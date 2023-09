Lo que necesitas saber: Este será el primer disco que lance Blink-182 con Tom DeLonge en 12 años.

Los fanáticos de hueso colorado del pop-punk deben estar que no se la creen, eh… Pues ya se armó y por fin, Blink-182 anunció su nuevo disco ONE MORE TIME…

Se trata del primer disco que la alineación clásica de la banda lanzará con todo y Tom DeLonge en más de una década. Y lo mejor es que falta bien poquito para que llegue a nuestras vidas ya que se lanzará en octubre. Les contamos lo que sabemos.

Blink-182/Foto vía Facebook de la banda

Blink-182 lanzará su nuevo disco en octubre

Desde hace semanas, corrieron rumores, listas de canciones y muchos detalles sobre Blink-182 y el anuncio de su nuevo disco. No todo era tan certero, pues desde que la banda lanzó la rola “Edging” el año pasado, muy poco se había hablado de lo que sería este álbum venidero.

Y si a eso le agregamos que la banda debió cancelar algunas fechas de su gira mundial por diversas razones, la incertidumbre era más grande. Pero todo eso terminó. Ahora, Blink anuncia ONE MORE TIME.. para ser lanzado el mero 20 de octubre próximo.

Este es el primer disco que el trío lanza con Tom DeLonge en 12 años, siendo el último el Neighborhoods del 2011. Aquí les dejamos el video con el que Blink-182 anunció este próximo material.

Imagen ilustrativa de la banda. Foto: Captura de YouTube.

Y se viene nueva rola

¿Emocionados con Blink-182 y el anuncio de su nuevo disco? Bueno, agárrense que se viene un adelanto más para ir calando todo. La banda estará lanzando la rola que le da nombre al disco este próximo jueves 21 de septiembre.

El anuncio viene además con una entrevista exclusiva en video, donde el final se escucha un pequeño teaser de la canción que lanzarán próximamente como sencillo. Aquí les dejamos el video.

Blink-182 viene a México; aquí las fechas para el 2024

Luego de que Blink anuncia ONE MORE TIME…, esperamos verlo pronto en México luego de la desafortunada cancelación que no nos permitió verlos por acá a inicios de este 2023. Las nuevas fechas son para los días 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Aquí todo el dato. Les dejamos por acá abajito el tracklist del nuevo disco:

Anthem Part 3 Dance with Me Fell in Love Terrified One More Time More Than You Know Turn This Off! When We Were Young Edging You Don’t Know What You’ve Got Blink Wave Bad News Hurt (Interlude) Turpentine Fuck Face Other Side Childhood.

Te puede interesar