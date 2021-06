‘Blue Weekend’: Una explosión de emociones e introspección de Wolf Alice

Por: Salvador Medina

Podemos sufrir diferentes carencias hoy en día, sin embargo, la música afortunadamente no ha sido una de ellas en este último año tan difícil para todos. El background de nuestros días y noches cada vez se hace más amplio y diverso, ahora es turno de Wolf Alice de estrenar y de regalarnos lo que probablemente sería hasta el momento el mejor álbum de su carrera.

La banda originaria de Londres y conformada por Ellie Rowsell (vocalista, guitarra), Joff Oddie (guitarra, vocalista), Theo Ellis (bajo) y Joel Amey (batería, vocalista) se encuentra de estreno con un disco que sin duda es un sube y baja de emociones, donde la banda de se ve más auténtica y donde definitivamente sellan su gran evolución como compositores.

‘Blue Weekend’ es un viaje cargado de muchas emociones

Ahora si entrando en detalles, ‘Blue Weekend’ se convierte en el tercer álbum de estudio de la banda inglesa de rock alternativo, lanzado este 4 de junio a través de Dirty Hit. Originalmente el pasado 24 de febrero, cuando la banda lanzó el primer sencillo “The Last Man on Earth”, Wolf Alice anunció que el lanzamiento de este LP sería el 11 de junio, sin embargo, salió a la luz una semana antes, lo cual lo agradecemos mucho.

‘Blue Weekend’ es una extraordinaria colección de 11 canciones, donde a lo largo de cada una de ellas nos sumergimos en un viaje lleno de estruendosos bajos y cálidas melodías con una alta carga emocional, y por supuesto, líricamente hablando el disco es asombroso.

El resultado final del álbum es el sonido de una banda que se satisface a sí misma en lugar de probarse a sí misma, y ​​llena por completo el espacio que se han labrado a lo largo de los años, aquí les explicaremos porqué.

Visiones personales y muy sinceras por parte de Ellie Rowsell y compañía

El álbum abre con “The Beach” y su verso “Still sink our drinks like every weekend, but I’m sick of circling the drain, let me off, let me in”. Una canción que empieza con cierta calma pero que al avanzar de los segundos toma una trepidante fuerza, llegando a momento álgidos, esto apenas en la primera pista.

Y así de pronto y rápido, sin escatimar, Wolf Alice demuestra sus poderes colectivos e individuales en “Delicious Things”, apenas la segunda canción del álbum que parece atravesar los altibajos de encontrar un escape en una ciudad romantizada y lejos de casa como podrían ser Los Ángeles, una canción sin duda embriagadora.

“Smile”, la cuarta canción del álbum, parece ser una canción hermana espiritual de la entusiasta “Yuk Foo”, canción perteneciente a su álbum ‘Visions Of A Life’ lanzado en el 2017. Se inspira particularmente sobre riffs crujientes, en una versión donde derriba todos los intentos de las personas de ponerla en una caja y decirle cómo debería ser.

En “Safe From Heartbreak (If You Never Fall In Love)”, se adentran en melodías específicas que nacen del baterista Joel Amey para después cantar en una hermosa a capela al final de la pista. Por otro lado, en “Play The Greatest Hits” encontramos al bajista Theo Ellis liderando los versos con una línea de bajo retumbante que perfora directamente nuestros sentidos. En “Feeling Myself”, una canción soñadora y sensual, Ellie Rowsell aborda el tema del amor propio,

¿Por qué ‘Blue Weekend’ es tan poderoso?

De manera contextual y a grandes rasgos, ‘Blue Weekend’ es un extraordinario estudio sobre las relaciones, ya sea con parejas románticas, pero también con amigos, contigo mismo y con el mundo en general. “The Last Man On Earth”, analiza una compulsión de la raza humana y ofrece otra oportunidad para disfrutar de ella, una canción que pasa de empezar como balada a convertirse en algo verdaderamente épico con coros poderosos.

“No Hard Feelings”, es una canción que trata del rompimiento de una pareja y que evoca a vivir sin resentimientos, donde al final como mensaje comparte que viviendo así ambos saldrán victoriosos. Un tema ideal para suspirar entre recuerdos y aunque trate de evitar los resentimientos, no deja de lado las sensaciones que golpearon y que son un dolor universal.

Losing your love has been hard enough Life can be short, but life can be sweet No hard feelings, honey The next time we meet It’s not hard to remember When it was tough to hear your name Crying in the bathtub To “Love Is A Losing Game”

Este disco de Wolf Alice también es un viaje a través de los recuerdos

Si “No Hard Feelings” te llevó a las profundidades del dolor que se sufre al enamorarse y perder, el cierre del álbum viene acompañado por un baño de sol con “The Beach II” que nos lleva a un lugar mucho más tranquilo.

Aquí, Rowsell está junto a la orilla, bebiendo ‘liquid rose’ con sus amigos, y en su narración se posiciona como una observadora que mira con cariño. “The tide comes in, as it must go out, consistent like the laughter of the girls on the beach, my girls on the beach happy ever after”. La canción es capaz de capturar momentos de magia que te hacen sentir como si estuvieras flotando sobre tus propios recuerdos.

Sin duda ‘Blue Weekend’ vino a posicionar a Wolf Alice como la banda británica referente de la actualidad, un gran golpe de autoridad que explora emociones y sentimientos incluso aquellos que muchas veces no nos animamos a ver. Explora todo aquello que hemos venido arrastrando y cómo ese viaje es capaz de hacernos encontrar con situaciones que desconocemos de nosotros mismos.

La vida siempre será un sube y baja eterno, la clave es sin duda como cada individuo puede tomarla, así que acá tenemos otro claro ejemplo que la música puede ser ese paliativo ideal que tanto necesitamos. Ojalá nunca mas nos falte.