¡Billie Eilish estrenará un concierto en Disney+ dirigido por Robert Rodríguez!

No cabe la menor duda de que Billie Eilish es una de las artistas más importantes y populares del momento, aunque muchos no lo entienda. Desde el lanzamiento de su disco debut, su carrera se elevó hasta las nuevas hasta convertirse en una de las cantantes que abarrotan prácticamente cualquier lugar en donde se presenta. Sin embargo, este 2021 volverá por la puerta grande con su segundo material discográfico.

Como recordarán, a finales de abril confirmó los detalles de su siguiente álbum de estudio, el cual llevará por nombre Happier Than Ever. A pesar de que ya habíamos escuchado algunas rolas que vienen incluidas en el tracklist oficial, desde entonces ha lanzado un par de sencillos como “Your Power”, “Lost Cause” y el más reciente de ellos “NDA” (que pueden escuchar POR ACÁ). Pero aunque no lo crean, esto no es lo único que hará para promocionarlo.

Billie Eilish llegará a Disney+ con un concierto especial

Resulta que este 22 de julio, Billie Eilish hizo un anuncio sumamente especial a través de sus redes sociales. Para que se den una idea, la cantante de 19 años reveló que estrenará en Disney+ un concierto que lleva por nombre Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, una presentación y experiencia audiovisual donde interpretará de manera íntima las 16 canciones de su segundo álbum de estudio en orden secuencial por primera y única vez.

De acuerdo con Billboard, el espectáculo se filmó en el Hollywood Bowl y contó con la dirección de Robert Rodríguez (sí, el mismo de Sin City y Mini Espías) y Patrick Osborne (ganador del Óscar en 2014 por el corto Feast). Según un comunicado, además de la música el show contará también con elementos de animación que llevarán a los espectadores a un viaje de ensueño por Los Ángeles, la ciudad natal de Billie, y sus escenarios más icónicos.

Por si no fuera suficiente, Billie Eilish tendrá varios invitados especiales para este concierto único, y entre ellos están su hermano y productor, FINNEAS; así como el Coro Infantil de Los Ángeles, la Filarmónica de Los Ángeles dirigida por el director musical y artístico, Gustavo Dudamel y el guitarrista brasileño Romero Lubambo. Ya para terminar, los arreglos musicales corrieron a cargo de David Campbell, quien ha trabajado con Ariana Grande y Harry Styles.

En este show habrá invitados muy especiales

Sobre el espectáculo que presentará en la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse, Billie comentó que fue muy importante para ella trabajar con una empresa grande en el entretenimiento: “Disney es increíblemente icónico, así que colaborar en algo así es un gran honor. Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es muy emocionante para mí. Espero que les encante”.

Recuerden que el nuevo disco de Billie Eilish llegará a plataformas digitales y formato físico este 30 de julio, mientras que Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles se estrenará en Disney+ el próximo 3 de septiembre. Pero en lo que esperamos a que lance ambas cosas, chequen a continuación el primer avance del conciertazo que la estrella pop presentará en este servicio de streaming: