Lo que necesitas saber: "Por mucho que me divierta, estoy haciendo todo lo posible para suprimir cada tic que sea visible", aseguró Billie Eilish.

Los fans lo sabrán, pero muchos no: Billie Eilish está diagnosticada con síndrome de Tourette desde los 11 años y, pese a la frustración de que mucha gente no entiende su enfermedad, ha logrado hacer una exitosa carrera. Sobre esto habló recientemente.

Billie Eilish / Foto: facebook.com/billieeilish

Billie Eilish habla del “privilegio” de poder controlar el síndrome de Tourette

Billie Eilish participó en el podcast de la comediante Amy Poehler y, de las muchas cosas que habló, una sobresale: cómo ha lidiado con el síndrome de Tourette. No ha sido fácil, reconoce, a pesar de que la enfermedad la tiene en un nivel controlable.

El síndrome de Tourette es una enfermedad que provoca sonidos y movimientos involuntarios. De acuerdo con los especialistas, diversos factores externos pueden provocar arranques de tics (estrés, cansancio o una emoción intensa).

Billie Eilish con uno de sus Oscar / Foto: Shutterstock

Además de lo anterior, el síndrome de Tourette genera pensamientos intrusivos, algunos de los cuales son tan “impactantes” que involuntariamente son dichos en voz alta por quienes tienen este diagnóstico. Por suerte, Billie Eilish tiene el síndrome en un nivel bastante controlable.

De acuerdo con la cantante, al tener síndrome de Tourette ella genera muchos tics vocales (sólo ruidos) los cuales, al estar en una entrevista o evento público, lucha por hacerlos lo menos visibles.

“Paso por fases en las que las palabras se convierten en tics, pero existe algo llamado supresión (…) cuando salgo de la sala, tengo que dejarlos salir todos”.

Billie Eilish en los Grammys 2026. Foto: vía redes sociales de los Grammys.

“La falta de comprensión es algo realmente frustrante”

Para Billie Eilish, lo preocupante de vivir con síndrome de Tourette no sólo es tener que controlar los tics, sino que mucha gente no comprende su enfermedad y, al verla teniendo un ataque de tics, lo primero que han es preguntar “¿Estás bien?”… cuando para ella es algo completamente normal.

“Algunas personas ni siquiera tienen el privilegio de poder controlarlo de ninguna manera. La falta de comprensión al respecto es realmente frustrante para una persona con síndrome de Tourette”.

Billie Eilish está por estrenar el documental Hit Me Hard and Soft: The Tour, el cual codirigió junto a James Cameron. Se trata de una experiencia inmersiva en 3D con imágenes tomadas durante el más reciente tour de la cantante.