haremos saber cuándo podrán comprar boletos de nuevo para la próxima gira”, dijo la cantante.

Sobre los conciertos de Billie Eilish en México, los reembolsos se harán a través del canal de venta de Ticketmaster donde adquiriste tus boletos.

Pero… lo compensó con un cover a The Beatles

Sin embargo, y para que todos sus fans no estuvieran tan tristes, Billie Eilish compartió un cover que quizá le haga el día a todos sus fans, pues es una de las rolas más hermosas de The Beatles, “Something”. Para nadie es un secreto que la sensación pop es fan de los Fab Four, eso nos quedó claro cuando cantó “Yesterday” en los Oscar de este año y ni qué decir el momento en que se echó “I Will” en el Carpool Karaoke de James Corden.

Pero ahora decidió mostrarnos su versión de la rola de amor que George Harrison compuso para el último álbum grabado por la banda, Abbey Road. Durante una sesión en SiriusXM, Billie covereó este temazo que, en repetidas ocasiones ha mencionado que es una de sus favoritas de la infancia; de hecho y de acuerdo con Consequence of Sound, en el podcast que la cantante lanzó en Apple Music habló sobre lo que significa para ella.

“Creo que es una canción muy bien hecha, la letra dice algo que apenas oigo, y siento que mucha gente está diciendo algo similar, pero sólo The Beatles podrían decir exactamente esto. Es algo que sentimos, es un sentimiento tan humano. Todo el mundo sabe que ellos fueron el principal, probablemente, grupo de música que escuchamos durante nuestra infancia. Esta es una de las canciones que me gustaban y adoraba de niña, se me quedó grabada”.

Un piano y su voz fueron más que suficientes para dejarnos con la piel chinita. Pero basta de hablar, a continuación les dejamos el cover a “Something” de The Beatles que Billie Eilish grabó: